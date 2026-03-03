USA přiměl k úderu na Írán izraelský plán zaútočit na Teherán, řekl Rubio


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy k útoku na Írán přiměl záměr Izraele zaútočit na Teherán, což by vyvolalo íránské odvetné údery proti americkým cílům, prohlásil v úterý ministr zahraničí USA Marco Rubio. Spojeným státům tak podle něj v souvislosti s plánem Izraele hrozila bezprostřední hrozba ze strany Íránu. Představitelé Trumpovy administrativy mají v úterý o akci informovat Senát i Sněmovnu reprezentantů.

„Věděli jsme, že Izrael podnikne (vojenskou) akci. Věděli jsme, že by to vyvolalo útok proti americkým silám, a věděli jsme, že pokud bychom proti nim (Íráncům) nezasáhli preventivně ještě předtím, než tyto útoky zahájí, utrpěli bychom vyšší ztráty,“ řekl Rubio před brífinkem s lídry Kongresu, na kterém je informoval o úderech na Írán, které USA a Izrael zahájily v sobotu.

Teherán a Bejrút se potýkají s následky americko-izraelského konfliktu s Íránem
Ve městě Minabu připravují hroby pro oběti útoku na školu

Izrael jako hnací síla proti Íránu

Bylo to poprvé, co představitel administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřeně řekl, že Izrael je hnací silou války proti Íránu, a to v době, kdy se židovský stát mezi Američany těší historicky nejmenší podpoře, poznamenal web Axios. Rubiovy výroky byly podle Axiosu široce interpretovány tak, že Washington se podřídil mnohem menšímu národu, který přitom vyzbrojuje, financuje a chrání.

Rubiovo vyjádření rovněž rozohnilo představitele Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou), kteří už předtím na sociálních sítích kritizovali prezidentovo rozhodnutí jít do války. „Takže nám natvrdo říká, že jsme ve válce s Íránem, protože nás k tomu donutil Izrael. To je v podstatě ta nejhorší věc, co mohl říct,“ napsal na síti X komentátor konzervativního webu The Daily Wire Matt Walsh o Rubiových výrocích.

Američtí představitelé dle Axiosu později sdělili, že Trump nařídil údery bez ohledu na Izrael, protože si myslel, že Írán vyjednával o svém jaderném programu bez skutečné vůle dosáhnout dohody.

Teherán mluví o nevyprovokované agresi

Teherán odsoudil americko-izraelské útoky jako nevyprovokovanou agresi v době, kdy s Washingtonem vedl nepřímá jednání zprostředkovaná Ománem, poslední z nich se konala ve čtvrtek. Ománský ministr zahraničí Badr Busaídí v pátek, den před sobotními americko-izraelskými útoky, prohlásil, že Írán souhlasil s tím, že nikdy nebude mít jaderný materiál, který by mohl použít k výrobě nukleární zbraně.

Americký viceprezident JD Vance v pondělí řekl stanici Fox News, že cílem USA bylo zajistit, že Írán nebude mít jadernou zbraň. „Prezident (Donald Trump) chce dát Íráncům i světu jasně najevo, že nebude mít klid, dokud nedosáhne tohoto zásadního cíle – zajistit, aby Írán nemohl mít jadernou zbraň,“ podotkl viceprezident. Vance se v minulosti vyjadřoval proti zahajování válek, včetně možného konfliktu s Íránem.

USA evakuují blízkovýchodní ambasády, rijádská čelila dronům
Rijád

Zdůvodnění úderů je proměnlivé

Šéf Pentagonu Pete Hegseth v pondělí na tiskové konferenci uvedl, že cílem amerických útoků je zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Odůvodnění členů Trumpovy administrativy pro údery na Írán je proměnlivé, poznamenala agentura AP.

Lídry Kongresu společně se šéfem diplomacie Rubiem za zavřenými dveřmi informovali Hegseth, šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe a předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine. Představitelé Trumpovy administrativy se v úterý vrátí na Kapitol, aby o tématu informovali celý Senát i Sněmovnu reprezentantů.

Čeká se hlasování o válečných pravomocích

Demokratičtí zákonodárci upozorňují, že ústava dává výhradní právo vyhlásit válku Kongresu, nikoliv prezidentovi. Zpochybňují tvrzení Trumpa a jeho administrativy, že Spojené státy čelily bezprostřední hrozbě ze strany Teheránu.

Demokratický senátor za stát Virginie Mark Warner se nechal slyšet, že během jednoho týdne administrativa nabídla širokou škálu důvodů pro útok na Írán: nejprve zničení jeho jaderného programu, poté ukončení vývoje balistických raket, změnu režimu a nyní potopení jeho námořní flotily.

Tento týden se očekává hlasování o rezolucích týkajících se válečných pravomocí, které by mohly Trumpovi zabránit pokračovat v útocích na Írán bez vyhlášení války Kongresem. Ústava Spojených států svěřuje pravomoc vysílat americké vojáky do války právě Kongresu, nikoli prezidentovi – s výjimkou omezených úderů z důvodů národní bezpečnosti. Trumpovi republikáni však mají těsnou většinu jak ve Sněmovně, tak v Senátu.

