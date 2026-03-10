Íránské gardy údajně slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu

Pokud evropské či arabské země vyhostí ze svého území velvyslance Spojených států a Izraele, budou údajně moci svobodně proplouvat Hormuzským průlivem. Tvrdí to íránské revoluční gardy, uvedla v noci na úterý agentura Reuters. Írán čelí americkým a izraelským útokům a podniká protiútoky a rovněž napadá americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Kvůli válce nyní Hormuzským průlivem neproplouvají téměř žádné tankery.
Průlivem u pobřeží Íránu, Ománu a Spojených arabských emirátů se za normálních okolností přepravuje asi 20 procent globálně obchodované ropy a zkapalněného zemního plynu a zhruba 35 procent ropy přepravované po moři. Úžina je rovněž jedním z nekritičtějších míst světa pro přepravu ropy, což válka nyní ukázala.
Americký prezident Donald Trump v pondělí na tiskové konferenci na Floridě naznačil, že americké námořnictvo by mohlo tankery přes úžinu eskortovat. Zároveň řekl, že válka brzy skončí a že Spojené státy plní válečné cíle výrazně rychleji, než předpokládal plán.
Íránské revoluční gardy v noci na úterý tvrdily, že to naopak ony rozhodnou o konci války a že nedovolí transport jediného litru ropy průlivem, pokud americké a izraelské útoky budou pokračovat.
Trump dle Reuters varoval, že USA zasáhnou Írán mnohem tvrději, pokud Teherán zastaví tok ropy přes Hormuzský průliv. „Pokud Írán udělá cokoli, co zastaví tok ropy v Hormuzském průlivu, Spojené státy americké ho zasáhnou dvacetkrát tvrdším způsobem než dosud,“ napsal Trump na sociálních sítích.
Načítání...