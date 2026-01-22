Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě

Krajský soud v Brně ve středu 21. ledna rozhodl o ponechání Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Česká televize to zjistila z databáze infoSoud. Ve vazbě je břeclavský programátor od srpna, policie ho stíhá v souvislosti s bitcoinovou kauzou pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce.
„Rozhodnutí soudu I. stupně potvrzeno,” píše se v soudní databázi. Odkazuje se tím na verdikt městského brněnského soudu, který o ponechání Jiřikovského ve vazbě rozhodl loni 11. prosince. Proti verdiktu podal stíhaný programátor stížnost. U krajského soudu teď ale neuspěl.
O prosincové vazební zasedání měla média značný zájem, do jednací síně ale novináři vstoupit nemohli, protože bylo neveřejné. Justiční prostor navíc hlídali policisté v kuklách s dlouhými zbraněmi. Jiřikovského ani nešlo zahlédnout, protože obvinění do jednacích síní soudu vstupují s eskortou zadním vchodem.
Soud Jiřikovského poslal do vazby 17. srpna, tedy jen tři dny poté, co programátora kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi v jeho domě v Břeclavi. Vazbu pro Jiřikovského tehdy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kvůli kterým může být obviněný vzat do vazby.
V současnosti je Jiřikovský stíhaný pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se měl dopustit v letech 2015 a 2025. Loňský skutek se týká bitcoinové kauzy, konkrétně bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. Kvůli tomu rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Ten ale tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil.