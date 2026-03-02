Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Izraelská armáda v noci na pondělí zaútočila na cíle spojené s Hizballáhem. Podle agentury AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu.
Izraelská armáda už dříve v pondělí uvedla, že v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s tímto teroristickým hnutím. Učinila tak poté, co se libanonské proíránské hnutí v noci na pondělí přihlásilo k útoku drony a střelami na Izrael, uvedla agentura Reuters. Agentury hlásí výbuchy v libanonském hlavním městě Bejrútu.
Podle serveru The Times of Israel je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
„V reakci na ostřelování Státu Izrael ze strany Hizballáhu izraelská armáda v současnosti podniká údery na cíle spojené s Hizballáhem,“ uvedla armáda na telegramu s tím, že Hizballáh jedná jménem Íránu a zahájil palbu na Izrael a jeho civilní obyvatelstvo. Později sdělila, že zasáhla dva vysoce postavené představitele Hizballáhu v oblasti Bejrútu a jižního Libanonu.
Izraelská armáda dříve uvedla, že v severním Izraeli zněly sirény kvůli střelám vypáleným z Libanonu na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana zachytila projektil, který přeletěl na izraelské území, a několik dalších dopadlo na volné prostranství. Nebyli hlášeni žádní zranění ani škody.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno vojenskou operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump ji vysvětloval jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Útok je odplatou za zabití Chameneího, uvedl Hizballáh
Hizballáh v pondělí podle Reuters oznámil, že útok na Izrael střelami a drony provedl jako odplatu za zabití Chameneího. V neděli vůdce hnutí Naím Kásim uvedl, že hnutí „splní svou povinnost“ tím, že bude „čelit agresi“ Spojených států a Izraele, která stála íránského duchovního vůdce život.
Izraelská armáda v pondělí v očekávání dalších útoků na Hizballáh vyzvala civilisty přibližně v padesáti obcích ve východním a jižním Libanonu, aby opustili své domovy a přesunuli se nejméně tisíc metrů od zástavby.
Izrael minulý týden pohrozil Libanonu, že je připraven tvrdě zasáhnout jeho civilní infrastrukturu včetně národního letiště, pokud se militantní hnutí Hizballáh jakkoliv zapojí do války mezi Spojenými státy a Íránem.
Dlouholetý konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh se vyostřil 8. října 2023. Hizballáh tehdy začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Izraelská armáda ostřelování přes hranici opětovala. Konflikt eskaloval loni v září, kdy Izrael podnikal četné letecké údery téměř na celé území Libanonu.
Mezi Izraelem a Libanonem platí křehké příměří podepsané 27. listopadu 2024, které však nevedlo k úplnému zastavení bojů ze strany Izraele. Izraelská armáda a letectvo na Libanon stále útočí a tvrdí, že údery míří na hnutí Hizballáh.