Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
„Na urgentním příjmu mě vzali téměř okamžitě a personál byl velmi vstřícný. Nevím kolik by mě taková hospitalizace stála, asi dost, za léky jsem zaplatila zhruba sedmnáct eur (413 korun),“ popisuje zkušenost s ošetřením v zahraničí jednadvacetiletá Josefina, která ve Španělsku podstoupila ošetření s akutními žaludečními potížemi.
Největší část zahraničních nákladů pojišťoven tvoří stejně jako v minulých letech právě hospitalizace českých pojištěnců. Loni na ni připadlo více než 57 procent všech výdajů, tedy téměř 898 milionů korun. Významný podíl mají také lékařská péče (19 procent) a další služby, jako je transport nebo laboratorní vyšetření (13 procent). Náklady na léky představovaly necelých osm procent. Ošetření u zubaře tvořilo dvě procenta a dlouhodobá péče necelé procento.
Průměrně loni zaplatily pojišťovny za jednoho pacienta kolem 6300 korun. Téměř tři čtvrtiny ošetřených tvoří lidé dlouhodobě žijící nebo pracující v zahraničí. Turisté představují jen čtvrtinu případů, ale také téměř polovinu celkových nákladů. Důvodem je především vyšší cena akutní péče. Zatímco ambulantní ošetření stojí v průměru několik tisíc korun, hospitalizace přesahují 85 tisíc korun na případ. Vyplývá to ze statistik Kanceláře zdravotního pojištění, která data shromažďuje.
„Aktuálně evidujeme jako absolutně nejdražší proplacený náklad za péči ve Velké Británii. Jedná se o částku přesahující milion korun,“ sdělila mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. VZP eviduje jednotlivé extrémně nákladné případy v řádech milionů korun, typicky u specializovaných operací nebo onkologické léčby.
Polská stomatologie láká
U Čechů při čerpání zdravotní péče v zahraničí stále převažují akutní stavy, pojišťovny ale zároveň sledují i nárůst plánované péče. Podle Mazurové Češi stále častěji využívají možnost vyhledat péči v jiných státech Evropské unie. Důvody jsou podle pojišťoven i stomatologické komory dostupnost, kvalita péče i kratší čekací lhůty. Typickým příkladem je podle nich stomatologie, kvůli které lidé míří zejména do Polska.
„V Polsku nacházejí buď kratší objednací lhůty, nebo modernější technologické postupy, které jsou pro ně v danou chvíli dostupnější,“ vysvětluje Mazurová. Podle Karoliny Slavíčkové, tiskové tajemnice České stomatologické komory, hraje zásadní roli také cena a někde i menší vzdálenost z místa bydliště. „Klienti k péči v zahraničí přistupují jako k informované volbě. Porovnávají kvalitu klinik a často si dopředu zjišťují podmínky úhrady,“ dodává Mazurová.
Česko na přeshraniční péči vydělává
Češi se podle KZP a zdravotních pojišťoven nejčastěji plánovaně léčí i v dalších sousedních státech, tedy na Slovensku, v Německu a Rakousku. Důvodem je i zde především dostupnost a v případě Slovenska i jazyková blízkost. Finančně nejnáročnější je podle statistik KZP péče v Rakousku a Německu, kde jsou ceny výkonů nastaveny výrazně výše než v Česku.
„Většina pojištěnců žádá o úhradu až zpětně, čísla pro rok 2025 zatím nejsou kompletní,“ uvedl k plánovaným zákrokům v cizině zástupce ředitele KZP Ladislav Wagner. V roce 2024 to podle něj bylo přes osmnáct set případů.
Výdaje na léčbu v zahraničí postupně rostou. V roce 2024 zaplatily pojišťovny za léčbu Čechů v zahraničí více než 1,7 miliardy korun, loni to bylo o 40 milionů korun víc. Česko ale na systému přeshraniční péče dlouhodobě vydělává. V roce 2025 totiž ze zahraničí získala za ošetření cizinců v Česku více než 3,4 miliardy korun, zatímco do zahraničí uhradila přibližně 1,746 miliardy.
