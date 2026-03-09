Orbán požádal Komisi o pozastavení sankcí na ruské energie


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Řekl to v pondělí dle agentury Reuters s tím, že je to nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku.

Ceny ropy i plynu strmě rostou kvůli eskalaci války Spojených států a Izraele proti Íránu. Podle Orbána za nárůst cen ropy může i ukrajinská blokáda dodávek této suroviny do Maďarska a na Slovensko.

Dodávky ruské ropy do obou zmíněných zemí přes Ukrajinu prostřednictvím ropovodu Družba se koncem ledna zastavily v důsledku ruského útoku. Budapešť a Bratislava obviňují Kyjev, že zprovoznění ropovodu blokuje úmyslně.

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba na území Maďarska

Orbán také ve videu zveřejněném na facebooku oznámil, že na pondělí svolal mimořádné jednání vlády, aby „zabránil růstu cen nafty a benzinu na nesnesitelnou úroveň“, píše Reuters.

Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády.

Evropská unie přijala rozsáhlé sankce proti Rusku v souvislosti s jeho vojenským vpádem na Ukrajinu v únoru 2022. Orbánův kabinet, který s Moskvou navzdory agresi vůči Ukrajině udržuje dobré vztahy, sankce dlouhodobě kritizuje.

Maďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina
Maďarský parlament

