Oběti po íránském útoku hlásí Tel Aviv a Abú Dhabí. Zranění jsou i v Dubaji


1. 3. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters, ČT24, CNN, The Times of Israel

V Izraeli a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly v neděli ráno i v sobotu večer SEČ hlasité exploze poté, co Írán spustil další protiútok v odvetě za izraelsko-americké údery. Nejméně jeden přímý zásah hlásí Tel Aviv. Na místě je podle Reuters jedna oběť a kolem jednadvaceti raněných, záchranné práce pokračují. Incident hlásilo také mezinárodní letiště v Abú Dhabí. Podle místních úřadů byl na místě jeden mrtvý a sedm zraněných. Zasažené země jsou také Jordánsko, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie nebo Sýrie.

V neděli v centrálním Izraeli a částech severního Západního břehu zazněly sirény varující před přilétajícími raketami v důsledku útoku z Íránu, který donutil miliony lidí uchýlit se do protileteckých krytů, píše The Times of Israel.

Izraelská národní záchranná služba uvádí, že při sobotních útocích po celé zemi byla zabita jedna osoba.

Žena podlehla těžkým zraněním po dopadu íránské rakety na obytnou budovu, uvedla agentura DPA s odvoláním na záchrannou službu. Jde o první potvrzenou oběť na izraelské straně poté, co Izrael a USA v sobotu zahájili rozsáhlý letecký útok na Írán.

Dalších 121 lidí bylo zraněno, přičemž se podle nedělního prohlášení záchranné služby jedná převážně o „lehká zranění“.

Na místě dopadu íránské rakety, která zasáhla bytový komplex v centrálním Izraeli, také natočila video izraelská národní záchranná služba. Podle ní na místě zasahovalo mnoho členů řady složek záchranného systému, kteří se snažili dostat pod kontrolu požár a evakuovat lidi z budov.

On-line přenos

Útok na Írán

  • 09:08

    Íránský dron zasáhl průmyslovou oblast v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, kde vypukl požár. Írán ostřeluje i další arabské země. „Bahrajn hlásí, že za dnešní noc sestřelil desítky íránských dronů,“ dodal redaktor ČT Pavel Šimek.

  • 08:59

    „Prezident USA Donald Trump vsadil hodně politického kapitálu na vyjednávání s Íránem. Po měsících vyjednávání ale neměl nic, co by mohl vykázat jako úspěch,“ uvedl amerikanista Jakub Lepš (TOP 09). „Proto rozhodl o útoku,“ míní.

    Nahrávám video
    Amerikanista Jakub Lepš (TOP 09) o zapojení USA do útoku na Írán
    Zdroj: ČT24
  • 08:48

    Dvě osoby byly zraněny v Dubaji po pádu sestřelených íránských dronů, informovaly úřady na síti X. Írán ostřeluje arabské země, ve kterých se nachází americké základny. Udeřil také na Bahrajn, Katar či Kuvajt.

Zobrazit další příspěvky

Rakety nebo trosky dopadly i na další místa. Záchranná služba Magen David Adom uvedla, že vážná zranění utrpěl muž ve věku kolem 40 let.

Íránské revoluční gardy prohlásily, že v této vlně zaútočily na „vojenské a bezpečnostní cíle“ moderními raketami, dodala agentura Reuters. Podle prohlášení zveřejněného státním rozhlasem patřila mezi cíle izraelská námořní základna v přístavu Haifa, letecká základna Ramat David a obranná zařízení v Ašdodu.

Jedna oběť v Abú Dhabí. Osm zraněných v Dubaji

V neděli, již druhý den po sobě, bylo podle svědků slyšet několik hlasitých výbuchů v oblasti Dubaje, informuje Reuters.

V sobotu večer ministerstvo obrany SAE uvedlo, že nad zemí bylo sestřeleno 132 balistických raket a 195 dronů odpálených z Íránu. Padající trosky způsobily podle něj „malé materiální škody“.

Kromě toho pět íránských balistických raket spadlo do moře. Čtrnáct dronů se zřítilo nad vodou nebo na pevninu a způsobilo nějaké škody, uvedlo ministerstvo. Došlo také k menším škodám na civilním majetku v důsledku vystřelených projektilů.

Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zabil minimálně jednoho člověka, uvedla agentura Reuters. Dalších sedm lidí utrpělo zranění.

Dubajská tisková kancelář vzápětí informovala o „incidentu“ na mezinárodním letišti v Dubaji, při kterém byly zraněny čtyři osoby. „Dubajská letiště potvrzují, že hala na mezinárodním letišti v Dubaji utrpěla při incidentu, který byl rychle zvládnut, menší škody,“ uvedla mediální kancelář na sítí X. Jeden z terminálů na letišti, které je obvykle jedním z nejrušnějších leteckých uzlů na světě, byl poškozen.

V Dubaji byl zasažen luxusní hotel Fairmont The Palm, potvrdila BBC. Podle agentur útok zasáhl také hotel Burdž al-Arab, který je považován za jeden ze symbolů města. Dubajské úřady potvrdily zranění čtyř lidí při požáru budovy ve čtvrti Palm Džumeira.

