Pád letadla v Bolívii nepřežilo patnáct lidí

Nejméně patnáct lidí zemřelo po pádu vojenského nákladního letadla, zřítilo se na silnici u bolivijské metropole La Paza. Dalších deset osob utrpělo zranění. Podle místních médií o tom informovali hasiči. Letoun, který převážel peníze, poničil asi desítku aut. Podle agentury AFP byl stroj těžce poškozen a do okolí z něj létaly bankovky. Příčina nehody zatím není známa. Policisté podle webu El Deber museli použít slzný plyn proti lidem, kteří si chtěli z místa nehody odnášet peníze.
Nákladní letadlo Hércules C-130 se zřítilo kolem 18:00 místního času (23:00 SEČ) nedaleko letiště u vysokohorského města El Alto sousedícího s metropolí. Terminál kvůli nehodě dočasně přerušil provoz, napsala agentura Reuters. Společnost Boliviana de Aviacion uvedla, že letadlo zapojené do nehody nepatří do její flotily. Záběry z médií ukazují vážně poničený stroj, na jehož záchraně pracují hasiči.
Šéf bolivijských hasičů Pavel Tovar uvedl, že zemřelo patnáct lidí a desítka zraněných byla převezena do nemocnice. Hasiči použili velké množství vody, aby předešli explozi letounu.
Vedle hasičů na místo dorazily policejní jednotky, které se snažily zabezpečit okolí před lidmi, již chtěli odnášet peníze. Někteří na policisty začali házet kameny, načež policie nasadila slzný plyn. Šéf bolivijské centrální banky David Espinoza obyvatele země varoval, že držení bankovek, které převážel letoun, je nelegální a že je nebudou moci použít.