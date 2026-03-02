Vláda jednala o krizi na Blízkém východě

Vláda se měla v pondělí zabývat zpřísněním úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušením nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Tato běžná agenda kabinetu však pravděpodobně ustoupila do pozadí kvůli víkendovým útokům USA a Izraele na Írán, kvůli nim se nesešla ani koaliční rada. Ministři se měli vyjádřit i k dvojici opozičních návrhů, které se týkají veřejného opatrovnictví u obcí a zveřejňování smluv státu se soukromými osobami u transakcí, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun.
USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Na pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu vláda rozhodla o vyslání dvou armádních airbusů pro část českých občanů, kteří kvůli bojům a s nimi souvisejícím omezením letů uvázli na Blízkém východě.
Koaliční poslanci v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navrhují zpřísnit trestněprávní úpravu zanedbání povinné výživy. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Trestnost neplacení alimentů nemá být však podle návrhu tak široká, jak platila do konce loňska. Novelu zpracovalo ministerstvo spravedlnosti, forma poslaneckého návrhu má podle koalice urychlit schvalování.
Stejným způsobem se běžnému připomínkovému řízení vyhne i novela, která má zrušit takzvaný nominační zákon. Vešel v platnost v lednu 2020 za bývalé Babišovy vlády. Týká se výběru kandidátů do orgánů společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železnic. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) je novela snahou o profesionalizaci orgánů firem s majetkovou účastí státu.
Kabinet se měl zabývat i trojicí nařízení, které vypracovalo ministerstvo zemědělství. Chovatelé koní podle prvního z nich nově nebudou muset podávat elektronický opis koní v hospodářství a elektronickou deklaraci chovu koní. Ve druhém nařízení ministerstvo rozšiřuje podmínky, za kterých poskytne chovatelům prasat dotaci na zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací. Poslední pak dá ekologicky hospodařícím zelinářům možnost žádat o dotaci na pěstování batátů.
Stanovisko k opozičním návrhům
Stanovisko měl kabinet zaujmout k návrhu místopředsedy STAN Karla Dvořáka, podle níž by měl stát kvůli bitcoinové kauze zveřejňovat nově smlouvy se soukromými osobami na transakce, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun. Totéž by se mělo týkat i snahy poslanců STAN upravit pro obce převod veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům.