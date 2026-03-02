Fox News: Hormuzský průliv podle americké armády uzavřen nebyl

Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM navzdory tvrzení Íránu uzavřen nebyl, uvedla v pondělí americká stanice Fox News. CENTCOM na žádost agentury Reuters o vyjádření nereagoval.
Dříve v pondělí večer vysoce postavený činitel íránských revolučních gard prohlásil, že byl Hormuzský průliv uzavřen. Krátce předtím revoluční gardy uvedly, že dva íránské drony v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker, který hoří.
O uzavření strategické úžiny uvažoval Teherán už loni v červnu po začátku americko-izraelských útoků na íránská jaderná zařízení. Svou hrozbu ale nenaplnil. Po nynějším vypuknutí bojů významné přepravní společnosti oznámily, že v oblasti utlumují námořní dopravu.
Hormuzský průliv spojuje Perský záliv s Ománským zálivem a v nejužším místě mezi Íránem a Ománem má jen 33 kilometrů, vlastní plavební dráha je navíc podle Reuters široká jen asi tři kilometry v každém směru.
Loni průlivem podle analytické společnosti Vortexa průměrně proplulo přes dvacet milionů barelů ropy a paliv denně, a to především ze zemí jako je Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Irák a právě Írán. Navíc Katar, který je jedním z největších světových vývozců zkapalněného zemního plynu (LNG), tudy přepravuje téměř veškerý svůj LNG.