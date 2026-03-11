Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj plánuje zrušit své pracoviště v Bruntálu a jeho agendu přesunout do Krnova. Podle úřadu k tomu vedou provozní důvody i nízká vytíženost bruntálského pracoviště. S plánem ale nesouhlasí obyvatelé ani vedení města. Obávají se, že se zhorší dostupnost katastrálních služeb. Zrušení čeká podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) letos ještě pracoviště v Rumburku a Velkém Meziříčí.

Na katastrální úřad v Bruntálu přišel Adam Zukal zapsat garáž ke svému domu. O plánovaném přesunu pracoviště neměl tušení. „To je pro mě překvapení, nevěděl jsem to. Samozřejmě je to náklad navíc. Benzin stojí víc, je to o dvacet kilometrů delší cesta,“ poznamenal.

Ke zrušení pracoviště v Bruntálu a přesunu jeho agendy do Krnova by mělo dojít na konci září. „Bruntál má zhruba patnáct tisíc obyvatel, město Krnov jich má zhruba třiadvacet tisíc. Je velmi nehospodárné mít dvě pracoviště tak blízko sebe a hustota zalidnění je zde velmi nízká. Velký problém je tady personální zajištění,“ vysvětlil zástupce ředitelky Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj Radovan Šimíček.

Jedním z argumentů pro slučování katastrálních pracovišť je také nízká vytíženost toho bruntálského. Podle úřadu sem v úředních hodinách přijde maximálně kolem dvanácti klientů.

S argumenty pro přesun ale vedení města nesouhlasí. Podle něj by se zhoršila dostupnost služeb a snížila by se i nabídka pracovních míst. „Umístění katastrálního pracoviště v Bruntále bude vždy výhodnější – ať už z hlediska dostupnosti služeb, tak i s ohledem na ekonomické a provozní otázky. Jsou zde totiž prostory, které jsou pro umístění katastrálního pracoviště ideální,“ uvedl mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek.

Vedení tamní radnice poslalo spolu s představiteli měst Rýmařov, Vrbno pod Pradědem a Horní Benešov dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Obrátili se také na ministerstvo zemědělství.

„Starostové měli na ministerstvu schůzku zhruba před čtrnácti dny. Teď ve věci probíhají interní jednání,“ potvrdil mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Více sdělit nechtěl. Katastrální úřady nespadají přímo pod ministerstvo zemědělství, ale pod Český úřad zeměměřický a katastrální. Resort je však předkladatelem legislativy, vysvětlil Bílý.

Víc než půlku služeb veřejné správy čeká digitalizace. Původně měla být hotová loni
Pracoviště se má do Krnova přesunout včetně všech devatenácti pracovních míst. „Všem zaměstnancům bylo nabídnuto převedení jednak do nového katastrálního pracoviště v Krnově, a těm, kterým by to nevyhovovalo, také na katastrální pracoviště v Opavě,“ popsal ředitel Katastrálního pracoviště Bruntál Miroslav Haša.

Ve slučování město problém nevidí, navrhuje ale, aby se krnovské pracoviště naopak přesunulo právě do Bruntálu. Stejně to vidí i někteří zaměstnanci. „O nákladech se nedá ani hovořit. V Krnově jsou více než dvakrát větší než tady v bruntálské budově,“ tvrdí zaměstnanec bruntálského katastrálního pracoviště Oldřich Vašíček.

Podvodníci cílí na nemovitosti s více vlastníky. Pomoci mají změny v nahlížení do katastru
Své pracoviště ve Velkém Meziříčí se chystá zrušit také Katastrální úřad pro Vysočinu. Veškerá agenda i všichni zaměstnanci mají být přesunuti do Žďáru nad Sázavou. Předpokládaný termín zrušení je letos 1. dubna. Starosta města Alexandros Kaminaras (STAN) se proti tomuto kroku staví a žádá krajského ředitele úřadu o přehodnocení rozhodnutí.

Dalším rušeným pracovištěm by měl být podle předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)Karla Štencela úřad v Rumburku na severu Čech. Důvody jsou podle něj ekonomické i personální. „Rozpočet provozních výdajů kapitoly ČÚZK byl meziročně snížen o téměř deset procent a my musíme hledat cesty k úsporám. I za cenu rušení pracovišť,“ vysvětlil.

Podle něj lze očekávat, že v nejbližší dekádě se počet pracovišť sníží přibližně na počet odpovídající jednomu pracovišti na území okresu. „S ohledem na skutečnost, že veškerá podání vůči katastrálnímu úřadu lze činit elektronicky, považuji takovou síť pracovišť za zcela dostatečnou,“ uzavřel. Města ale oponují, že pro starší obyvatele může být elektronické podání často složité.

