Orbán požádal Komisi o pozastavení sankcí na ruské energie

Maďarský premiér Viktor Orbán požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Řekl to v pondělí dle agentury Reuters s tím, že je to nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku.
Ceny ropy i plynu strmě rostou kvůli eskalaci války Spojených států a Izraele proti Íránu. Podle Orbána za nárůst cen ropy může i ukrajinská blokáda dodávek této suroviny do Maďarska a na Slovensko.
Dodávky ruské ropy do obou zmíněných zemí přes Ukrajinu prostřednictvím ropovodu Družba se koncem ledna zastavily v důsledku ruského útoku. Budapešť a Bratislava obviňují Kyjev, že zprovoznění ropovodu blokuje úmyslně.
Orbán také ve videu zveřejněném na facebooku oznámil, že na pondělí svolal mimořádné jednání vlády, aby „zabránil růstu cen nafty a benzinu na nesnesitelnou úroveň“, píše Reuters.
Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády.
Evropská unie přijala rozsáhlé sankce proti Rusku v souvislosti s jeho vojenským vpádem na Ukrajinu v únoru 2022. Orbánův kabinet, který s Moskvou navzdory agresi vůči Ukrajině udržuje dobré vztahy, sankce dlouhodobě kritizuje.