Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

Dvě osoby byly zraněny při incidentu, ke kterému došlo v pondělí v rezidenční čtvrti skotského města Edinburgh, kdy muž použil ostrou zbraň, uvedla dle Reuters skotská policie. Ta později na síti X uvedla, že se nejedná o teroristický čin. Podle webu stanice BBC byla v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahuje tam policie. „Situace v oblasti Calder v Edinburghu je nyní pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí pro veřejnost,“ uvedl hlavní policejní inspektor Scott Kennedy.
Připravujeme podrobnosti.