Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová potvrdila, že její úřad dostal dopis Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Úřad nyní pracuje na odpovědi, ministryně však nechtěla předjímat, co v ní bude napsané. Podle jejího osobního názoru ale premiér Babiš splnil vše, co bylo potřeba. Podle Babiše samotného se věcí v Evropské unii zabývají v reakci na oznámení z Česka.

Server Seznam Zprávy ve středu napsal, že Komise poslala do Prahy dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů předsedy vlády Babiše. Babiš tvrdí, že svůj střet zájmů odstranil tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Opoziční strany v Česku to zpochybňují.

„Dopis byl doručen v průběhu února, bude na něj odpovězeno v souladu s platnou legislativou,“ řekla novinářům v Bruselu ministryně Mrázová s tím, že znění odpovědi nechce předjímat. „Pokud byste se mě ptali na můj názor, tak si myslím, že pan premiér splnil vše, co bylo potřeba, aby nebyl ve střetu zájmů dle české i evropské legislativy. Takže za mě žádný střet zájmů není a já věřím, že k tomu dojdou i všechny relevantní orgány,“ dodala.

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Podle Babišova vyjádření nyní Evropská unie reaguje na oznámení z Česka. „Oni to řeší, protože tam chodí anonymy, a oni samozřejmě na to nějakým způsobem reagují,“ řekl premiér v České televizi. „Takže je to vyloženě jenom pokračování jejich strategie antiBabiš, na které prohráli volby,“ doplnil směrem k české opozici.

Na Evropskou komisi se loni v prosinci obrátili Piráti. Jejich europoslankyně Markéta Gregorová chce mimo jiné vědět, zda může Babišův holding Agrofert dál čerpat dotace bez porušení evropských pravidel.

Česku hrozí auditní řízení

„Vzhledem k tomu, že může docházet ke střetu zájmů u dotací z fondů politiky soudržnosti poskytovaných společnostem náležejícím předsedovi vlády nebo jím ovládaným, uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů,“ napsala podle serveru do Prahy Komise. Zároveň chce ujištění, že od doby, kdy se Babiš stal premiérem, do Agrofertu další evropské dotace nemířily.

Odpověď na dopis žádá EK do jednoho měsíce. Dopis vznikl před tím, než Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. To se stalo minulý týden.

Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.

Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust
Andrej Babiš (snímek ze 4. října)

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

15:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

08:32Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

13:17Aktualizovánopřed 5 hhodinami

