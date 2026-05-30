Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o dvě až čtyři procenta. Má to ale podmínku – 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo.
Rány teď převazuje v ordinaci, od příštího roku by ale Jitka Šilhová mohla o pacienty pečovat i u nich doma. „My si od toho slibujeme, že to bude rychlejší i pro pana doktora, kdy mu můžeme hned z návštěvy zavolat, poslat fotku. A on nám může říct, co máme na ránu aplikovat,“ vysvětluje zdravotní sestra.
Teď za nemocnými, pro které je cesta do ambulance náročná, dojíždí lékař. S terénní sestrou by přitom měl víc času na práci v ordinaci. „Plánujeme najmout další sestru, která se bude zabývat hlavně tím terénem,“ sdělil praktický lékař Milan Ševčík.
Od příštího roku by taková služba mohla fungovat ve stovkách ordinací. Praktici se s pojišťovnami dohodli na růstu úhrad o čtyři procenta. Víc peněz budou dostávat na prevenci, péči o pacienty s psychickými potížemi nebo právě i na terénní sestry.
„Koordinátor péče“
„Mohly by být takovým koordinátorem péče, který dokáže vyšetřit pacienta, zjistit, jestli u něj nedochází ke zhoršování chronického stavu, jestli je tam potřeba také návaznost nějaké sociální služby,“ přiblížil předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.
Dohoda závisí na navýšení plateb od státu
Dohoda ale počítá s navýšením plateb za státní pojištěnce, tedy 25 miliardami z rozpočtu. Ministr je ale zatím jisté nemá. „Ta jednání probíhají, samozřejmě já zase musím vnímat, že to řešíme v kontextu celého státního rozpočtu a jeho deficitu na příští rok,“ podotýká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).
Na otázku, o kolik se zvýší platby za pojištěnce, nechtěl odpovědět. „Snažím se o maximální částku,“ ujistil. Vyhýbavě odpověděla také ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Tato debata se dnes vede už i na úrovni premiéra, není ukončená. Takže vám nemůžu říct konkrétní číslo,“ sdělila.
Pokud by podmínka 25 miliard nebyla naplněna, nastupuje rozvazovací podmínka a dohody končí, upozornil prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martin Balada. To se podle něj ještě nikdy nestalo. I proto tři z patnácti segmentů péče dohodu s pojišťovnami neuzavřely. Konkrétně poskytovatelé lůžkové i následné péče a ambulantní specialisté – ti žádali růst o šest procent.
„Je potřeba počítat s tím, že by došlo k omezení péče a její dostupnosti u ambulantních specialistů,“ dodal předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR Zorjan Jojko. Pokud se poskytovatelé s pojišťovnami nedohodnou do 18. června, stanoví úhrady ministerstvo vyhláškou.