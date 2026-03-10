Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima v úterý prudce klesají, severomořský Brent odepisuje přes osm procent. Reagují tak na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
Brent kolem 9:30 SEČ ztrácel 7,6 procenta přibližně na 91,40 dolaru (asi 1912 korun) za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) pak vykazovala pokles o osm procent zhruba na 87,20 dolaru (asi 1824 korun) za barel. Brent se v pondělí nad ránem přechodně dostal ke 120 dolarům (asi 2508 korun).
Omezení dodávek ze Saúdské Arábie a od dalších producentů na Blízkém východě kvůli eskalaci konfliktu s Íránem vyvolalo v pondělí obavy z významného narušení globálních dodávek a spustilo prudký růst cen. Později ale ceny vysoké zisky smazaly a začaly klesat v reakci na zprávy, že si ruský vládce Vladimir Putin telefonoval s Trumpem a podle Kremlu mu sdělil návrhy směřující k rychlému ukončení války. Tu rozpoutaly Spojené státy a Izrael útokem na Írán.
Trump v rozhovoru na stanici CBS News pak řekl, že si myslí, že válka proti Íránu je „prakticky u konce“ a že vojenské operace Spojených států postupují rychleji, než bylo plánováno. Původně Trump odhadoval, že válka potrvá čtyři až pět týdnů.
Pokles ceny je přehnaný, míní analytik
„Trumpovy komentáře o krátké válce trh zjevně uklidnily. Zatímco včera (v pondělí, pozn. red.) trhy reagovaly přehnaným růstem, nyní dle nás reagují naopak přehnaným poklesem,“ řekl analytik finančního ústavu DBS Bank Suvro Sarkar. Upozornil ale, že ceny kontraktů na blízkovýchodní ropu Murban a Dubai stále zůstávají nad sto dolary za barel, takže z hlediska skutečné situace na trhu se v podstatě nic zásadního nezměnilo.
Růst ceny ropy se promítl i do cen benzinu a nafty v tuzemsku. Průměrná cena nafty v Česku od začátku války na Blízkém východě stoupla o 6,10 koruny na 39,2 koruny za litr a u benzinu o 2,75 koruny na 36,36 koruny za litr, plyne z dat společnosti CCS.
Člen Národní rozpočtové rady Luboš Komárek míní, že pokles cen ropy by se mohl promítnout i do ceny za paliva. Pokud bude konflikt s Íránem krátkodobý, tedy bude trvat ještě maximálně několik týdnů, do ekonomiky se příliš nepropíše. „Pokud by to byl dlouhodobý šok v řádu měsíců, samozřejmě se to propíše a uvidíme to velmi zřetelně v inflaci,“ upozornil expert pro ČT24.
Íránské revoluční gardy v reakci na Trumpova slova uvedly, že to ony rozhodnou o konci války. Teherán podle nich nedovolí vývoz jakékoli ropy z regionu, pokud budou pokračovat útoky amerických a izraelských sil.
Saúdskoarabská firma Saudi Aramco aktuálně varuje před katastrofálními dopady na obchod s ropou, pokud se provoz v Hormuzském průlivu nevrátí kvůli konfliktu s Íránem k normálu. Generální ředitel společnosti Amín Násir řekl, že globální zásoby ropy jsou teď na nejnižší úrovni za posledních pět let. Upozornil, že krize povede k jejich rychlejšímu vyčerpávání.
Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje také uvedla, že Trump zvažuje uvolnění sankcí na dovoz ropy z Ruska a uvolnění nouzových zásob této suroviny. Oba kroky mají být součástí balíku opatření zaměřených na omezení prudkého růstu cen ropy.
Pokles ceny plynu
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh po silném pondělním růstu v úterý rovněž klesá. Krátce po 11:45 SEČ vykazovala cena suroviny s dodáním v dubnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku pokles téměř o 14 procent a prodávala se za 48,95 eura (1193 korun) za megawatthodinu. V pondělí se dostala až na 69,50 eura za megawatthodinu, což byla nejvyšší úroveň od ledna 2023.
Na cenu komodity mělo vliv oznámení, že Katar zastavil produkci zkapalněného zemního plynu (LNG) a není schopen surovinu vyvážet ze svých skladů blokovaným Hormuzským průlivem. Katar je přitom druhým největším vývozcem LNG na světě.
Analytici upozorňují, že dodávky LNG do Evropy obvykle dosahují vrcholu v březnu a dubnu, kdy je poptávka v Asii utlumena mírnějším počasím. Více než 80 procent katarského LNG odebírají klienti z Asie, kteří nyní soutěží s evropskými odběrateli o plyn od jiných dodavatelů, zejména z USA, upozornila agentura Reuters.
Evropské zásoby plynu jsou nyní pod třiceti procenty kapacity. Letos v létě bude potřeba 11 miliard metrů krychlových, aby zásoby stouply na úroveň naplnění z konce loňského září.
Načítání...
- Ekonomika
- Svět
- Domácí
- Írán
- Ropa
- Brent
- WTI
- Izrael
- Saúdská Arábie
- Donald Trump
- Rusko
- Spojené státy
- Hormuzský průliv
- Ceny
- Trhy
- Uvolnění
- Pokles
- Saudi Aramco
- Vladimir Putin
- Válka
- Teherán
- Obchod
- Vývoz
- Íránské revoluční gardy
- Spojené státy americké
- USA
- Útok na Írán
- Konflikty na Blízkém východě
- Výběr
- Výběr redakce
- Hlavní události
- Plyn
- LNG
- Katar
- Zemní plyn