Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku, uvádí média

Nejméně šest lidí zemřelo a další utrpěli zranění při požáru autobusu ve Švýcarsku, uvedly v úterý večer stanice BBC News a agentury AFP či DPA s odvoláním na místní policii. Incident se podle nich stal v obci Kerzers (francouzsky Chiètres), která se nachází asi 20 kilometrů západně od metropole Bernu. Požár mohl být založen úmyslně, uvedla policie podle AFP.
„Policie v současné době požár vyšetřuje jako incident způsobený člověkem, dokonce jako úmyslný čin,“ řekl agentuře policista Frédéric Papaux.
Autobus podle AFP vzplál na jedné z hlavních ulic v Kerzers, přičemž policie vyzvala veřejnost, aby se v zasažené oblasti nezdržovala a řídila se pokyny záchranářů.
Na místě pokračuje rozsáhlá záchranná operace a podle místních médií byla nasazena i helikoptéra, podotkla BBC. Podle AFP vrtulník transportoval jednoho člověka. Zraněných je podle této agentury pět lidí, z toho tři vážně.