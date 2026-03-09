Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Důležité
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského, který figuruje v bitcoinové kauze. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání je posuzováno jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, uvedl v pondělí na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.

„Nově je obviněnému kladeno za vinu (zjednodušeně řečeno) provozování darknetového tržiště Nucleus Market, prostřednictvím něhož byly v období od října 2014 do dubna 2016 nabízeny a prodávány nelegální komodity, primárně omamné a psychotropní látky,“ sdělilo státní zastupitelství, aniž by Jiřikovského přímo jmenovalo.

Jiřikovskému, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun, hrozí za výše popsané trestné činy osm až osmnáct let vězení. I nadále je stíhán vazebně.

Důchodový věk se na 65 letech nezastropuje od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí. V první důchodové novele, která by měla platit od ledna, chce kabinet řešit valorizace či navýšení penzí podle věku. Před pondělním jednáním vlády to řekl ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Kabinet podle něj teď upřesňuje harmonogram, kdy návrhy změn předloží.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského, který figuruje v bitcoinové kauze. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání je posuzováno jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, uvedl v pondělí na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.
Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně vzrostla o desetinu procentního bodu na 5,2 procenta. Za zvýšením byl každoroční sezonní nárůst před příchodem jara, informoval v pondělí Úřad práce. Práci si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 381 705 lidí, asi o 3160 více než v lednu. Volných míst přibylo zhruba o 3270 na 89 705.
Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí. V pondělí večer je v plánu další let do Egypta.
Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali americko-izraelský útok na Írán, odvetné údery Íránu na země Blízké východu a repatriaci Čechů z regionu. Tématem byl i projev prezidenta Petra Pavla ve sněmovně, tři roky jeho působení v prezidentské funkci a nevydání předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) a premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání. Pozvání přijali herečka Bára Štěpánová, historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, novinář a kastelán Matěj Stropnický, básník a textař Petr Soukup a biochemik Jan Konvalinka. Pořadem provázela Jana Fabianová.
Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Až třetina žen se v těhotenství nebo po porodu potýká s depresemi, úzkostmi i nejistotou. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Včasnému odhalení má pomoct nový národní screening, resort se na tom dohodl s gynekology, porodníky i psychiatrickou společností. Naváže na projekt Národního ústavu duševního zdraví.
Na Klínovci by mohla vzniknout připomínka událostí ze srpna 1968. Tamní vysílač teď získal ocenění Evropské dědictví. Dokumentaristé organizace Paměť národa přiblížili, že tam rozhlasové a televizní vysílání silou ukončila vojska Varšavské smlouvy. Klínovec je tak součástí sítě čtrnácti míst v Česku, kde lidé bojovali za svobodu projevu.
