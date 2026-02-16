Vláda projedná dlouhodobý pobyt pro Ukrajince či hospodářskou strategii

Nařízení umožňující uprchlíkům z Ukrajiny i v letošním roce žádat o udělení zvláštního dlouhodobého pobytu projedná vláda. Ministři mají na programu také hospodářskou strategii či materiál k české kandidatuře na pořádání úvodních etap cyklistického závodu Tour de France. Zabývat by se měli i návrhem na jmenování vládního zmocněnce pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze. Po jednání vlády by se také na tiskové konferenci měla veřejnost dozvědět jméno nového kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí.
Na zasedání koaliční rady, která vládě předchází, budou ANO, SPD a Motoristé diskutovat o možných přesunech v projednávaném státním rozpočtu na letošní rok. Na programu mají být i plán na zlevnění potravin či aktuální informace o přípravách na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.
Podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu se podle předloženého nařízení měnit nemají, běženci tak budou muset například žít v Česku s dočasnou ochranou alespoň dva roky nebo mít roční příjem nad 440 tisíc korun. V loňském roce požádalo o zvláštní dlouhodobý pobyt zhruba 80 tisíc Ukrajinců, získalo ho více než 16 tisíc lidí. Dočasnou ochranu mělo na konci loňského roku v Česku 393 056 lidí.
Česko: Země pro budoucnost 2.0
Hospodářská strategie nazvaná Česko: Země pro budoucnost 2.0 zmiňuje jako hlavní pilíře české ekonomiky vzdělání a trh práce, inovace, investice, energetiku, dopravu, kapitálové a podnikatelské prostředí. Mezi zásadními tématy jsou zmíněny také například výstavba a bydlení, získávání surovin a materiálů nebo umělá inteligence. Jednotlivá ministerstva a další instituce mají ve strategii uvedené různé dílčí úkoly.
Nesouhlasné stanovisko zaujme vláda pravděpodobně k návrhu poslanců opoziční KDU-ČSL na zkrácení povinné doby pojištění pro získání nároku na penzi o deset let na 25 let. Záporně by se měl podle podkladů k zasedání postavit kabinet i k opozičnímu návrhu na uzákonění podmínek pro provoz soustav domovních čistíren odpadních vod.
Zalesňování a uhlíkové vyrovnání
Ministři projednají i návrhy na změny ve vedení Technologické agentury ČR a předsednictvu Grantové agentury ČR či návrh ohledně mise českého astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici. Kabinet se bude zabývat také nařízeními, která se týkají zalesňování zemědělské půdy a dotací na agrolesnictví.
Kabinet má na programu rovněž návrh zákona o uhlíkovém vyrovnání. Předpis schválila už bývalá vláda v prosinci 2024, sněmovna ho v minulém volebním období ale nestihla projednat ani v prvním čtení. Podle ministerstva financí doznal text jen drobné změny. Příslušné nařízení přitom mělo Česko do svého právního řádu převést do konce minulého roku.
Nový kandidát na ministra životního prostředí
Veřejnost by se také v pondělí měla dozvědět jméno nového kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí. Zaznít by mělo na tiskové konferenci po jednání vlády. V neděli večer to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet zasedá od 11:00. O novém návrhu Motoristů informoval na instagramu v neděli v podvečer dosavadní uchazeč o funkci ministra Filip Turek (za Motoristy).
Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem ve vládě ANO, SPD a Motoristů Turka odmítl jmenovat prezident Petr Pavel, a to mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. V Babišově kabinetu, který vznikl v polovině prosince, je nyní pověřený výkonem funkce ministra životního prostředí předseda Motoristů Petr Macinka, který současně vede českou diplomacii.
