Inspekce zadržela rumunské kamiony, udělila rekordní kauci a pokuty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Inspekce silniční dopravy (INSID) udělila rekordní kauci a pokuty v hodnotě 1,2 milionu korun rumunské dopravní společnosti, které zabavila tři kamiony. Dva překračovaly povolené rozměry šířky i délky, jeden z nich byl delší o 11,5 metru. Na nadrozměrný náklad neměl dopravce povolení. Třetí kamion byl přetížený o dvanáct tun. Ve všech vozech byly tachografy neodpovídající evropské legislativě.

Obě vozidla překračující povolené rozměry byla širší o více než jeden metr, tedy o více než čtyřicet procent. Jedno přesahovalo povolenou délku 16,5 metru o necelé dva metry, druhé o 11,5 metru. Druhé z vozidel navíc vážilo 951 kilogramů nad limit. Dopravce převážel z Bulharska do Francie dvě nerezové nádrže pro výrobu sycených nápojů.

Inspektoři kamiony zaznamenali při příjezdu od hraničního přechodu Lanžhot a sledovali soupravy napříč republikou. Zastavili je u Rozvadova. „O tomto dopravci jsme měli informace už z minulosti. Tentokrát bylo zřejmé, že soupravy výrazně překračují povolené rozměry a zároveň nemají vyřízené potřebné povolení ke zvláštnímu užívání komunikací,“ uvedl inspektor Lukáš Havlíček.

Za přetížení kamionu hrozí vysoké pokuty, ovlivní i stav vozu
Kontrola přetížených kamionů

Kamiony budou pod dohledem do složení kauce

Za každé z těchto vozidel uložili inspektoři kauce dvě stě tisíc korun za nadrozměrnou přepravu bez povolení a kauce stejné výše za nevyhovující tachografy. Tato vozidla INSID ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) odstavila v uzavřeném areálu pod kamerovým dohledem, dokud dopravce nesloží kauce a nezajistí potřebná povolení.

„U takto rozměrných přeprav je klíčové, aby probíhaly s potřebnými povoleními a podle předem schválené trasy. Pokud se to nestane, může to ohrozit bezpečnost provozu i infrastrukturu,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl s tím, že poskytnutí plochy ŘSD pro odstavení vozidel je zcela výjimečné.

Třetí vozidlo stejného dopravce zadržela inspekce u Ostrovačic na Brněnsku. Vedle nevyhovujícího tachografu inspekce odhalila přetížení soupravy – ta vážila téměř 52 tun, což je skoro dvanáct tun nad technicky přípustnou hmotnost jízdní soupravy. Byla za to uložena další kauce ve výši čtyři sta tisíc korun.

Při kontrole kamionů pomůžou speciální kamery
Kamiony na dálnici

„Neznám celou historii této firmy, ale pokud během jednoho měsíce dostane kauce v celkové výši 1,2 milionu korun, bude to pro ni velmi citelná – a pravděpodobně i výchovná – zkušenost,“ uvedl ředitel kontrolní sekce INSID Pavel Bergman.

Inspekce silniční dopravy kontroluje například dodržování pracovní doby řidičů, technický stav vozidel i zatížení kamionů. Vznikla loni 1. července transformací Centra služeb pro silniční dopravu.

