Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

Izraelská letadla v noci na úterý bombardovala několik cílů na jihu a východě Libanonu, podle agentury AFP šlo o sídla proíránského teroristického hnutí Hizballáh. Izraelská armáda pak opět vyzvala k evakuaci oblastí Libanonu jižně od řeky Lítání a varovala před dalším úderem. Hizballáh v ranních hodinách podle televize al-Džazíra naopak zaútočil na sever židovského státu a jeho vojáky v Libanonu. Sýrie navíc obvinila toto hnutí z odpálení střel na svou základnu.

AFP s odvoláním na libanonskou agenturu Ani píše, že Izrael bombardoval několik vesnic v okolí měst Súr a Džazzín. Izraelské útoky zasáhly také východní oblast údolí Bikáa. Podle al-Džazíry se bojovalo u jiholibanonského města Chiam, odkud místní obyvatelé hlásili střelbu a další bombardování.

Izraelská armáda v úterý ráno znovu apelovala na evakuaci jižního Libanonu. „Opakujeme naši naléhavou výzvu, abyste okamžitě opustili své domovy a vydali se na sever od řeky Lítání,“ napsala na X. „Jakýkoli pohyb na jih může ohrozit vaše životy,“ dodala. K evakuaci této oblasti vyzvaly ozbrojené síly židovského státu již před několika dny po vyhrocení konfliktu s Hizballáhem.

Libanonské hnutí Hizballáh uvedlo, že v úterý brzy ráno místního času útočilo na cíle v severním Izraeli a také na izraelské vojáky v jižním Libanonu. Deník Ha’arec s odvoláním na syrské ozbrojené síly napsal, že Hizballáh zaútočil také na vojenskou základnu poblíž hranic severozápadně od Damašku.

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu
Následky izraelského úderu na Bejrút, snímek z 9. března 2026

Hizballáh v pondělí 2. března zaútočil na židovský stát poté, co hnutí vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí izraelským a americkým úderům. Libanonská vláda vzápětí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán.

Jeruzalém na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu před útoky Hizballáhu. Od pozemní ofenzivy v Libanonu odrazovali židovský stát někteří evropští představitelé.

Podle pondělní bilance libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo v Libanonu při izraelských útocích od 2. března 486 lidí a 1313 jich bylo zraněno. Více než půl milionu obyvatel země bylo vysídleno.

Izrael podle svého ministerstva zdravotnictví od začátku války s Íránem hospitalizoval 2339 lidí, v úterý ráno jich bylo v tamních nemocnicích přibližně sto. Agentura AP v pondělí informovala, že válka si na straně židovského státu vyžádala jedenáct obětí.