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

V okolí Palm Islands byly vidět sloupce kouře, na uměle vytvořeném ostrově Palm Džumeira, který je proslulý výškovými luxusními budovami, hořel hotel po zásahu dronem. Podle dubajských médií byli čtyři lidé zraněni.

Obyvatelé Abú Dhabí dostali telefonická varování s pokyny, aby se ukryli v nejbližší bezpečné budově a drželi se dál od oken. Agentura AFP citovala dva svědky, podle nichž stoupal dým z americké vojenské základny al Dafra právě poblíž metropole SAE.

Íránský režim je jako zvíře zahnané do kouta, říká expertka
Protiizraelský protest v Teheránu

Íránské útoky zranily osm lidí, uvádí katarské úřady

Katarské ministerstvo vnitra uvedlo, že při íránských útocích bylo v neděli brzy ráno zraněno osm lidí, čímž se celkový počet zraněných od začátku útoků předchozího dne zvýšil na 16. Ministerstvo uvedlo, že útoky také způsobily „omezené“ materiální škody. Vyzvalo obyvatele Kataru, aby zůstali doma a vycházeli ven pouze v případě nouze a udržovali silnice volné pro sanitky.

Podle reportéra agentury AFP bylo v neděli ráno nad Dauhá vidět hustý černý dým poté, co se v katarském hlavním městě ozvalo několik hlasitých výbuchů. Na obzoru byl vidět stoupající oblak kouře jižně od města, dodala AFP.

„Jsme plně schopni chránit naši zemi a odrážet jakékoliv externí hrozby,“ sdělilo katarské ministerstvo obrany záhy po první vlně sobotních útoků. Situaci v zemi označovalo za „bezpečnou a stabilní“.

GALERIE
Země Perského zálivu po íránských úderech

Podle večerní bilance na Katar mířilo 44 raket a osm dronů, vše se ale podařilo zneškodnit, napsal Reuters s odvoláním na úřední zdroj.

Katar vzhledem k situaci podle agentury nařídil pozastavit všechna shromáždění včetně akcí v hotelech a turistických zařízeních. Katarský úředník agenturu informoval, že na severu země útok zasáhl a poškodil radar včasného varování. V zemi, stejně jako v dalších muslimských státech, se nyní slaví postní měsíc ramadán.

V Bahrajnu došlo k zasažení několika obytných budov

„Ozvala se silná salva bombardování. Moje kolegyně z práce, která u místa přes vodu bydlí, posílala fotografie, že nejspíš došlo k detonaci bomb. Teď se objevila druhá salva, protože jsme samozřejmě přes vodu k Íránu blízko. Mám pocit, jako když máte velmi silný silvestrovský ohňostroj,“ popsala v sobotu ČT24 Češka žijící v bahrajnském hlavním městě Manáma Michaela Lödlová. Několik kilometrů od jejího bydliště byla cílem útoku základna námořnictva USA.

Děláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán
Americký prezident Donald Trump

Bahrajnské ministerstvo vnitra podle Reuters oznámilo, že evakuuje občany a obyvatele z jedné ze čtvrtí hlavního města. Obyvatele požádalo, aby nevycházeli ven, pokud to není nezbytně nutné. V hlavním městě podle ministerstva útok zasáhl několik obytných budov. Civilní obrana pokračovala v hašení požárů a záchranných operacích. O obětech zmínka nebyla.

V neděli ministerstvo vnitra uvedlo, že došlo k dronovému útoku na mezinárodní bahrajnské letiště, který způsobil pouze materiální škody.

V Kuvajtu utrpěli vojáci a pracovníci letiště lehká zranění

Při úderech jižně od Bagdádu v Iráku dle Reuters zemřeli nejméně dva příslušníci irácké šíitské milice Hašd Šaabí. Na oblast pak o několik hodin později směřoval i další letecký útok, napsala agentura.

Exploze a sirény byly slyšet i v Jordánsku, jehož armáda uvedla, že sestřelila dvě balistické rakety. Odpoledne útok ve svém hlavním městě potvrdila i Saúdská Arábie. Podle tamního ministerstva zahraničí mělo být terčem i východní území, avšak situaci se podařilo zvládnout.

Lídři EU vyzvali k ochraně civilistů
Lidé utíkají do úkrytu po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael oznámil, že zahájil preventivní útok

Kuvajtská armáda informovala, že se s raketami ve svém vzdušném prostoru vypořádala. Podle ministerstva obrany se protivzdušné obraně podařilo zachytit dron směřující k námořní základně Mohammed al-Ahmad. Na americkou vojenskou základnu v zemi cílil raketový útok. Tři kuvajtští vojáci podle ministerstva utrpěli lehká zranění poté, co na základnu i s americkými vojáky dopadly kusy střel.

Terčem bylo i kuvajtské mezinárodní letiště, kde útočil dron, přičemž několika pracovníkům způsobil lehká zranění. Nemocnice po incidentech přijaly celkem dvanáct lidí, napsal Reuters s odkazem na kuvajtskou státní tiskovou agenturu. Také tento stát prohlásil, že má právo na eskalaci reagovat.

