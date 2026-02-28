Několika arabskými zeměmi otřásly exploze

V Jordánsku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátech (SAE) se ozvaly hlasité exploze poté, co Írán spustil protiútok na americké základny na Blízkém východě v odvetě za izraelsko-americké údery. Bahrajn uvedl, že terčem útoku se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království. Kuvajt, Katar a SAE si vyhradily právo na údery odpovědět. V Abú Dhabí je podle místních zdrojů jeden mrtvý po zásahu šrapnelem.
Řadu výbuchů zaslechli svědci v městech Spojených arabských emirátů, píše Reuters. V Abú Dhabí jedna z nich hovořila o pěti rychlých ranách, které rozvibrovaly okna. To potvrdili také korespondenti agentury. Následně Reuters s odkazem na státní zpravodajskou agenturu napsal o jedné mrtvé osobě po zachycení íránské rakety zemí. Obyvatelé města dostávají telefonická varování s pokyny, aby se ukryli v nejbližší bezpečné budově a drželi se dál od oken.
Výbuchy byly slyšet i v Dubaji. SAE prohlásily, že útok na ně je závažným porušením národní suverenity a mezinárodního práva. Vyhrazují si podle agentury plné právo na eskalaci reagovat.
„Jsme plně schopni chránit naši zemi a odrážet jakékoliv externí hrozby,“ sdělilo katarské ministerstvo obrany s tím, že situace v zemi je „bezpečná a stabilní“. Údery podle prvotního prohlášení v zemi nezpůsobily žádné škody, Reuters ale po poledni SEČ informoval, že v Dauhá byla slyšet další vlna výbuchů. Celkem vlny měly být tři.
Katar pozastavil námořní dopravu a rovněž si vyhradil právo na odpověď po útoku.
Při úderech jižně od Bagdádu v Iráku dle Reuters zemřeli nejméně dva příslušníci irácké šíitské milice Hašd Šaabí. Exploze a sirény byly slyšet i v Jordánsku, jehož armáda uvedla, že sestřelila dvě balistické rakety. Kuvajtská armáda informovala, že se s raketami ve svém vzdušném prostoru vypořádala.
„Ozvala se silná salva bombardování. Moje kolegyně z práce, která u místa přes vodu bydlí, posílala fotografie, že nejspíš došlo k detonaci bomb. Teď se objevila druhá salva, protože jsme samozřejmě přes vodu k Íránu blízko. Mám pocit, jako když máte velmi silný silvestrovský ohňostroj,“ popsala ČT24 Češka žijící v bahrajnském hlavním městě Manáma Michaela Lödlová. Několik kilometrů od jejího bydliště byla cílem útoku základna námořnictva USA.
Bahrajnské ministerstvo vnitra podle Reuters oznámilo, že evakuuje občany a obyvatele z jedné ze čtvrtí hlavního města.
Katar, Spojené arabské emiráty, Kuvajt i Irák uzavřely svůj letecký prostor. Omezení letů se tak týkají několika aerolinek, mezi nimi například velkých dálkových dopravců Qatar Airways, Etihad nebo Emirates. Své lety do oblasti musely přesměrovat či zrušit také některé evropské společnosti.
Údery USA a Izraele v Íránu
Spojené státy v sobotu ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, izraelský ministr obrany Jisra'el Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Americký prezident Donald Trump řekl, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Je podle něj možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Íránské revoluční gardy krátce nato oznámily, že spustily „první vlnu“ dronových a raketových útoků na Izrael.
Íránem podporovaní jemenští povstalci hútíové po úderech na Írán prohlásili, že obnoví útoky na obchodní lodě v Rudém moři a na Izrael, píše agentura AP s odkazem na dva vysoce postavené představitele povstalců.