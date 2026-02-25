EK začala prověřovat řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Vedení Evropské komise (EK) podle serveru Seznam Zprávy požaduje vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). EK chce podle webu i ujištění, že dokud situace nebude plně vyjasněna, holding Agrofert nedostane evropské peníze. Předseda vlády v pátek oznámil, že veškeré akcie Agrofertu vložil do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Domnívá se, že nárokům práva pro střet zájmů dostál.
Seznam Zprávy uvedly, že zatímco premiér tvrdí, že střet zájmů v souladu s českým i evropským právem odstranil, ministerstva i další instituce řeší, jak reagovat na požadavek Evropské komise, která spustila prověřování vztahů mezi Babišem a Agrofertem. Web napsal, že má k dispozici dopis, který iniciovala vysoce postavená úřednice Komise Andriana Sukova. Ta v něm žádá odpověď do jednoho měsíce.
