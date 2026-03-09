Letiště i vojenské základny. Údery na Blízkém východě pokračují


před 13 mminutami

Už více než týden pokračují vzdušné údery Izraele a Spojených států na strategické cíle napříč Íránem. Napadená země zahájila odvetné operace a raketami i drony útočí na americké základny i další cíle v okolních státech Perského zálivu – například v Kataru či Bahrajnu. Konflikt výrazně narušil leteckou dopravu v celém regionu a spojení s místními metropolemi zůstává nadále komplikované. Článek přibližuje následky konfliktu prostřednictvím satelitních snímků.

Následky amerických a izraelských úderů na íránské komplexy v Búšehru
Následky amerických a izraelských úderů na íránské vojenské základny

Nově zvolený nejvyšší duchovní vůdce Íránu Modžtaba Chameneí má úzké vazby na revoluční gardy a milice Basídž. Dříve se podílel na potlačování protivládních protestů. Nový vůdce není ajatolláh a pokračování dynastie může vyvolat u některých Íránců odpor. Pro příznivce režimu ale symbolizuje kontinuitu a stabilitu. Podle experta Vlastislava Břízy teď kapitulace Teheránu není ve hře.
Izraelská armáda podnikla další vlnu úderů na jižní předměstí Bejrútu. Síly židovského státu podle agentury AFP tvrdí, že cílily na finanční instituci Al-Kard al-Hasan, která je oficiálně neziskovou charitou teroristického proíránského hnutí Hizballáh. Skupina naopak bez důkazů uvedla, že svádí boje s izraelskými vojáky, které vysadily vrtulníky na východě Libanonu u hranic se Sýrií.
Už více než týden pokračují vzdušné údery Izraele a Spojených států na strategické cíle napříč Íránem. Napadená země zahájila odvetné operace a raketami i drony útočí na americké základny i další cíle v okolních státech Perského zálivu – například v Kataru či Bahrajnu. Konflikt výrazně narušil leteckou dopravu v celém regionu a spojení s místními metropolemi zůstává nadále komplikované. Článek přibližuje následky konfliktu prostřednictvím satelitních snímků.
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Ministři financí zemí G7 a šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol proto budou jednat o společném uvolnění ropy z nouzových rezerv.
Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí. V pondělí večer je v plánu další let do Egypta.
Budovou synagogy v belgickém Lutychu otřásl v pondělí nad ránem výbuch, který způsobil škody na její fasádě i domech v okolí. Nikdo neutrpěl zranění. Starosta města odsoudil čin jako násilný útok proti židům, informují belgická média. Policie uzavřela okolí synagogy a explozi vyšetřuje, podrobnosti zatím neuvedla.
Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, je uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Napsal o tom server BBC News. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila. Není zcela jasné, jaké škody oheň způsobil v nádražní budově a na infrastruktuře. Nejsou informace o zraněných či mrtvých.
Írán vypálil svou první salvu střel na Izrael po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce, uvedla v noci na pondělí agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi, která na sociální síti zveřejnila záběry se střelou s nápisem odkazujícím na nového vůdce. Zdravotníci v Izraeli následně informovali o jedné lehce zraněné ženě. Při útoku íránského dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpělo zranění 32 civilistů, z toho čtyři lidé utrpěli těžká zranění. Další dron zaútočil na rafinerii bahrajnské společnosti Bapco, která uvedla, že kvůli tomu možná nebude schopna plnit své mezinárodní závazky.
