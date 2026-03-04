Izraelská armáda v Libanonu zabila deset lidí, píší agentury

Izraelská armáda při nočních úderech na Libanon zabila nejméně deset lidí a desítky dalších zranila. Izrael ve středu v noci zaútočil na několik oblastí v Libanonu poté, co vyzval obyvatele šestnácti vesnic k evakuaci. Šest mrtvých potvrdilo podle agentury AFP a televizní stanice al-Majadín libanonské ministerstvo zdravotnictví. Alespoň čtyři další oběti hlásí agentura NNA ve městě Baalbek.
Izraelské útoky zasáhly obytnou budovu ve městě Aramún, které leží dvacet kilometrů od hlavního města, a také oblast Šúf jihovýchodně od Bejrútu. Nejméně čtyři další oběti jsou hlášené ve městě Baalbek v údolí Bikáa na východě země, kde izraelský vzdušný úder zasáhl čtyřpatrovou budovu. Na místě pokračují záchranné akce a lidé se snaží najít rodiny uvězněné pod troskami.
Údery zasáhly také hotel v převážně křesťanské rezidenční čtvrti Hazmíje na předměstí Bejrútu. Tento útok přišel bez předchozího varování, píše stanice al-Džazíra.
Izraelská armáda od pondělí v Libanonu podnikla několik vln úderů, při kterých zahynuly desítky lidí. Tvrdí, že cílí na příslušníky Hizballáhu. Toto militantní proíránské hnutí v noci na pondělí zaútočilo raketami a drony na izraelské území poté, co vyjádřilo solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům.
Lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) v pondělí upozornila, že civilisté v Libanonu jsou vystaveni vážnému riziku v důsledku eskalace konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem. „Když se válečné zločiny a další závažná porušování norem dějí zcela beztrestně, je pravděpodobné, že se budou opakovat a cenu za to zaplatí civilisté,“ řekl Ramzi Kaiss, libanonský výzkumník z organizace HRW.
V pondělí libanonské úřady uvedly, že izraelské údery na Libanon zabily 52 lidí a přes 150 zranily, přičemž desítky tisíc lidí musely opustit domovy.