USA v Íránu za tři dny zasáhly 1250 cílů, hlásí armáda

Spojené státy zasáhly v Íránu od počátku bojů přes 1250 cílů, oznámila v pondělí večer středoevropského času dle agentury Reuters americká armáda. Zničeno bylo všech jedenáct íránských lodí v Ománském zálivu, uvedlo zároveň oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM.
„Íránský režim desítky let komplikoval mezinárodní lodní přepravu v Ománském zálivu a útočil na ni. Tahle doba skončila,“ napsal CENTCOM na síti X. Příspěvek doprovodil záběry exploze na jednom z plavidel.
Prezident USA Donald Trump v pondělí řekl, že další velké útoky teprve přijdou. USA podle něho počítaly s trváním operace v délce čtyř až pěti týdnů, zatím se jim však vše daří realizovat rychleji.
Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce islámské republiky Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů režimu.