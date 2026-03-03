Útok na Írán porušil mezinárodní právo, odpovědnost ale nese Teherán, řekl Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron míní, že útok USA a Izraele na Írán je mimo rámec mezinárodního práva, primární odpovědnost za situaci ale nese Írán. Řekl to v úterý v projevu o situaci na Blízkém východě.
Zároveň šéf Elysejského paláce připomněl teheránský jaderný program, íránskou podporu teroristických skupin v Jemenu a Libanonu nebo „rozkaz střílet na vlastní lidi“ při nedávných protestech v zemi. Oznámil rovněž, že kvůli situaci na Blízkém východě nařídil letadlové lodi Charles de Gaulle přesun do oblasti Středozemního moře.
Připravujeme podrobnosti.