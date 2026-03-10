Jen žádost nestačí. U Nové zelené úsporám teď bude potřeba renovační pas

Nová zelená úsporám (NZÚ) bude pokračovat, program se ale dočká změn. Zájemci třeba budou potřebovat takzvaný renovační pas. Odborníci v tomto dokumentu popíší, jaký je stav budovy a co s ní udělat. Stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí bezúročný úvěr. Na dotace budou mít nárok jen nízkopříjmové domácnosti.
Jak postupovat v případě zájmu o renovaci z NZÚ:
1) Nutné je posouzení, jak velkou renovaci dům potřebuje a jak ji lze financovat.
2) Potřeba bude renovační pas, získat ho půjde od dubna.
3) Nízkopříjmové domácnosti mají mít možnost žádat od června o dotaci celkem až 400 tisíc korun na zateplení, změnu vytápění a instalaci OZE v rámci NZÚ Light.
4) Ostatní budou moct od června žádat o posouzení projektu a nároku na úvěr.
5) Bezúročné úvěry (NZÚ Bezúročný úvěr) mají banky a stavební spořitelny vyřizovat od září.
6) Ti, kdo připravovali renovaci už loni, ale nestihli dotaci získat, můžou od 25. března žádat o kompenzaci nákladů na projekt – až 50 tisíc korun u rodinných domů a až 100 tisíc korun u bytových domů.