Americká ambasáda v Rijádu se stala terčem íránského dronového útoku

Ambasádu Spojených států v Rijádu v noci na úterý zasáhly dva drony, což způsobilo menší požár a hmotné škody malého rozsahu, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany Saúdské Arábie. Americká televize Fox News uvedla, že v budově ambasády v době útoku nikdo nebyl a že na komplex zaútočil Írán pomocí dronů. Podle agentury AFP nad velvyslanectvím stoupal kouř.
Podle zdrojů agentury AFP se před propuknutím požáru v diplomatické čtvrti Rijádu ozvaly dvě hlasité exploze. Následně byly v Rijádu podle svědků AFP slyšet další exploze.
Americké velvyslanectví v Rijádu v úterý ráno na síti X oznámilo, že zůstane dnes zavřené a ruší veškeré konzulární schůzky. Občany vyzvalo, aby se budově ambasády do odvolání vyhnuli.
Prezident USA Donald Trump stanici NewsNation řekl, že se veřejnost brzy dozví, jaká bude odplata za útok na ambasádu a smrt amerických vojáků v konfliktu s Íránem, uvedl zpravodaj stanice na X.
Saúdskoarabské ministerstvo obrany později oznámilo, že sestřelilo osm dronů u hlavního města a u města Chardž v centrální části země.
USA tvrdí, že zničily velitelství revolučních gard i íránská vojenská letiště
Informace o útoku na americkou ambasádu přichází ve chvíli, kdy Írán pokračuje v odvetných úderech na Izrael a americké cíle v regionu v odpovědi na údery, které proti Íránu v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael. Americké oblastní armádní velitelství CENTCOM v pondělí uvedlo, že k 16:00 washingtonského času (pondělí 22:00 SEČ) registruje šest mrtvých příslušníků armády USA.
Íránské revoluční gardy v úterý ráno také uvedly, že provedly rozsáhlý dronový a raketový útok na americkou leteckou základnu v Bahrajnu, píše agentura AFP. Podle íránských státních médií byla základna zničena. Spojené státy útok dosud nekomentovaly.
V úterý brzy ráno regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM informovalo, že ozbrojené síly Spojených států během pokračujících operací zničily velitelská a řídicí centra íránských revolučních gard, schopnosti íránské protivzdušné obrany, odpalovací zařízení raket a dronů i vojenská letiště.
„Budeme i nadále rozhodně zasahovat proti bezprostředním hrozbám, které představuje íránský režim,“ dodává prohlášení doplněné o snímky příslušníků ozbrojených sil v akci a fotografii požáru na lodi.