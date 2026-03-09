Letiště i vojenské základny. Údery na Blízkém východě pokračují

Už více než týden pokračují vzdušné údery Izraele a Spojených států na strategické cíle napříč Íránem. Napadená země zahájila odvetné operace a raketami i drony útočí na americké základny i další cíle v okolních státech Perského zálivu – například v Kataru či Bahrajnu. Konflikt výrazně narušil leteckou dopravu v celém regionu a spojení s místními metropolemi zůstává nadále komplikované. Článek přibližuje následky konfliktu prostřednictvím satelitních snímků.
Následky amerických a izraelských úderů na íránské komplexy v Búšehru
Následky amerických a izraelských úderů na íránské vojenské základny