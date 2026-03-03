V Praze přistálo první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku útoků na Írán

V Praze přistálo v úterý po 02:00 ráno první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil cestující z letiště v ománském Muskatu. Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska. Část z nich se z dovolené vracela předčasně, upřednostnili bezpečí. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje české ministerstvo zahraničních věcí, asi 6700 Čechů. Nejvíce z nich je v Dubaji.
Mezi prvními vyšly z letadla dvě mladé ženy z Olomouce, které byly na dovolené v Thajsku. Letadlo, kterým cestovaly, mělo původně plánovaný let na jiné letiště, nakonec ale skončily v Ománu. „Zavolaly jsme na krizovou linku, potom jsme asi za 24 hodin měly informace, jak se dostaneme domů,“ řekla novinářům. Komunikaci státu i aerolinií tak hodnotily pozitivně.
Další dvě ženy si dovolenou raději o týden zkrátily. „Bezpečnost především,“ řekly novinářům a spěchaly na spoje do Jihlavy a Vrchlabí. Starší muž, který s přítomnými novináři příliš mluvit nechtěl, jen řekl, že nic takového by už znovu nechtěl zažít.
Mezi cestujícími, kteří přiletěli z Ománu, bylo i několik rodin s malými dětmi. „Když víte, že vám v takovém místě zrušili let, tak to není dobrý pocit,“ řekla novinářům žena, která v náručí držela miminko. „Nakonec ale všechno dobře dopadlo, přiletěli jsme ve stejný den, kdy jsme se měli vracet,“ dodala s tím, že byli na týden v Ománu.
Česko vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla
Společnost Smartwings v pondělí do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří, vypravila dvě letadla. Druhé by mělo přistát v úterý později v noci nebo ráno. Dohromady obě letadla přepraví kolem 400 lidí. Další let chce společnost vyslat v úterý ráno v 08:30 do Dubaje, protože by se mělo otevřít tamní letiště. Odlet z Dubaje zpět do Prahy je naplánován na 19:55 tamního času, vyplývalo z informací na webu společnosti. V Praze na Letišti Václava Havla by tak měl letoun přistát krátce před půlnocí.
Česko zároveň vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla. O cestující, kteří na Blízký východ vyrazili s cestovními kancelářemi, by se podle pondělního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) měly postarat tyto firmy a jimi nasmlouvané lety. Vládní letadla, která mají kapacitu desítky cestujících, jsou určená zejména pro lidí, kteří cestovali do zasažených zemí samostatně.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.
Občany z Blízkého východu muselo Česko repatriovat v předchozích letech opakovaně. V roce 2023 vypravilo šest letů, kterými se vrátilo více než 200 lidí z Izraele, a cestovní kanceláře zajišťovaly návrat stovek lidí z Egypta. O rok později pak vládní speciál přepravoval z Izraele dalších zhruba sedm desítek českých občanů.