Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24
Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o dvě až čtyři procenta. Má to ale podmínku – 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo.

Rány teď převazuje v ordinaci, od příštího roku by ale Jitka Šilhová mohla o pacienty pečovat i u nich doma. „My si od toho slibujeme, že to bude rychlejší i pro pana doktora, kdy mu můžeme hned z návštěvy zavolat, poslat fotku. A on nám může říct, co máme na ránu aplikovat,“ vysvětluje zdravotní sestra.

Teď za nemocnými, pro které je cesta do ambulance náročná, dojíždí lékař. S terénní sestrou by přitom měl víc času na práci v ordinaci. „Plánujeme najmout další sestru, která se bude zabývat hlavně tím terénem,“ sdělil praktický lékař Milan Ševčík.

Od příštího roku by taková služba mohla fungovat ve stovkách ordinací. Praktici se s pojišťovnami dohodli na růstu úhrad o čtyři procenta. Víc peněz budou dostávat na prevenci, péči o pacienty s psychickými potížemi nebo právě i na terénní sestry.

„Koordinátor péče“

„Mohly by být takovým koordinátorem péče, který dokáže vyšetřit pacienta, zjistit, jestli u něj nedochází ke zhoršování chronického stavu, jestli je tam potřeba také návaznost nějaké sociální služby,“ přiblížil předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Dohoda závisí na navýšení plateb od státu

Dohoda ale počítá s navýšením plateb za státní pojištěnce, tedy 25 miliardami z rozpočtu. Ministr je ale zatím jisté nemá. „Ta jednání probíhají, samozřejmě já zase musím vnímat, že to řešíme v kontextu celého státního rozpočtu a jeho deficitu na příští rok,“ podotýká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Na otázku, o kolik se zvýší platby za pojištěnce, nechtěl odpovědět. „Snažím se o maximální částku,“ ujistil. Vyhýbavě odpověděla také ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Tato debata se dnes vede už i na úrovni premiéra, není ukončená. Takže vám nemůžu říct konkrétní číslo,“ sdělila.

Pokud by podmínka 25 miliard nebyla naplněna, nastupuje rozvazovací podmínka a dohody končí, upozornil prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martin Balada. To se podle něj ještě nikdy nestalo. I proto tři z patnácti segmentů péče dohodu s pojišťovnami neuzavřely. Konkrétně poskytovatelé lůžkové i následné péče a ambulantní specialisté – ti žádali růst o šest procent.

„Je potřeba počítat s tím, že by došlo k omezení péče a její dostupnosti u ambulantních specialistů,“ dodal předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR Zorjan Jojko. Pokud se poskytovatelé s pojišťovnami nedohodnou do 18. června, stanoví úhrady ministerstvo vyhláškou.

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Jihozápad Čech odpoledne zasáhly v sobotu první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu.
Předsedou KSČM se stal Roun, porazil Krajču a vystřídal Konečnou

Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil v sobotu ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou. Roun ČTK řekl, že získal 94 delegátských hlasů, Krajča jich obdržel 82.
Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČT řekl, že vláda už se mediálním zákonem předloženým ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) kvůli čtyřem stovkám připomínek zabývat nebude. K tomu, abychom převedli financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využijeme změnu současného zákona, dodal předseda vlády. Babiš rovněž nevyloučil, že by prezident Petr Pavel nakonec mohl letět na červencový summit NATO do Ankary. Vláda o věci rozhodne 8. června.
Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji vidí naposledy

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se při Zdislavské pouti v sobotu vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Přítomní stáli i v uličkách.
Nejdřív nevěřili, že ji vyprostí. Experti popsali záchranu relikvie z betonu

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
VideoPolitické spektrum: HOP Hydra, JIHOČEŠI 2012, JaSaN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 30. května přijali Libor Maleček (Hnutí občanů a podnikatelů – HOP Hydra), Radek Pileček (JIHOČEŠI 2012), Vladimír Štěpán (Jasný Signál Nezávislých – JaSaN). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o zablokování sněmovny

Sněmovna v pátek nedokončila žádný z plánovaných bodů. Opozice jednání protahovala dlouhými projevy. Na žádost ANO pak komora odložila i projednávání novely stavebního zákona. Podle Marka Bendy (ODS) bude opozice blokovat sněmovnu tak dlouho, dokud koalice nesplní předchozí dohody. Poslankyně Zuzana Ožanová (ANO) v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským uvedla, že obstrukční praktiky považuje za součást demokracie, ale domnívá se, že bude možné dosáhnout domluvy. Podle poslance Michala Zuny (TOP 09) již některým zástupcům opozice „přetekla trpělivost“, je dle něj na vládní koalici, aby sněmovnu odblokovala. Poslankyně Lenka Martínková Španihelová (Piráti) vidí problém mimo jiné v tom, že opozice podle ní nemá dostatek prostoru v interpelacích. „Ukazuje se, jak je nezbytné a důležité, aby se změnil jednací řád, protože tam jsou ty brzdy, které zpomalují jednání,“ míní poslankyně Renata Vesecká (za Motoristy).
