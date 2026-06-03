Sněmovna má řešit znovuzavedení EET

Poslanci plánují na středečním odpoledním jednání sněmovny probrat v prvním čtení předlohu k obnově elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Dopoledne již dolní komora schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Na úvod jednání si poslanci odhlasovali možnost jednat i po 21. hodině.
„Dá se očekávat, že to bude dlouhá debata,“ prohlásil před začátkem jednání o EET redaktor ČT Marek Martinovský. Podle něj je pravděpodobné, že ve středu nebude dokončeno ani první čtení návrhu, protože se v úvodu bude projednávat program nové schůze. „Tím pádem se dají očekávat také dlouhá vystoupení poslanců s přednostním právem,“ dodal.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) u znovuzavedení EET argumentuje narovnáním podnikatelského prostředí a přínosem kolem čtrnácti miliard korun ročně do veřejných rozpočtů, opozice přínosy zpochybňuje. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy (ODS) a snížení daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje v restauracích.
Dvě třetiny Čechů podporují znovuzavedení EET, mezi živnostníky a podnikateli její návrat pozitivně hodnotí polovina, vyplývá z průzkumu pro ministerstvo financí, který v pondělí zveřejnila agentura STEM. Podle STEM je nynější postoj veřejnosti srovnatelný s obdobím, kdy byla evidence zavedena poprvé.