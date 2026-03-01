Oběti po íránském útoku hlásí Tel Aviv a Abú Dhabí. Zranění jsou i v Dubaji

V Izraeli a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly v neděli ráno i v sobotu večer SEČ hlasité exploze poté, co Írán spustil další protiútok v odvetě za izraelsko-americké údery. Nejméně jeden přímý zásah hlásí Tel Aviv. Na místě je podle Reuters jedna oběť a kolem jednadvaceti raněných, záchranné práce pokračují. Incident hlásilo také mezinárodní letiště v Abú Dhabí. Podle místních úřadů byl na místě jeden mrtvý a sedm zraněných. Zasažené země jsou také Jordánsko, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie nebo Sýrie.
V neděli v centrálním Izraeli a částech severního Západního břehu zazněly sirény varující před přilétajícími raketami v důsledku útoku z Íránu, který donutil miliony lidí uchýlit se do protileteckých krytů, píše The Times of Israel.
Izraelská národní záchranná služba uvádí, že při sobotních útocích po celé zemi byla zabita jedna osoba.
Žena podlehla těžkým zraněním po dopadu íránské rakety na obytnou budovu, uvedla agentura DPA s odvoláním na záchrannou službu. Jde o první potvrzenou oběť na izraelské straně poté, co Izrael a USA v sobotu zahájili rozsáhlý letecký útok na Írán.
Dalších 121 lidí bylo zraněno, přičemž se podle nedělního prohlášení záchranné služby jedná převážně o „lehká zranění“.
Na místě dopadu íránské rakety, která zasáhla bytový komplex v centrálním Izraeli, také natočila video izraelská národní záchranná služba. Podle ní na místě zasahovalo mnoho členů řady složek záchranného systému, kteří se snažili dostat pod kontrolu požár a evakuovat lidi z budov.
Rakety nebo trosky dopadly i na další místa. Záchranná služba Magen David Adom uvedla, že vážná zranění utrpěl muž ve věku kolem 40 let.
Íránské revoluční gardy prohlásily, že v této vlně zaútočily na „vojenské a bezpečnostní cíle“ moderními raketami, dodala agentura Reuters. Podle prohlášení zveřejněného státním rozhlasem patřila mezi cíle izraelská námořní základna v přístavu Haifa, letecká základna Ramat David a obranná zařízení v Ašdodu.
Jedna oběť v Abú Dhabí. Osm zraněných v Dubaji
V neděli, již druhý den po sobě, bylo podle svědků slyšet několik hlasitých výbuchů v oblasti Dubaje, informuje Reuters.
V sobotu večer ministerstvo obrany SAE uvedlo, že nad zemí bylo sestřeleno 132 balistických raket a 195 dronů odpálených z Íránu. Padající trosky způsobily podle něj „malé materiální škody“.
Kromě toho pět íránských balistických raket spadlo do moře. Čtrnáct dronů se zřítilo nad vodou nebo na pevninu a způsobilo nějaké škody, uvedlo ministerstvo. Došlo také k menším škodám na civilním majetku v důsledku vystřelených projektilů.
Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zabil minimálně jednoho člověka, uvedla agentura Reuters. Dalších sedm lidí utrpělo zranění.
Dubajská tisková kancelář vzápětí informovala o „incidentu“ na mezinárodním letišti v Dubaji, při kterém byly zraněny čtyři osoby. „Dubajská letiště potvrzují, že hala na mezinárodním letišti v Dubaji utrpěla při incidentu, který byl rychle zvládnut, menší škody,“ uvedla mediální kancelář na sítí X. Jeden z terminálů na letišti, které je obvykle jedním z nejrušnějších leteckých uzlů na světě, byl poškozen.
V Dubaji byl zasažen luxusní hotel Fairmont The Palm, potvrdila BBC. Podle agentur útok zasáhl také hotel Burdž al-Arab, který je považován za jeden ze symbolů města. Dubajské úřady potvrdily zranění čtyř lidí při požáru budovy ve čtvrti Palm Džumeira.
V okolí Palm Islands byly vidět sloupce kouře, na uměle vytvořeném ostrově Palm Džumeira, který je proslulý výškovými luxusními budovami, hořel hotel po zásahu dronem. Podle dubajských médií byli čtyři lidé zraněni.
Obyvatelé Abú Dhabí dostali telefonická varování s pokyny, aby se ukryli v nejbližší bezpečné budově a drželi se dál od oken. Agentura AFP citovala dva svědky, podle nichž stoupal dým z americké vojenské základny al Dafra právě poblíž metropole SAE.
Íránské útoky zranily osm lidí, uvádí katarské úřady
Katarské ministerstvo vnitra uvedlo, že při íránských útocích bylo v neděli brzy ráno zraněno osm lidí, čímž se celkový počet zraněných od začátku útoků předchozího dne zvýšil na 16. Ministerstvo uvedlo, že útoky také způsobily „omezené“ materiální škody. Vyzvalo obyvatele Kataru, aby zůstali doma a vycházeli ven pouze v případě nouze a udržovali silnice volné pro sanitky.
