Nikdo nám nedal žádné informace, stěžují si cestující, kteří se vrátili z Ománu

Cestující, kteří se do Česka vrátili druhým letadlem z Ománu, si po výstupu v Praze stěžovali na nedostatek informací i na dlouhý let s mezipřistáním. V Česku přistál letoun společnosti Smartwings před půl devátou dopoledne. Bylo v něm zhruba dvě stě lidí, většinou klientů cestovních kanceláří. Letoun, který odstartoval v pondělí z ománského města Salála, měl původně přistát v Praze v noci na úterý. Několik hodin ale strávil na mezipřistání v řeckém Heráklionu.
„Zaregistrovali jsme se (do systému Drozd) a tím to všechno skončilo,“ popsal turista Jiří Hruška, který letěl s manželkou z Ománu. „Nikdo nám nepodal žádné informace. Kdyby nám alespoň řekli, že do dvou či tří dnů jsou schopni to vyřešit, pomohlo by to lidem, kteří to psychicky hůře snášejí. Nic takového se nestalo,“ postěžoval si.
Na dovolenou vyrazili bez cestovní kanceláře, využili ale služeb letenkářky. „Nevěděli jsme nic. Kdybychom neměli letenkářku, která to zařídila a dostala nás do letadla od Smartwings, byli bychom tam ještě teď. Lidé, se kterými jsme tam byli, tam zůstávají a nemají šanci přijet,“ uvedla Jana Hrušková. Pro ty, kteří zůstali, to podle ní není nic příjemného. „Nevědí, co se může stát zítra nebo za hodinu,“ dodala.
O volných místech v letadle nikdo nevěděl
Dovolená se manželům nezkrátila, naopak se protáhla o dva dny – ovšem nedobrovolně. „Flydubai nám zajistila hotel, sice nebyl hezký, ale v Ománu se o nás postarali. Bylo to ale zvláštní, když nemůžete domů a nikdo vám nic neřekne. Místní také nic nevěděli,“ popsala Hrušková.
Za letenky kvůli tomu, že letěli se Smartwings, prý dopláceli osm tisíc korun, část peněz by měli dostat od letecké společnosti zpět. „U jiných společností, například přes Frankfurt, by letenky stály kolem 62 až 70 tisíc korun. Pro takovou rodinu, která na to nemá, to prostě není možné,“ podotkla Hrušková. V jejich letadle prý přitom bylo pět volných míst, o kterých nikdo nevěděl.
„Poslali nás na letiště a víc je nezajímalo“
Z Ománu se vracel také Filip Měkota. „Letěli jsme dlouho, přitom to měl být krátký let,“ uvedl. „V Ománu jsme měli čtyřhodinové zpoždění, další hodinu jsme čekali bez informací. Pak jsme se dozvěděli, že budeme vystupovat i v Řecku, kde budeme čekat, protože se musí vyměnit posádka,“ popsal.
Cestujícím podle nich přišla pouze jedna textová zpráva od cestovní kanceláře. „Měli jsme odletět v neděli. O půlnoci jsme se dozvěděli, že poletíme až další den. Poslali nás na letiště a pak už nikoho nic nezajímalo,“ uvedla další cestující Jitka Marešová.
Další lety
V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje české ministerstvo zahraničních věcí, k úternímu dopoledni zhruba 6400 Čechů, asi o tři sta méně než v pondělí. Nejvíce z nich je ve Spojených arabských emirátech.
Dvojice letů Smartwings do Ománu byla jedna z prvních, která umožnila evakuace Čechů z Blízkého východu. Smartwings pak na úterý avizovala další čtyři lety do Ománu a dva do Spojených arabských emirátů. Vedle toho vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla přímo stát.