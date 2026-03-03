V Praze přistálo první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku útoků na Írán


3. 3. 2026Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČTK

V Praze přistálo v úterý po 02:00 ráno první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil cestující z letiště v ománském Muskatu. Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska. Část z nich se z dovolené vracela předčasně, upřednostnili bezpečí. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje české ministerstvo zahraničních věcí, asi 6700 Čechů. Nejvíce z nich je v Dubaji.

Mezi prvními vyšly z letadla dvě mladé ženy z Olomouce, které byly na dovolené v Thajsku. Letadlo, kterým cestovaly, mělo původně plánovaný let na jiné letiště, nakonec ale skončily v Ománu. „Zavolaly jsme na krizovou linku, potom jsme asi za 24 hodin měly informace, jak se dostaneme domů,“ řekla novinářům. Komunikaci státu i aerolinií tak hodnotily pozitivně.

Další dvě ženy si dovolenou raději o týden zkrátily. „Bezpečnost především,“ řekly novinářům a spěchaly na spoje do Jihlavy a Vrchlabí. Starší muž, který s přítomnými novináři příliš mluvit nechtěl, jen řekl, že nic takového by už znovu nechtěl zažít.

Macinka: Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

Mezi cestujícími, kteří přiletěli z Ománu, bylo i několik rodin s malými dětmi. „Když víte, že vám v takovém místě zrušili let, tak to není dobrý pocit,“ řekla novinářům žena, která v náručí držela miminko. „Nakonec ale všechno dobře dopadlo, přiletěli jsme ve stejný den, kdy jsme se měli vracet,“ dodala s tím, že byli na týden v Ománu.

Česko vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla

Společnost Smartwings v pondělí do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří, vypravila dvě letadla. Druhé by mělo přistát v úterý později v noci nebo ráno. Dohromady obě letadla přepraví kolem 400 lidí. Další let chce společnost vyslat v úterý ráno v 08:30 do Dubaje, protože by se mělo otevřít tamní letiště. Odlet z Dubaje zpět do Prahy je naplánován na 19:55 tamního času, vyplývalo z informací na webu společnosti. V Praze na Letišti Václava Havla by tak měl letoun přistát krátce před půlnocí.

Česko zároveň vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla. O cestující, kteří na Blízký východ vyrazili s cestovními kancelářemi, by se podle pondělního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) měly postarat tyto firmy a jimi nasmlouvané lety. Vládní letadla, která mají kapacitu desítky cestujících, jsou určená zejména pro lidí, kteří cestovali do zasažených zemí samostatně.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.

Vláda stupeň ohrožení terorismem kvůli dění v Íránu nezvýšila
Andrej Babiš

Občany z Blízkého východu muselo Česko repatriovat v předchozích letech opakovaně. V roce 2023 vypravilo šest letů, kterými se vrátilo více než 200 lidí z Izraele, a cestovní kanceláře zajišťovaly návrat stovek lidí z Egypta. O rok později pak vládní speciál přepravoval z Izraele dalších zhruba sedm desítek českých občanů.

Výběr redakce

USA v Íránu za tři dny zasáhly 1250 cílů, hlásí armáda

USA v Íránu za tři dny zasáhly 1250 cílů, hlásí armáda

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Cena plynu pro Evropu vzrostla kvůli Íránu téměř o polovinu

Cena plynu pro Evropu vzrostla kvůli Íránu téměř o polovinu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Kuvajt omylem sestřelil stíhačky USA, Katar hlásí likvidaci íránských bombardérů

Kuvajt omylem sestřelil stíhačky USA, Katar hlásí likvidaci íránských bombardérů

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Macinka: Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu

Macinka: Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Trumpa překvapily odvetné údery Íránu vůči arabským zemím

Trumpa překvapily odvetné údery Íránu vůči arabským zemím

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 52 mrtvých a 154 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 52 mrtvých a 154 zraněných

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Macron nařídil navýšit počet jaderných zbraní, o odstrašení jedná s dalšími státy

Macron nařídil navýšit počet jaderných zbraní, o odstrašení jedná s dalšími státy

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

V Praze přistálo první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku útoků na Írán

V Praze přistálo v úterý po 02:00 ráno první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil cestující z letiště v ománském Muskatu. Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska. Část z nich se z dovolené vracela předčasně, upřednostnili bezpečí. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje české ministerstvo zahraničních věcí, asi 6700 Čechů. Nejvíce z nich je v Dubaji.
02:15Aktualizovánopřed 51 mminutami

