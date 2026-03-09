Hizballáh tvrdí, že bojuje s izraelským výsadkem na východě Libanonu


Proíránské militantní hnutí Hizballáh tvrdí, že svádí boje s izraelskými vojáky, které vysadily vrtulníky na východě Libanonu u hranic se Sýrií, uvedla agentura AFP s tím, že toto oznámení přichází uprostřed války mezi hnutím, podporovaným Íránem, a Izraelem. Agentura AFP v noci na pondělí informovala také o tom, že Írán vypálil svou první salvu střel na Izrael po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce.

Hnutí ve svém prohlášení uvedlo, že zjistilo „infiltraci přibližně patnácti izraelských vrtulníků“, které přiletěly od syrské strany hranice ve východním Libanonu. Bojovníci Hizballáhu „bojovali proti vrtulníkům a infiltrujícím silám s použitím vhodných zbraní“ a střety pokračují.

Zdroje z Hizballáhu podle AFP tvrdily, že bojovníci hnutí zasáhli jeden z izraelských vrtulníků. Tuto informaci nelze bezprostředně nezávisle ověřit. „Teroristická skupina (Hizballáh) učinila v minulosti nespočet přehnaných tvrzení,“ podotkl server The Times of Israel v této souvislosti.

Izrael tvrdí, že zasáhl na předměstí Bejrútu sídlo výkonné rady Hizballáhu
Následky izraelských úderů v Libanonu

Izraelský výsadek podle portálu nejspíše přistál v oblasti u obce Nabí Šít, kde se nedávno odehrála neúspěšná mise s cílem nalézt ostatky zajatého letce Rona Arada, který se katapultoval z letadla v roce 1986 nad Libanonem a padl pravděpodobně do rukou Hizballáhu. Mise nalézt Aradovy ostatky byla podle armády neúspěšná.

Hizballáh zaútočil na Izrael poté, co vyjádřil solidaritu s Teheránem, který od soboty 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda vzápětí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.

Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Írán vypálil první salvu střel na Izrael po zvolení nového duchovního vůdce

Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán, který v noci na pondělí vypálil svou první salvu střel na židovský stát po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi, která na sociální síti zveřejnila záběry se střelou s nápisem odkazujícím na nového vůdce. Zdravotníci v Izraeli následně informovali i jedné lehce zraněné ženě.

Tato salva byla „30. vlnou“ íránské operace a „zaměřila se na americké teroristické základny v regionu a sionistické základny v severním Izraeli“, uvedla státní tisková agentura IRNA s odvoláním na íránské revoluční gardy.

Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Předchozí duchovní vůdce zahynul v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.

Shromáždění znalců vybralo nejvyšším duchovním vůdcem Íránu Modžtabu Chameneího
Modžtaba Chameneí

Při posledním íránském útoku na centrální Izrael byla zraněna jedna žena střepinami po dopadu íránské rakety ve městě Rišon Lecion, napsal server The Times of Israel s odvoláním na lékaře. Zraněná padesátnice je podle nich v dobrém a stabilizovaném stavu.

AFP současně informovala o silných výbuších, které v pondělí za rozbřesku zahřměly v Dauhá, hlavním městě Kataru, který se stal terčem několika útoků íránských dronů a raket. Katarské ministerstvo obrany podle agentury Reuters uvedlo, že ozbrojené síly odrážely raketový útok.

Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu
Následky americko-izraelských úderů na palivové nádrže v ropné rafinerii v Teheránu

