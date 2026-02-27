Neflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

Netflix odmítl zvýšit svou nabídku na koupi filmových studií a streamovací divize mediálního konglomerátu Warner Bros. Discovery (WBD). V noci na pátek to uvedly agentury Reuters a AP. Označily to za překvapivý krok, který po několikaměsíční bitvě o převzetí otevírá dveře k akvizici slavného hollywoodského rivala společnosti Paramount Skydance.
Představenstvo Warner Bros ve čtvrtek oznámilo, že revidovaná cena nabízená Paramountem překonala nabídku Netflixu. Ten následně prohlásil, že nová cena, kterou by musel zaplatit, už pro firmu není finančně atraktivní.
Představenstvo Warner Bros ještě musí formálně ukončit jednání s Netflixem a přijmout nabídku Paramount Skydance, podotkl Reuters.
Podrobnosti připravujeme.