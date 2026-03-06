Izrael tvrdí, že zasáhl na předměstí Bejrútu sídlo výkonné rady Hizballáhu


6. 3. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Při noční vlně úderů na Libanon bylo zasaženo sídlo výkonné rady proíránského teroristického hnutí Hizballáh na předměstí Bejrútu, uvedla podle serveru The Times of Israel (ToI) izraelská armáda. Údery dále na předměstí Dahíja zasáhly desítky vícepodlažních budov a skladiště dronů. Noční údery podle libanonské agentury NNA zasáhly také desítky vesnic na jihu a východě Libanonu. Dopoledne Izrael zahájil další vlnu úderů. Výbuchy byly hlášeny z oblasti pobřežního města Sajdá.

Hizballáh v pátečním prohlášení sdělil, že zaútočil na skupinu izraelských vojenských vozidel směřujících k jiholibanonskému městu Chijám, píše agentura Reuters. Hnutí také tvrdí, že ve čtvrtek provedlo vzdušný úder na izraelskou námořní základnu v Haifě. Protivzdušné obraně se nicméně velkou většinu střel vyslaných na Izrael jak z území Libanonu, tak z Íránu, daří zneškodňovat.

Od pondělí, kdy Hizballáh zaútočil raketami a drony na izraelské území, zasáhla armáda židovského státu v Libanonu více než 500 cílů. Mezi nimi byli podle armády výše postavení velitelé Hizballáhu, příslušníci zvláštních jednotek tohoto hnutí Radván, zařízení pro odpalování raket, velitelská stanoviště, skladiště zbraní, ale i členové jiných ozbrojených skupin.

Podle odhadů izraelské armády opustilo své domovy na jihu Libanonu asi 420 tisíc civilistů a další desítky tisíc jich odešly z předměstí Dahíja. Ve středu vyzvala izraelská armáda všechny obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi třicet kilometrů od izraelských hranic. Armáda to zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti Hizballáhu. Ve čtvrtek pak armáda vyzvala k okamžité evakuaci stovky tisíc obyvatel právě předměstí Dahíja.

Írán dále útočí na okolní země, v Bahrajnu poničil hotel
Z budovy v hlavním městě Bahrajnu Manáma stoupá kouř (6. 3. 2026)

Libanonský premiér Naváf Salám v pátek varoval, že kvůli masivnímu vysídlování obyvatelstva hrozí humanitární katastrofa. „Humanitární a politické důsledky tohoto vysídlování mohou být bezprecedentní,“ řekl dle agentury AFP premiér zahraničním velvyslancům.

Hizballáh v noci na pondělí zaútočil na židovský stát poté, co vyjádřil solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán.

Jeruzalém na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu židovského státu před útoky Hizballáhu.

Podle libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od pondělí při izraelských útocích 123 lidí a dalších 683 bylo zraněno. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo deset civilistů.

Načítání...

Výběr redakce

Hosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

před 2 hhodinami
Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

před 2 hhodinami
Stalinův Velký teror stál život stovky Čechů. Historici popsali jejich osudy

Stalinův Velký teror stál život stovky Čechů. Historici popsali jejich osudy

před 4 hhodinami
Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Noemová skončí ve funkci ministryně vnitřní bezpečnosti USA

Noemová skončí ve funkci ministryně vnitřní bezpečnosti USA

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců převážející peníze, Sybiha žádá jejich propuštění

Maďarský daňový úřad oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti, napsala agentura Reuters s odvoláním na zmíněný úřad. Kyjev o něco dříve obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi pracovníků ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Ukrajina požaduje jejich okamžité propuštění, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X. Tamní rezort diplomacie doporučil Ukrajincům, aby se vyhnuli cestám do sousedního Maďarska.
08:18Aktualizovánopřed 9 mminutami

Izrael tvrdí, že zasáhl na předměstí Bejrútu sídlo výkonné rady Hizballáhu

Při noční vlně úderů na Libanon bylo zasaženo sídlo výkonné rady proíránského teroristického hnutí Hizballáh na předměstí Bejrútu, uvedla podle serveru The Times of Israel (ToI) izraelská armáda. Údery dále na předměstí Dahíja zasáhly desítky vícepodlažních budov a skladiště dronů. Noční údery podle libanonské agentury NNA zasáhly také desítky vesnic na jihu a východě Libanonu. Dopoledne Izrael zahájil další vlnu úderů. Výbuchy byly hlášeny z oblasti pobřežního města Sajdá.
10:08Aktualizovánopřed 19 mminutami

Vláda USA zveřejnila část Epsteinových spisů týkající se obvinění Trumpa

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty FBI související s obviněním, že prezident Donald Trump sexuálně napadl nezletilou dívku. V únoru se v amerických médiích objevily zprávy, že ministerstvo tyto dokumenty zadržovalo. Trumpova administrativa v souvislosti s tím čelila ze strany demokratických zákonodárců obvinění z „největšího zastírání pravdy vládou v novodobých dějinách“.
před 31 mminutami

V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu

V noci na pátek přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes devadesát míst přivezl cestující z ománského Maskatu, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno na síti X napsal, že odletěl první repatriační let do Dubaje. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.
06:19Aktualizovánopřed 52 mminutami

Bolivijská armáda se zbavuje rostlin koky. Obnovuje spolupráci s DEA

Bolivijští vojáci se v rámci programu eradikace zbavují rostlin koky. Země tak po sedmnácti letech obnovuje spolupráci s americkým Úřadem pro boj s drogami (DEA). Tamní vláda tento krok označuje za součást širší nadnárodní strategie boje proti organizovanému zločinu.
před 1 hhodinou

Írán dále útočí na okolní země, v Bahrajnu poničil hotel

Írán v noci na pátek pokračoval v odvetných úderech za americko-izraelské útoky. Íránské vzdušné údery zasáhly v metropoli Bahrajnu hotel a dva domy. Saúdská Arábie zlikvidovala tři rakety mířící na vojenskou základnu, informují tiskové agentury. Írán také uvedl, že vyslal rakety na Tel Aviv. Izraelská armáda avizovala další vlnu úderů na Teherán, oblastní velitelství americké armády (CENTCOM) oznámilo zásah íránské lodě sloužící pro starty dronů.
04:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie Anthropicu při plnění zakázek pro armádu USA, napsala v pátek agentura Reuters.
před 2 hhodinami

USA dočasně povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

Americká vláda na třicet dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie. Reaguje tak na problémy s dodávkami suroviny z Blízkého východu, které jsou důsledkem války s Íránem. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
před 3 hhodinami
Načítání...