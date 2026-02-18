Resort financí představí návrh zákona na obnovení EET


Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) představí návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET), uvést má také legislativní změny týkající se daňových benefitů. Zavedení EET 2.0 si Schillerová vytkla jako jeden ze svých cílů v boji se šedou ekonomikou a s daňovými úniky. Nový systém ministerstvo financí plánuje spustit do roku 2027, a to pro všechny kategorie obchodníků.

Po středečním představení návrhu bude následovat vnitřní a vnější připomínkové řízení. Vláda by předlohu měla schválit v první polovině letošního roku, nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve sněmovně, uvedla už dříve Schillerová.

Ministerstvo financí také upřesnilo, že EET bude plošné opatření s minimem výjimek. Týkat se bude obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Chystaná evidence tržeb podle ministryně „srovná podmínky pro podnikatele, omezí šedou ekonomiku a také posílí příjmy státního rozpočtu“.

Záměr obnovit EET uvítala letos i mise Mezinárodního měnového fondu. Naopak některé opoziční strany jsou proti, například ODS hovořila loni mimo jiné o „šikaně živnostníků“.

Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.