Macinka: Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu

Tuzemský armádní airbus vyzvedne Čechy v jordánském Ammánu kvůli uzavření vzdušného prostoru až v úterý. Původně tam měl přistát v pondělí pozdě večer. Druhý větší airbus, který měl podle původního plánu doletět do egyptského Šarm aš-Šajchu v pondělí v 19 hodin, místo toho zamíří na Krétu a následně do Ománu. Změny oznámil na podvečerním brífinku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoPřípadné odříznutí Dubaje od světa by byl ekonomický problém, míní Singer

Dopad útoku na Írán na světovou ekonomiku byl hlavním tématem Interview ČT24, kde byl hostem ekonom a exguvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer. Ten míní, že zvýšení ceny ropy vyjadřuje nejistotu, ale rozhodně to není náznak nějaké paniky. „V žádném případě nejsme v situaci, kdy by cena ropy nějak dramaticky rostla,“ zdůraznil. Otázkou podle něj zůstává, jaký bude vývoj konfliktu a následný dlouhodobý dopad na cenu ropy. Na otázku moderátora Daniela Takáče, zda se obchodníci na tuto situaci připravovali, Singer odpověděl kladně. „Cena ropy mohla být například před útokem cíleně nižší. (...) Útok nebyl žádný šok,“ tvrdí. Naopak varoval, že případné dlouhodobé odříznutí Dubaje, významného finančního a dopravního centra regionu, od okolního světa by byl ekonomický problém. Singer také zdůraznil, že přímé finanční vazby tuzemska na tuto konkrétní krizi jsou zanedbatelné. „Finanční vztahy Česka a Íránu jsou minimální a rezervy ČNB jsou ,velmi dostatečné‘,“ míní Singer.
před 8 hhodinami

Vláda stupeň ohrožení terorismem kvůli dění v Íránu nezvýšila

Vláda v souvislosti s děním na Blízkém východě nezvýšila stupeň ohrožení terorismem. Nemá informace o možném ohrožení České republiky, uvedl po pondělní schůzi kabinetu ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Kabinet se zabýval i zpřísněním úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušením nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Ministři podpořili úpravy státního rozpočtu, schválili nový etický kodex pro členy vlády a vyjádřili se i k dvojici opozičních návrhů.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Policie odložila část bitcoinové kauzy týkající se vrácení techniky Jiřikovskému

Kriminalisté odložili podezření, že došlo k pochybení při vrácení zabavené výpočetní techniky Tomáši Jiřikovskému, který je stíhán v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Právě kvůli navrácení elektroniky mohl Jiřikovský bitcoiny později darovat ministerstvu spravedlnosti. Případ byl dosud prověřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle policie nejde o trestný čin, uvedlo v pondělí na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Dozor nad kauzou darovaných bitcoinů přebírá Městské státní zastupitelství v Praze.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Rozpočet měl na konci února schodek 16,9 miliardy korun. Ovlivnilo ho provizorium

Státní rozpočet byl na konci února ve schodku 16,9 miliardy korun po lednovém přebytku 32,4 miliardy korun. V pondělí o tom informovalo ministerstvo financí. Saldo bylo nejlepší od roku 2018, výsledek ale ovlivnilo rozpočtové provizorium, které omezuje státní výdaje. Loni byl únorový schodek rozpočtu 68,6 miliardy korun.
před 13 hhodinami

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 u Domašova

Převrácený nákladní vůz v pondělí dopoledne na necelou hodinu zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Následně se začalo jezdit odstavným pruhem, po 13:00 policie dálnici znovu plně zprůjezdnila. Po havárii se utvořila několikakilometrová kolona. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Video„Nevíme, jak se vrátíme,“ říká turistka uvázlá v Ománu. Repatriační jsou jen některé lety

Na Blízkém východě uvázly kvůli zrušeným spojům tisíce Čechů. Potíže se týkají jak cestujících, kteří se nacházejí přímo v oblasti, ale i těch, kteří tam měli přestupný let. Turistka Nina Hradečná se vracela ze Zanzibaru a její spoj přistál v Ománu. „Nejprve jsme měli velkou radost, když byly oznámeny repatriační lety. Později po ověření u dopravce Smartwings jsme však zjistili, že se to týká pouze cestujících, kteří jsou vypravováni z Ománu cestovní kanceláří. (...) Nemáme tak stále představu, jak a kdy se vrátíme do Čech,“ řekla ve vysílání ČT Hradečná. Repatriační lety zatím vláda vysílá jen do Egypta a Jordánska. Na dotaz moderátora Jiřího Václavka, zda má Hradečná nějaké informace o možném vývoji situace, odpověděla, že zatím nedostala žádné informace od svého dopravce FlyDubai a ani od českých úřadů, přestože je registrovaná v systému DROZD. „Informace získáváme z médií,“ dodala.
před 14 hhodinami
Načítání...