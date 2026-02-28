Několika arabskými zeměmi otřásly exploze


V Jordánsku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátech (SAE) se ozvaly hlasité exploze poté, co Írán spustil protiútok na americké základny na Blízkém východě v odvetě za izraelsko-americké údery. Bahrajn uvedl, že terčem útoku se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království. Kuvajt, Katar a SAE si vyhradily právo na údery odpovědět. V Abú Dhabí je podle místních zdrojů jeden mrtvý po zásahu šrapnelem.

Řadu výbuchů zaslechli svědci v městech Spojených arabských emirátů, píše Reuters. V Abú Dhabí jedna z nich hovořila o pěti rychlých ranách, které rozvibrovaly okna. To potvrdili také korespondenti agentury. Následně Reuters s odkazem na státní zpravodajskou agenturu napsal o jedné mrtvé osobě po zachycení íránské rakety zemí. Obyvatelé města dostávají telefonická varování s pokyny, aby se ukryli v nejbližší bezpečné budově a drželi se dál od oken.

Výbuchy byly slyšet i v Dubaji. SAE prohlásily, že útok na ně je závažným porušením národní suverenity a mezinárodního práva. Vyhrazují si podle agentury plné právo na eskalaci reagovat.

ŽIVĚ: Pohled na Blízký východ
„Jsme plně schopni chránit naši zemi a odrážet jakékoliv externí hrozby,“ sdělilo katarské ministerstvo obrany s tím, že situace v zemi je „bezpečná a stabilní“. Údery podle prvotního prohlášení v zemi nezpůsobily žádné škody, Reuters ale po poledni SEČ informoval, že v Dauhá byla slyšet další vlna výbuchů. Celkem vlny měly být tři.

Katar pozastavil námořní dopravu a rovněž si vyhradil právo na odpověď po útoku.

Redaktor ČT Václav Vohlídal o útoku na Írán
Při úderech jižně od Bagdádu v Iráku dle Reuters zemřeli nejméně dva příslušníci irácké šíitské milice Hašd Šaabí. Exploze a sirény byly slyšet i v Jordánsku, jehož armáda uvedla, že sestřelila dvě balistické rakety. Kuvajtská armáda informovala, že se s raketami ve svém vzdušném prostoru vypořádala.

„Ozvala se silná salva bombardování. Moje kolegyně z práce, která u místa přes vodu bydlí, posílala fotografie, že nejspíš došlo k detonaci bomb. Teď se objevila druhá salva, protože jsme samozřejmě přes vodu k Íránu blízko. Mám pocit, jako když máte velmi silný silvestrovský ohňostroj,“ popsala ČT24 Češka žijící v bahrajnském hlavním městě Manáma Michaela Lödlová. Několik kilometrů od jejího bydliště byla cílem útoku základna námořnictva USA.

Bahrajnské ministerstvo vnitra podle Reuters oznámilo, že evakuuje občany a obyvatele z jedné ze čtvrtí hlavního města.

On-line přenos

Útok na Írán

  • 13:00

    Britská vláda se obává toho, že vojenské údery Spojených států a Izraele proti Íránu by mohly vyústit v širší konflikt na Blízkém východě.

  • 12:56

    Izraelská armáda na síti X sdílela záběry z ostřelování západní části Íránu. Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že údery zasáhly vojenskou i civilní infrastrukturu.

  • 12:52

    Reuters s odkazem na íránská média píše, že počet obětí izraelského útoku na první stupeň dívčí základní školy v jižním Íránu stoupl na čtyřicet.

Katar, Spojené arabské emiráty, Kuvajt i Irák uzavřely svůj letecký prostor. Omezení letů se tak týkají několika aerolinek, mezi nimi například velkých dálkových dopravců Qatar Airways, Etihad nebo Emirates. Své lety do oblasti musely přesměrovat či zrušit také některé evropské společnosti.

Údery USA a Izraele v Íránu

Spojené státy v sobotu ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, izraelský ministr obrany Jisra'el Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Americký prezident Donald Trump řekl, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Je podle něj možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Íránské revoluční gardy krátce nato oznámily, že spustily „první vlnu“ dronových a raketových útoků na Izrael.

Íránem podporovaní jemenští povstalci hútíové po úderech na Írán prohlásili, že obnoví útoky na obchodní lodě v Rudém moři a na Izrael, píše agentura AP s odkazem na dva vysoce postavené představitele povstalců.

Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

10:51AktualizovánoPrávě teď
Prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů v Íránu, sdělil Babiš

Prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů v Íránu, sdělil Babiš

10:57Aktualizovánopřed 8 mminutami
Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

09:40Aktualizovánopřed 8 mminutami
Útoky USA a Izraele cílily i na špičky íránského režimu

Útoky USA a Izraele cílily i na špičky íránského režimu

07:35Aktualizovánopřed 23 mminutami
Děláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

VideoDěláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

před 3 hhodinami
Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

před 8 hhodinami
Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a pět desítek raněných

Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a pět desítek raněných

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

10:51AktualizovánoPrávě teď

Aerolinky ruší lety do oblasti Perského zálivu

Letecké společnosti v reakci na údery na Írán a odvetné útoky v regionu ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, poznamenala BBC. Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.
12:03Aktualizovánopřed 3 mminutami

Prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů v Íránu, sdělil Babiš

V reakci na útok proti Íránu sdělil premiér Andrej Babiš (ANO), že prioritou je zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se v zemi ještě nachází. Politici opozičních stran považují americké a izraelské údery k zastavení íránského jaderného programu za správné či pochopitelné. Pokud přispějí k pádu íránského režimu, bude to dobře pro obyvatele i mezinárodní společenství, sdělil předseda opoziční ODS Martin Kupka. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib míní, že je nešťastné, že USA postupují v rozporu s mezinárodním právem.
10:57Aktualizovánopřed 8 mminutami

Írán zahájil odvetný útok na Izrael, v zemi platí varování

Írán v reakci na útoky na své území vypálil na Izrael balistické rakety, oznámila izraelská armáda. Po celé zemi se rozezněly sirény. Obyvatelé v židovském státě dostali dopoledne varování do mobilních telefonů s instrukcí, aby se uchýlili do krytů, píší izraelská média. Revoluční gardy uvedly, že jde o začátek odvety za ranní útoky Spojených států a Izraele na Írán.
09:40Aktualizovánopřed 8 mminutami

Útoky USA a Izraele cílily i na špičky íránského režimu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že americká armáda zahájila „velkou bojovou operaci v Íránu“. USA podle něj zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. Ještě předtím údery oznámil izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle Reuters země cílily i na íránského prezidenta a duchovního vůdce. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým. Íránské ministerstvo zahraničí podle Reuters informovalo, že údery zasáhly vojenské cíle i civilní infrastrukturu. Írán v odvetě vypálil rakety na Izrael a na americké základny na Blízkém východě.
07:35Aktualizovánopřed 23 mminutami

VideoDěláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

„Toto prohlášení nečiním lehkomyslně. Íránský režim se snaží zabíjet,“ uvedl americký prezident Donald Trump poté, co USA společně s Izraelem zaútočily na Írán. „Po 47 let íránský režim skandoval ,Smrt Americe‘ a vedl nekonečnou kampaň krveprolití a vraždění, cílící na USA, americké vojáky a nevinné osoby v mnoha zemích,“ řekl Trump. Dodal, že Írán je státním sponzorem terorismu číslo jedna. „Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise,“ dodal ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.
před 3 hhodinami

V afghánském Dželálábádu zněly exploze po průletu letadla, píše AFP

Dvě silné exploze byly v sobotu slyšet v Dželálábádu na východě Afghánistánu, napsala ráno agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Stalo se tak den poté, co pákistánská letadla bombardovala několik afghánských měst. Agentura Reuters píše, že přestřelky přes afghánsko-pákistánskou hranici pokračovaly i přes noc, zatímco mezinárodní společenství vyjádřilo rostoucí znepokojení a vyzvalo strany k naléhavým jednáním.
před 3 hhodinami

Pád letadla s penězi v Bolívii nepřežilo nejméně dvacet lidí

Nejméně dvacet lidí zemřelo po pádu vojenského nákladního letadla, zřítilo se na silnici u bolivijské metropole La Paza. Dalších 28 osob utrpělo zranění. Letoun, který převážel peníze, poničil asi desítku aut, uvedla místní policie. Podle agentury AFP byl stroj těžce poškozen a do okolí z něj létaly bankovky. Příčina nehody zatím není známa. Policisté podle webu El Deber museli použít slzný plyn proti lidem, kteří si chtěli z místa nehody odnášet peníze.
02:55Aktualizovánopřed 6 hhodinami
