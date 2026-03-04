USA zasáhly okolo 2000 íránských cílů od začátku války, tvrdí armáda

Spojené státy zasáhly zhruba dva tisíce íránských cílů od začátku války proti Íránu, kterou v sobotu zahájily společně s Izraelem. Uvedla to podle agentury AFP americká armáda. Podle ní byly americké útoky během prvních 24 hodin dvakrát rozsáhlejší než ty, které USA podnikly na začátku invaze do Iráku v roce 2003.
„Tato operace nyní trvá méně než sto hodin a už jsme zasáhli téměř 2000 cílů, přičemž jsme použili více než 2000 kusů munice,“ uvedl ve videu zveřejněném na síti X šéf regionálního velitelství americké armády CENTCOM, admirál Brad Cooper. Dodal, že USA také potopily sedmnáct íránských lodí, včetně jedné ponorky.
Podle admirála Írán při odvetných útocích odpálil přes 500 balistických střel a více než 2000 dronů.
Současná válka začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na americké základny a další cíle na území Perského zálivu. Při operaci Epic Fury byl zabit mimo jiné i nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.