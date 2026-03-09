Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského, který figuruje v bitcoinové kauze. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání je posuzováno jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, uvedl v pondělí na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.
„Nově je obviněnému kladeno za vinu (zjednodušeně řečeno) provozování darknetového tržiště Nucleus Market, prostřednictvím něhož byly v období od října 2014 do dubna 2016 nabízeny a prodávány nelegální komodity, primárně omamné a psychotropní látky,“ sdělilo státní zastupitelství, aniž by Jiřikovského přímo jmenovalo.
Jiřikovskému, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun, hrozí za výše popsané trestné činy osm až osmnáct let vězení. I nadále je stíhán vazebně.
Podrobnosti připravujeme.