Z Blízkého východu se nyní repatriační let neplánuje, řekl Macinka
Dubaj

Íránské rakety letěly i na Sýrii, informovala státní tisková agentura Sana. V jižním městě Suvajda jedna z nich zasáhla budovu a zabila čtyři lidi a několik zranila. Trosky zasáhly i okolní oblasti. Nad Damaškem šly podle svědka Reuters vidět desítky raketových střel.

V blízkosti letiště v Irbílu, kde jsou umístěny jednotky koalice vedené USA v autonomní oblasti Kurdistánu v Iráku, jsou slyšet hlasité výbuchy, informuje AFP a hlásí, že z oblasti letiště stoupá hustý černý kouř.

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump
Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí

Írán útočí v sebeobraně, tvrdí Arakčí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí okolní země v regionu vyzval, aby Spojeným státům a Izraeli zabránily využívat jejich území pro útoky na Írán. Americké stanici NBC řekl, že se státy Perského zálivu je v kontaktu. Prý jim vysvětlil, že Teherán nemá v úmyslu je napadnout, ale jen v sebeobraně útočí na americké základny.

Spojené státy v sobotu ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, izraelský ministr obrany Jisra'el Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Americký prezident Donald Trump řekl, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Je podle něj možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Íránské revoluční gardy krátce nato oznámily, že spustily „první vlnu“ dronových a raketových útoků na Izrael.

Výběr redakce

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

před 11 mminutami
Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

05:12Aktualizovánopřed 30 mminutami
Oběti po íránském útoku hlásí Tel Aviv a Abú Dhabí. Zranění jsou i v Dubaji

Oběti po íránském útoku hlásí Tel Aviv a Abú Dhabí. Zranění jsou i v Dubaji

00:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael zahájil novou vlnu útoků na Írán, v Teheránu hlásí exploze

Izrael zahájil novou vlnu útoků na Írán, v Teheránu hlásí exploze

02:27Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Írán v odvetných salvách cílil na Izrael

Írán v odvetných salvách cílil na Izrael

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu

Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila, píše agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
před 11 mminutami

Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

Tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců – dočasně převezmou vedení státu po zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Oznámil to tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání.
05:12Aktualizovánopřed 30 mminutami

Oběti po íránském útoku hlásí Tel Aviv a Abú Dhabí. Zranění jsou i v Dubaji

V Izraeli a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly v neděli ráno i v sobotu večer SEČ hlasité exploze poté, co Írán spustil další protiútok v odvetě za izraelsko-americké údery. Nejméně jeden přímý zásah hlásí Tel Aviv. Na místě je podle Reuters jedna oběť a kolem jednadvaceti raněných, záchranné práce pokračují. Incident hlásilo také mezinárodní letiště v Abú Dhabí. Podle místních úřadů byl na místě jeden mrtvý a sedm zraněných. Zasažené země jsou také Jordánsko, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie nebo Sýrie.
00:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Afghánistán střílí na pákistánské stíhačky, konflikt se stupňuje

Afghánistán uvedl, že střílel na pákistánské stíhačky v Kábulu poté, co v neděli otřásly hlavním městem výbuchy a střelba, informuje Reuters. To ještě více prohloubilo nestabilitu v regionu, který je rozbouřený americko-izraelskými útoky na Írán a odvetnými útoky na americké cíle v zemích Perského zálivu. Stát ovládaný Talibanem byl v uplynulém týdnu terčem pákistánských útoků na vládní zařízení poté, co byl obviněn z toho, že poskytuje útočiště militantům, což však dle Reuters popírá.
před 4 hhodinami

Izrael zahájil novou vlnu útoků na Írán, v Teheránu hlásí exploze

Izraelská armáda oznámila zahájení další vlny útoků na Írán. V Teheránu zahřměly exploze, uvedla agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.
02:27Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl v sobotu zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Už krátce předtím také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bez podrobností uvedl, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí je mrtvý. Jeho smrt následně na síti Truth Social potvrdil prezident USA Donald Trump a v neděli také íránská státní média.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Írán v odvetných salvách cílil na Izrael

Nejméně jeden přímý zásah hlásí v sobotu večer po další odvetné salvě Íránu Tel Aviv. Na místě je podle Reuters kolem jednadvaceti raněných, záchranné práce pokračují. Írán v reakci na útoky na své území během soboty opakovaně vypálil na Izrael balistické rakety, salvy předcházely sirény. Izraelci prostřednictvím výstražného systému dostávali do mobilních telefonů varování s instrukcí, aby se uchýlili do krytů. Revoluční gardy uvedly, že jde o začátek odvety za ranní útoky Spojených států a Izraele na Írán.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu

V Jordánsku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly hlasité exploze poté, co Írán spustil protiútok na americké základny na Blízkém východě v odvetě za izraelsko-americké údery. Bahrajn uvedl, že terčem se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království. Na letiště v Kuvajtu či hotel v Dubaji útočil dron. Vybrané země si vyhradily právo na údery odpovědět. Několik lidí napříč jimi v důsledku konfliktu zemřelo.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...