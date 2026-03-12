Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu, oznámilo ministerstvo

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu pro lidi, kterým návrat domů zkomplikovala íránská válka. Čtvrteční dvanáctý repatriační let je poslední, oznámilo v podvečer ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Celkem se těmito spoji z konfliktem zasažených oblastí vrátilo více než 1500 českých občanů, doplnil resort. Repatriační lety armádními letouny a letadly společnosti Smartwings stát spustil poté, co Izrael a USA koncem února vojensky napadly Írán.
Čtvrteční repatriační let Smartwings ze saúdskoarabského Rijádu má na palubě 102 lidí, uvedla odpoledne firma. „V současné chvíli krizová linka MZV neeviduje žádné české občany, kteří by se v oblasti nacházeli v naléhavé situaci. Proto jde o poslední vládou organizovaný repatriační let v této krizi,“ sdělilo ministerstvo.
Tuzemské zastupitelské úřady v regionu jsou ale podle resortu připravené v případě akutní potřeby v budoucnu pomoct s umisťováním tuzemských občanů na repatriační lety jiných zemí Evropské unie.
Připravujeme podrobnosti.