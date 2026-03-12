Soud rozdělil kauzu Čapí hnízdo, Nagyové stanovil termín hlavního líčení

Městský soud v Praze vyloučil k samostatnému řízení část kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše (ANO). Kvůli rozhodnutí sněmovny o nevydání k trestnímu stíhání u něj nyní nelze v trestním řízení pokračovat, uvedl soudce Jan Šott, jehož soudní senát se případem zabývá. U druhé obviněné, europoslankyně za ANO Jany Nagyové, nařídil soud hlavní líčení. Termín pro něj již stanovil, médiím ho však zatím nesdělil.
„S ohledem na dlouhodobou překážku pokračování trestního stíhání u obviněného inženýra Babiše dle předsedy senátu jiný postup nepřipadal v úvahu, neboť by nevyloučení věci vedlo ve vztahu k obviněné inženýrce Nagyové k nedůvodnému prodlužování řízení,“ sdělila ČT mluvčí soudu Kateřina Eliášová.
Ve vztahu k Nagyové bude podle ní řízení pokračovat, přičemž ve věci je nařízeno hlavní líčení. „Pokud jde o termín hlavního líčení, nepovažoval by soud za korektní o něm informovat média předtím, než se jej dozví obviněná či než bude termín zřejmý z veřejné databáze,“ dodala Eliášová.