FT: Izrael sledoval Chameneího ochranku pomocí dopravních kamer
Alí Chameneí na snímku z června 2007

Výběr redakce

Ceny plynu a ropy prudce vzrostly

Ceny plynu a ropy prudce vzrostly

09:46Aktualizovánopřed 14 mminutami
V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

02:15Aktualizovánopřed 19 mminutami
Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút. Na jih Libanonu poslal vojáky

Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút. Na jih Libanonu poslal vojáky

03:45Aktualizovánopřed 22 mminutami
Na jihu Moravy je nejvíc případů žloutenky v zemi

Na jihu Moravy je nejvíc případů žloutenky v zemi

před 29 mminutami
USA přiměl k úderu na Írán izraelský plán zaútočit na Teherán, řekl Rubio

USA přiměl k úderu na Írán izraelský plán zaútočit na Teherán, řekl Rubio

před 31 mminutami
Akademický senát KTF UK zvolil Dvořáčka kandidátem na děkana

Akademický senát KTF UK zvolil Dvořáčka kandidátem na děkana

před 56 mminutami
Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách

Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách

14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Masivní operace Epická zuřivost má Írán zlomit

Masivní operace Epická zuřivost má Írán zlomit

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ceny plynu a ropy prudce vzrostly

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se kvůli dopadům války na Blízkém východě prudce zvyšuje. V úterý ráno se dostala na 56 eur (1360 korun) za megawatthodinu (MWh), kolem poledního to bylo 62 eur, před 17. hodinou pak přes 54 eur. K růstu přispělo, že Katar v pondělí zastavil vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Na rekordní částku se vyšplhala i cena za přepravu LNG přes Atlantik. Kvůli obavám o dodávky z Blízkého východu výrazně rostou též ceny ropy. Brent v úterý okolo 12:45 překročil hodnotu 85 dolarů za barel, před 16. hodinou to bylo kolem 84 dolarů.
09:46Aktualizovánopřed 14 mminutami

V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

Další Češi se ráno vrátili z oblastí ohrožených konfliktem na Blízkém východě. Letadlo s asi dvěma sty krajany přiletělo z ománského Maskatu do Prahy, dalších dvě stě lidí se vrátilo už v noci. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje české ministerstvo zahraničí, asi 6,4 tisíce lidí. Nejvíce Čechů je ve Spojených arabských emirátech.
02:15Aktualizovánopřed 19 mminutami

Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút. Na jih Libanonu poslal vojáky

Izraelské letectvo v úterý dál rozsáhle zasahovalo Írán a pozice Hizballáhu v Libanonu. Izrael naopak čelil útokům z jejich strany. Počet obětí v Íránu stoupl dle Červeného půlměsíce na 787. Zasažena byla budova shromáždění, které má volit nástupce zesnulého vůdce Alího Chameneího. Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci.
03:45Aktualizovánopřed 22 mminutami

USA přiměl k úderu na Írán izraelský plán zaútočit na Teherán, řekl Rubio

Spojené státy k útoku na Írán přiměl záměr Izraele zaútočit na Teherán, což by vyvolalo íránské odvetné údery proti americkým cílům, prohlásil v úterý ministr zahraničí USA Marco Rubio. Spojeným státům tak podle něj v souvislosti s plánem Izraele hrozila bezprostřední hrozba ze strany Íránu. Představitelé Trumpovy administrativy mají v úterý o akci informovat Senát i Sněmovnu reprezentantů.
před 31 mminutami

Nikdo nám nedal žádné informace, stěžují si cestující, kteří se vrátili z Ománu

Cestující, kteří se do Česka vrátili druhým letadlem z Ománu, si po výstupu v Praze stěžovali na nedostatek informací i na dlouhý let s mezipřistáním. V Česku přistál letoun společnosti Smartwings před půl devátou dopoledne. Bylo v něm zhruba dvě stě lidí, většinou klientů cestovních kanceláří. Letoun, který odstartoval v pondělí z ománského města Salála, měl původně přistát v Praze v noci na úterý. Několik hodin ale strávil na mezipřistání v řeckém Heráklionu.
před 59 mminutami

Teherán a Bejrút se potýkají s následky americko-izraelského konfliktu s Íránem

USA a Izrael od soboty útočí na Írán, na což Teherán odpověděl odpálením raket na Izrael, americké základny na Blízkém východě a další místa v regionu. Izrael zasahuje také pozice Hizballáhu v Libanonu. Během útoku zemřelo v Íránu podle vyjádření Červeného půlměsíce z úterního dopoledne 787 lidí včetně íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího a byla poničena celá řada budov.
před 2 hhodinami

Masivní operace Epická zuřivost má Írán zlomit

V rámci izraelsko-americké operace Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu nasadily Spojené státy na Blízký východ nejmohutnější letecké síly od invaze do Iráku před více než dvěma dekádami. Přísně utajovaná operace znamenala zapojení a koordinaci nejen zbraní, ale i kybernetických a vesmírných sil, stejně jako zpravodajských služeb v regionu. Hlavním cílem má být připravit Teherán o raketové kapacity a srazit režim na kolena, aby nemohl usilovat o atomovou bombu.
před 2 hhodinami

Rok plný selhání. Odborný žurnál zkritizoval ministra zdravotnictví Kennedyho

Jeden z nejprestižnějších zdravotních odborných časopisů světa, Lancet, vydal rozsáhlou kritiku amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího. List popsal změny, které Kennedy zavedl a které podle Lancetu poškodily americké zdravotnictví. Hovoří o roku plném selhání. Náprava prý bude trvat celé desítky let.
před 2 hhodinami
Načítání...