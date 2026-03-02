Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Při amerických a izraelských útocích na Írán, které začaly v sobotu, dosud zahynulo 555 lidí, uvedl v pondělí íránský Červený půlměsíc. Informace z Íránu jsou zatím velmi kusé a nelze je ověřit z nezávislých zdrojů. Údery USA a Izraele zasáhly 24 íránských provincií i hlavní město Teherán. Íránci odpověděli odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu.
Červený půlměsíc v příspěvku na telegramu uvádí, že americko-izraelské údery již v Íránu zasáhly 130 měst. Organizace po celé zemi nasadila více než sto tisíc záchranářů a humanitárních pracovníků.
Podle analýzy amerického Projektu kritických hrozeb (Critical Threats Project, CTP) Spojené státy a Izrael při náletech zasáhly zhruba dva tisíce íránských cílů. Organizace zároveň uvádí, že kvůli omezení internetu v zemi zůstávají informace nadále kusé.
V reakci na americko-izraelské útoky v pondělí letectvo íránských revolučních gard odpálilo rakety na Izrael. Podle prohlášení gard šlo o desátou vlnu raket od začátku války.
Při vojenské operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu byli zabiti íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, exprezident Mahmúd Ahmadínedžád, vrchní velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr nebo ministr obrany a šéf zpravodajských služeb. Při operaci zemřeli v akci také nejméně tři američtí vojáci.