Podle reportéra agentury AFP bylo v neděli ráno nad Dauhá vidět hustý černý dým poté, co se v katarském hlavním městě ozvalo několik hlasitých výbuchů. Na obzoru byl vidět stoupající oblak kouře jižně od města, dodala AFP.
„Jsme plně schopni chránit naši zemi a odrážet jakékoliv externí hrozby,“ sdělilo katarské ministerstvo obrany záhy po první vlně sobotních útoků. Situaci v zemi označovalo za „bezpečnou a stabilní“.
Podle večerní bilance na Katar mířilo 44 raket a osm dronů, vše se ale podařilo zneškodnit, napsal Reuters s odvoláním na úřední zdroj.
Katar vzhledem k situaci podle agentury nařídil pozastavit všechna shromáždění včetně akcí v hotelech a turistických zařízeních. Katarský úředník agenturu informoval, že na severu země útok zasáhl a poškodil radar včasného varování. V zemi, stejně jako v dalších muslimských státech, se nyní slaví postní měsíc ramadán.
V Bahrajnu došlo k zasažení několika obytných budov
„Ozvala se silná salva bombardování. Moje kolegyně z práce, která u místa přes vodu bydlí, posílala fotografie, že nejspíš došlo k detonaci bomb. Teď se objevila druhá salva, protože jsme samozřejmě přes vodu k Íránu blízko. Mám pocit, jako když máte velmi silný silvestrovský ohňostroj,“ popsala v sobotu ČT24 Češka žijící v bahrajnském hlavním městě Manáma Michaela Lödlová. Několik kilometrů od jejího bydliště byla cílem útoku základna námořnictva USA.
Bahrajnské ministerstvo vnitra podle Reuters oznámilo, že evakuuje občany a obyvatele z jedné ze čtvrtí hlavního města. Obyvatele požádalo, aby nevycházeli ven, pokud to není nezbytně nutné. V hlavním městě podle ministerstva útok zasáhl několik obytných budov. Civilní obrana pokračovala v hašení požárů a záchranných operacích. O obětech zmínka nebyla.
V neděli ministerstvo vnitra uvedlo, že došlo k dronovému útoku na mezinárodní bahrajnské letiště, který způsobil pouze materiální škody.
V Kuvajtu utrpěli vojáci a pracovníci letiště lehká zranění
Při úderech jižně od Bagdádu v Iráku dle Reuters zemřeli nejméně dva příslušníci irácké šíitské milice Hašd Šaabí. Na oblast pak o několik hodin později směřoval i další letecký útok, napsala agentura.
Exploze a sirény byly slyšet i v Jordánsku, jehož armáda uvedla, že sestřelila dvě balistické rakety. Odpoledne útok ve svém hlavním městě potvrdila i Saúdská Arábie. Podle tamního ministerstva zahraničí mělo být terčem i východní území, avšak situaci se podařilo zvládnout.
Kuvajtská armáda informovala, že se s raketami ve svém vzdušném prostoru vypořádala. Podle ministerstva obrany se protivzdušné obraně podařilo zachytit dron směřující k námořní základně Mohammed al-Ahmad. Na americkou vojenskou základnu v zemi cílil raketový útok. Tři kuvajtští vojáci podle ministerstva utrpěli lehká zranění poté, co na základnu i s americkými vojáky dopadly kusy střel.
Terčem bylo i kuvajtské mezinárodní letiště, kde útočil dron, přičemž několika pracovníkům způsobil lehká zranění. Nemocnice po incidentech přijaly celkem dvanáct lidí, napsal Reuters s odkazem na kuvajtskou státní tiskovou agenturu. Také tento stát prohlásil, že má právo na eskalaci reagovat.
Íránské rakety letěly i na Sýrii, informovala státní tisková agentura Sana. V jižním městě Suvajda jedna z nich zasáhla budovu a zabila čtyři lidi a několik zranila. Trosky zasáhly i okolní oblasti. Nad Damaškem šly podle svědka Reuters vidět desítky raketových střel.
V blízkosti letiště v Irbílu, kde jsou umístěny jednotky koalice vedené USA v autonomní oblasti Kurdistánu v Iráku, jsou slyšet hlasité výbuchy, informuje AFP a hlásí, že z oblasti letiště stoupá hustý černý kouř.
Írán útočí v sebeobraně, tvrdí Arakčí
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí okolní země v regionu vyzval, aby Spojeným státům a Izraeli zabránily využívat jejich území pro útoky na Írán. Americké stanici NBC řekl, že se státy Perského zálivu je v kontaktu. Prý jim vysvětlil, že Teherán nemá v úmyslu je napadnout, ale jen v sebeobraně útočí na americké základny.
Spojené státy v sobotu ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, izraelský ministr obrany Jisra'el Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Americký prezident Donald Trump řekl, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Je podle něj možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Íránské revoluční gardy krátce nato oznámily, že spustily „první vlnu“ dronových a raketových útoků na Izrael.
