Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby


2. 3. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Dvě osoby byly zraněny při incidentu, ke kterému došlo v pondělí v rezidenční čtvrti skotského města Edinburgh, kdy muž použil ostrou zbraň, uvedla dle Reuters skotská policie. Ta později na síti X uvedla, že se nejedná o teroristický čin. Podle webu stanice BBC byla v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahuje tam policie. „Situace v oblasti Calder v Edinburghu je nyní pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí pro veřejnost,“ uvedl hlavní policejní inspektor Scott Kennedy.

Připravujeme podrobnosti.

Výběr redakce

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

07:59Aktualizovánopřed 6 mminutami
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

02:10Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

08:30Aktualizovánopřed 19 mminutami
Vláda jednala o krizi na Blízkém východě

ŽivěVláda jednala o krizi na Blízkém východě

před 30 mminutami
Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

12:42Aktualizovánopřed 30 mminutami
Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

09:08Aktualizovánopřed 56 mminutami
Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořský Brent se dostal nad 82 dolarů (zhruba 1684 korun) za barel, než růst mírně polevil. Íránské odvetné útoky totiž narušily lodní dopravu Hormuzským průlivem, který je klíčový pro vývoz ropy z Blízkého východu. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu, naopak akcie padají, reaguje i bitcoin.
07:59Aktualizovánopřed 6 mminutami

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Podle agentury AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu. Hizballáh předtím podle agentury Reuters zaútočil v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího drony a střelami na izraelské území. Stovky izraelských letadel zaútočily v pondělí na cíle v Libanonu a v Íránu současně, informoval podle agentury AFP mluvčí izraelské armády Effie Defrin.
02:10Aktualizovánopřed 16 mminutami

Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země. Útoky hlásí i Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.
08:30Aktualizovánopřed 19 mminutami

Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

Dvě osoby byly zraněny při incidentu, ke kterému došlo v pondělí v rezidenční čtvrti skotského města Edinburgh, kdy muž použil ostrou zbraň, uvedla dle Reuters skotská policie. Ta později na síti X uvedla, že se nejedná o teroristický čin. Podle webu stanice BBC byla v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahuje tam policie. „Situace v oblasti Calder v Edinburghu je nyní pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí pro veřejnost,“ uvedl hlavní policejní inspektor Scott Kennedy.
12:42Aktualizovánopřed 30 mminutami

Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, piloti jsou ale v pořádku, napsala agentura Reuters s odkazem na kuvajtský resort obrany. Americká armáda později oznámila, že tři letouny F-15 ráno omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana. Íránská armáda mezitím oznámila, že zaútočila na americkou leteckou základnu v Kuvajtu a na plavidla v Indickém oceánu.
09:08Aktualizovánopřed 56 mminutami

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Vláda vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo kabinet nabídne dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nelétaví papoušci téměř vyhynuli, jejich počet se podařilo zčtyřnásobit

O jediném nelétavém druhu papouška na světě se dříve předpokládalo, že je odsouzen k vyhubení. Kakapo soví je totiž příliš těžký, pomalý a naneštěstí pro něj i příliš chutný na to, aby přežil v blízkosti predátorů, které do jeho původního domova přinesli na svých lodích Evropané. K rozmnožování navíc přistupuje neobvykle lehkovážně, píše agentura AP. Novozélanďané ale vynakládají velké úsilí na jeho záchranu.
před 1 hhodinou

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Při amerických a izraelských útocích na Írán, které začaly v sobotu, dosud zahynulo 555 lidí, uvedl v pondělí íránský Červený půlměsíc. Informace z Íránu jsou zatím velmi kusé a nelze je ověřit z nezávislých zdrojů. Údery USA a Izraele zasáhly 24 íránských provincií i hlavní město Teherán. Íránci odpověděli odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu.
11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...