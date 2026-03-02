Vláda jednala o krizi na Blízkém východě

ŽivěVláda jednala o krizi na Blízkém východě


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
ŽIVĚ: Tisková konference po zasedání vlády
Zdroj: ČT24

Vláda se měla v pondělí zabývat zpřísněním úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušením nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Tato běžná agenda kabinetu však pravděpodobně ustoupila do pozadí kvůli víkendovým útokům USA a Izraele na Írán, kvůli nim se nesešla ani koaliční rada. Ministři se měli vyjádřit i k dvojici opozičních návrhů, které se týkají veřejného opatrovnictví u obcí a zveřejňování smluv státu se soukromými osobami u transakcí, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun.

USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Na pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu vláda rozhodla o vyslání dvou armádních airbusů pro část českých občanů, kteří kvůli bojům a s nimi souvisejícím omezením letů uvázli na Blízkém východě.

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš po zasedání Bezpečnostní rady státu

Koaliční poslanci v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navrhují zpřísnit trestněprávní úpravu zanedbání povinné výživy. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Trestnost neplacení alimentů nemá být však podle návrhu tak široká, jak platila do konce loňska. Novelu zpracovalo ministerstvo spravedlnosti, forma poslaneckého návrhu má podle koalice urychlit schvalování.

Tresty za kriminalitu se změní. Někteří vězni se dostanou na svobodu
Ilustrační snímek

Stejným způsobem se běžnému připomínkovému řízení vyhne i novela, která má zrušit takzvaný nominační zákon. Vešel v platnost v lednu 2020 za bývalé Babišovy vlády. Týká se výběru kandidátů do orgánů společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železnic. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) je novela snahou o profesionalizaci orgánů firem s majetkovou účastí státu.

Poslanci schválili pravidla pro takzvané trafiky. Zájemce o posty čekají výběrová řízení
Andrej Babiš k auditu Evropské komise

Kabinet se měl zabývat i trojicí nařízení, které vypracovalo ministerstvo zemědělství. Chovatelé koní podle prvního z nich nově nebudou muset podávat elektronický opis koní v hospodářství a elektronickou deklaraci chovu koní. Ve druhém nařízení ministerstvo rozšiřuje podmínky, za kterých poskytne chovatelům prasat dotaci na zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací. Poslední pak dá ekologicky hospodařícím zelinářům možnost žádat o dotaci na pěstování batátů.

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Stanovisko k opozičním návrhům

Stanovisko měl kabinet zaujmout k návrhu místopředsedy STAN Karla Dvořáka, podle níž by měl stát kvůli bitcoinové kauze zveřejňovat nově smlouvy se soukromými osobami na transakce, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun. Totéž by se mělo týkat i snahy poslanců STAN upravit pro obce převod veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů
Ilustrační foto

Výběr redakce

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

07:59Aktualizovánopřed 6 mminutami
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

02:10Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

08:30Aktualizovánopřed 19 mminutami
Vláda jednala o krizi na Blízkém východě

ŽivěVláda jednala o krizi na Blízkém východě

před 29 mminutami
Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

12:42Aktualizovánopřed 30 mminutami
Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

09:08Aktualizovánopřed 56 mminutami
Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěVláda jednala o krizi na Blízkém východě

Vláda se měla v pondělí zabývat zpřísněním úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušením nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Tato běžná agenda kabinetu však pravděpodobně ustoupila do pozadí kvůli víkendovým útokům USA a Izraele na Írán, kvůli nim se nesešla ani koaliční rada. Ministři se měli vyjádřit i k dvojici opozičních návrhů, které se týkají veřejného opatrovnictví u obcí a zveřejňování smluv státu se soukromými osobami u transakcí, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun.
před 29 mminutami

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Vláda vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo kabinet nabídne dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 u Domašova

Převrácený nákladní vůz v pondělí dopoledne na necelou hodinu zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Následně se začalo jezdit odstavným pruhem, utvořila se několikakilometrová kolona. Při havárii nebyl nikdo zraněn.
10:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Bude slunečno, teploty vystoupají až na šestnáct stupňů

Česko čeká slunečný týden bez srážek, denní teploty mohou vystoupat až k šestnácti stupňům Celsia. Noční teploty se ale budou držet kolem nuly. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 4 hhodinami

Léčba závislých na alkoholu stojí stovky milionů. Pojišťovny nabízejí příspěvky na terapii

Největší zdravotní pojišťovna v zemi Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala v loňském roce za léčbu lidí závislých na alkoholu více než miliardu korun. Lékařskou pomoc kvůli problémům s pitím vyhledalo 27 tisíc jejích klientů. Stovky milionů korun zaplatilo také dalších pět zdravotních pojišťoven. V programech na podporu duševního zdraví proto nabízejí příspěvky určené na terapii, které mohou využít i lidé, kteří mají s alkoholem problém.
před 6 hhodinami

VideoSrážek chodců s tramvajemi v Praze ubývá

Nejméně srážek tramvají s chodci za deset let hlásí pražský dopravní podnik. Ve srovnání s lety před pandemií covidu jde o třetinový pokles. Z více než sedmdesáti loňských nehod skončila většina lehkým zraněním, dvě ale smrtí. Dopravní podnik se jim snaží předcházet školením řidičů i osvětou. Právě proto zveřejnil videa střetů. Nejrizikovější úsek v Praze začíná na I. P. Pavlova. Podle koordinátora BESIP pro Středočeský kraj Ondřeje Žabenského může za většinu nehod spěch a nepozornost. „Dneska vidíme sluchátka v uších, zraky upřené do mobilu,“ pronesl.
před 6 hhodinami

Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

V pondělí odletí do Ománu čtyři letadla společnosti Smartwings pro české občany, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Obnovení spojení s Ománem potvrdila agentuře ČTK i letecká společnost. Babiš v neděli mluvil také o tom, že Praha je připravena vyslat lety do Egypta pro Čechy v Izraeli. Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude v pondělí ráno jednat Bezpečnostní rada státu.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

VideoVotápek nemá s úderem na Írán problém. Může založit velký požár, míní Svoboda

Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek (Piráti) míní, že existuje mnoho důvodů k tomu, aby západní svět udeřil na íránský režim, který ničil nejen vlastní lidi, ale byl i hrozbou pro mezinárodní pořádek. „Já s tím úderem, přestože je v rozporu s mezinárodním právem, velký problém nemám, zvlášť pokud se podaří svrhnout íránský režim,“ řekl. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) není pochyb o tom, že došlo k porušení mezinárodního práva. Zda byly důvody americko-izraelského úderu na Írán zcela oprávněné, nedokáže říct, protože není známý konkrétní cíl operace. „Je to pocit nejistoty, protože další oheň, který se rozhořel, může založit velký požár. A každý další konflikt je horší. To, co ve mně budí nejistotu, je, že nevidím scénář tohoto útoku,“ uvedl Svoboda. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou bylo také dosažení míru na Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi.
před 16 hhodinami
Načítání...