Izrael tvrdí, že zasáhl na předměstí Bejrútu sídlo výkonné rady Hizballáhu

Při noční vlně úderů na Libanon bylo zasaženo sídlo výkonné rady proíránského teroristického hnutí Hizballáh na předměstí Bejrútu, uvedla podle serveru The Times of Israel (ToI) izraelská armáda. Údery dále na předměstí Dahíja zasáhly desítky vícepodlažních budov a skladiště dronů. Noční údery podle libanonské agentury NNA zasáhly také desítky vesnic na jihu a východě Libanonu. Dopoledne Izrael zahájil další vlnu úderů. Výbuchy byly hlášeny z oblasti pobřežního města Sajdá.
Hizballáh v pátečním prohlášení sdělil, že zaútočil na skupinu izraelských vojenských vozidel směřujících k jiholibanonskému městu Chijám, píše agentura Reuters. Hnutí také tvrdí, že ve čtvrtek provedlo vzdušný úder na izraelskou námořní základnu v Haifě. Protivzdušné obraně se nicméně velkou většinu střel vyslaných na Izrael jak z území Libanonu, tak z Íránu, daří zneškodňovat.
Od pondělí, kdy Hizballáh zaútočil raketami a drony na izraelské území, zasáhla armáda židovského státu v Libanonu více než 500 cílů. Mezi nimi byli podle armády výše postavení velitelé Hizballáhu, příslušníci zvláštních jednotek tohoto hnutí Radván, zařízení pro odpalování raket, velitelská stanoviště, skladiště zbraní, ale i členové jiných ozbrojených skupin.
Podle odhadů izraelské armády opustilo své domovy na jihu Libanonu asi 420 tisíc civilistů a další desítky tisíc jich odešly z předměstí Dahíja. Ve středu vyzvala izraelská armáda všechny obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi třicet kilometrů od izraelských hranic. Armáda to zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti Hizballáhu. Ve čtvrtek pak armáda vyzvala k okamžité evakuaci stovky tisíc obyvatel právě předměstí Dahíja.
Libanonský premiér Naváf Salám v pátek varoval, že kvůli masivnímu vysídlování obyvatelstva hrozí humanitární katastrofa. „Humanitární a politické důsledky tohoto vysídlování mohou být bezprecedentní,“ řekl dle agentury AFP premiér zahraničním velvyslancům.
Hizballáh v noci na pondělí zaútočil na židovský stát poté, co vyjádřil solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán.
Jeruzalém na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu židovského státu před útoky Hizballáhu.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od pondělí při izraelských útocích 123 lidí a dalších 683 bylo zraněno. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo deset civilistů.
