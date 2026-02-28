Pád letadla v Bolívii nepřežilo patnáct lidí


28. 2. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters

Nejméně patnáct lidí zemřelo po pádu vojenského nákladního letadla, zřítilo se na silnici u bolivijské metropole La Paza. Dalších deset osob utrpělo zranění. Podle místních médií o tom informovali hasiči. Letoun, který převážel peníze, poničil asi desítku aut. Podle agentury AFP byl stroj těžce poškozen a do okolí z něj létaly bankovky. Příčina nehody zatím není známa. Policisté podle webu El Deber museli použít slzný plyn proti lidem, kteří si chtěli z místa nehody odnášet peníze.

Nákladní letadlo Hércules C-130 se zřítilo kolem 18:00 místního času (23:00 SEČ) nedaleko letiště u vysokohorského města El Alto sousedícího s metropolí. Terminál kvůli nehodě dočasně přerušil provoz, napsala agentura Reuters. Společnost Boliviana de Aviacion uvedla, že letadlo zapojené do nehody nepatří do její flotily. Záběry z médií ukazují vážně poničený stroj, na jehož záchraně pracují hasiči.

Šéf bolivijských hasičů Pavel Tovar uvedl, že zemřelo patnáct lidí a desítka zraněných byla převezena do nemocnice. Hasiči použili velké množství vody, aby předešli explozi letounu.

Vedle hasičů na místo dorazily policejní jednotky, které se snažily zabezpečit okolí před lidmi, již chtěli odnášet peníze. Někteří na policisty začali házet kameny, načež policie nasadila slzný plyn. Šéf bolivijské centrální banky David Espinoza obyvatele země varoval, že držení bankovek, které převážel letoun, je nelegální a že je nebudou moci použít.

Argentinský parlament souhlasil s reformou trhu práce

Argentinský parlament schválil reformu trhu práce. Jde o jeden z klíčových bodů programu libertariánského prezidenta Javiera Mileie, jehož návrh posilující pozici zaměstnavatelů vyvolával masové protesty i stávky. Senátoři v závěrečném hlasování nová pravidla podpořili potřebnou většinou hlasů. Agentura Reuters to označila za jeden z dosud největších Mileiových trimfů.
před 51 mminutami

Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

Společnost Anthropic se obrátí na soud. Reaguje tím na rozhodnutí ministerstva obrany USA, které ji označilo za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Firma v pátek nevyhověla jeho požadavkům týkajícím se používání umělé inteligence (AI). Americký prezident Donald Trump krátce před tím uvedl, že nařídil federálním úřadům postupně ukončit využívání jejích AI technologií.
před 1 hhodinou

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům postupně ukončit využívání technologií umělé inteligence (AI) od firmy Anthropic. Učinil tak poté, co společnost odmítla ustoupit americkému ministerstvu obrany ve sporu o bezpečnost využívání AI pro vojenské účely. Americké ministerstvo obrany podotklo, že pokud firma nepřistoupí na jeho žádost, bude považována za „riziko pro dodavatelský řetězec“ a riskuje ztrátu státní zakázky v hodnotě 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun).
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a pět desítek raněných

Dva lidé zemřeli a devětačtyřicet dalších utrpělo zranění poté, co v italském Miláně vykolejila tramvaj, píše Reuters. Dříve agentura informovala o jedné oběti a jednom člověku v kritickém stavu. Zatím není jasné, co bylo příčinou nehody ve městě, které v současné době hostí Týden módy a kde minulý týden skončily zimní olympijské hry.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Keňská policie odhalila síť verbující muže do ruské armády

Policie v Keni odhalila zločineckou síť, která verbovala mladé muže do ruské armády na Ukrajinu. Některé podvodně nalákala na civilní práci v Rusku, jiným slíbila vysoký plat. Podle vyšetřování se nechalo zlákat přibližně tisíc mužů – tři desítky se pohřešují, nejméně 89 pak zůstává na frontě. Dle ukrajinského ministerstva zahraničí bojuje na ruské straně nejméně sedmnáct set žoldnéřů z 36 afrických zemí.
před 7 hhodinami

Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár

Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Talibanu v afghánských městech včetně Kábulu a Kandaháru. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Talibanem. Obě strany hlásí vysoké ztráty, údaje o obětech se ovšem výrazně rozcházejí a není je možné ověřit, píše agentura Reuters. Výbuchy jsou podle agentury AFP hlášeny i z provincií Kandahár a Paktía.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Warner Bros. podepsala smlouvu o převzetí s Paramountem

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu korun) přebírá mediální skupina Paramount Skydance. Vyplývá to ze záznamu globální porady firmy, který má k dispozici agentura Reuters. Druhý zájemce o převzetí filmových studií a streamovací divize konglomerátu WBD, společnost Netflix, předtím odmítl zvýšit svou nabídku. Spojením obou firem vznikne jedno z největších filmových studií na světě.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
