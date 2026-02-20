Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) k pátku vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, když získal souhlasy regulatorních orgánů tří členských států Evropské unie, napsal na sociální síti X. Míní, že dostál nárokům práva pro střet zájmů.
„Na společnost Agrofert, a.s. nemám žádný vliv, ani z ní nemám a nebudu mít žádný prospěch. Plně jsem tak dostál nárokům českého a evropského práva v oblasti prevence střetu zájmů,“ napsal premiér.
Převod akcií holdingu do svěřenského fondu měl Babiš provést do třiceti dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Dříve uvedl, že čeká právě na souhlasy regulátorů v zemích EU.
