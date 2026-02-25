Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil


25. 2. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil plénu schválení návrhu letošního státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Usnesení podpořili poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů, opoziční zákonodárci byli proti nebo se hlasování zdrželi. Výbor nepodpořil žádný ze čtyř podaných opozičních požadavků na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Vládní tábor do výboru žádnou úpravu nepředložil.

Další příležitost k podávání návrhů na převody peněz budou mít poslanci ve druhém čtení na sněmovním plénu. Uskuteční se příští týden ve středu. O týden později čeká dolní komoru závěrečné schvalování rozpočtu. Nyní Česko hospodaří v rozpočtovém provizoriu.

Spor se ve výboru rozhořel o úpravu poslanců TOP 09 v čele s Janem Jakobem, který ji označil za úsporný balíček. Návrh škrtal v různých kapitolách celkem asi 64,3 miliardy korun a zároveň by přidal 21 miliard korun ministerstvu obrany, 300 milionů korun bezpečnostní informační službě a 43 milionů korun Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet
Prezident Petr Pavel

Vládní poslanci tvrdili, že o Jakobově návrhu není možné hlasovat. Přesun se podle náměstkyně ministryně financí Marie Bílkové týkal v kapitole ministerstva pro místní rozvoj i peněz z EU, a tím zasahoval do už schváleného schodku rozpočtu. Jakob s tím nesouhlasil, nakonec hlasování prosadil. Výbor tento návrh nepodpořil stejně jako obdobnou úpravu poslanců TOP 09, která se týkala jen přidání peněz obraně, civilní kontrarozvědce a NÚKIB.

Záporně se výbor postavil rovněž k přesunu padesáti milionů korun z rozpočtové rezervy ministerstvu školství pro mládežnické organizace, jak jej navrhovala skupina opozičních poslanců kolem Věry Kovářové (STAN). Místopředseda výboru Patrik Pařil (ANO) řekl, že koalice předloží ve druhém sněmovním čtení vlastní verzi posílení objemu peněz na práci s mládeží.

Rozpočtový výbor doporučil schválit rozpočet se schodkem 310 miliard korun
Alena Schillerová

Rozpočtový výbor odmítl také pozměňovací návrh části opozičních poslanců kolem Lucie Sedmihradské (STAN), jenž mířil na posílení rozpočtu Senátu o zhruba 14,5 milionu korun na úkor rozpočtové rezervy. Z opozice zaznívala upozornění, že horní komoře chybí peníze i na povinné výdaje.

Výběr redakce

Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

07:52Aktualizovánopřed 5 mminutami
Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil

Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil

12:16Aktualizovánopřed 9 mminutami
Pád části střechy úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

Pád části střechy úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

před 17 mminutami
Bývalí funkcionáři KSČ budou dál brát snížené důchody, potvrdil Ústavní soud

Bývalí funkcionáři KSČ budou dál brát snížené důchody, potvrdil Ústavní soud

11:38Aktualizovánopřed 43 mminutami
USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie

USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie

02:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruské bomby zabíjely v Záporoží, jinde se lidé pohřešují

Ruské bomby zabíjely v Záporoží, jinde se lidé pohřešují

09:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

před 2 hhodinami
Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

09:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil plénu schválení návrhu letošního státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Usnesení podpořili poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů, opoziční zákonodárci byli proti nebo se hlasování zdrželi. Výbor nepodpořil žádný ze čtyř podaných opozičních požadavků na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Vládní tábor do výboru žádnou úpravu nepředložil.
12:16Aktualizovánopřed 9 mminutami

Bývalí funkcionáři KSČ budou dál brát snížené důchody, potvrdil Ústavní soud

Bývalí vrcholní představitelé komunistického režimu v Československu budou i nadále pobírat snížené důchody. Ústavní soud (ÚS) neveřejně odmítl stížnost někdejšího brněnského stranického funkcionáře, která byla spojená i s návrhem na zrušení části zákona o důchodovém pojištění. Vyplývá to z usnesení v databázi soudu.
11:38Aktualizovánopřed 43 mminutami

Zadlužení Čechů loni stouplo o dvanáct procent, nejvíce od roku 2021

Zadlužení obyvatel Česka loni vzrostlo meziročně o dvanáct procent na 4,05 bilionu korun. Je to nejvyšší růst od roku 2021. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o 7,5 procenta na 35,2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací poskytnutých společností CRIF - Czech Credit Bureau.
před 2 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali výročí ruské invaze na Ukrajinu

Hosté Událostí, komentářů diskutovali v den výročí začátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu o postojích Česka vůči invazi. Diskutující také probrali téma ukrajinských uprchlíků v Česku nebo stav mírových jednání. Podle šéfa sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) musí v rámci mírových jednání dojít k bolestivému kompromisu. Podle předsedy ODS Martina Kupky je klíčové setrvat v podpoře Ukrajiny. Místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Róbert Šlachta (Přísaha) se obává, že konflikt hned tak neskončí, ale na ústupky není čas. Šéf STAN Vít Rakušan věří v možnost spravedlivého míru. Diskuzí provázel Lukáš Dolanský.
před 2 hhodinami

VideoAzbest může způsobit rakovinu. Práci s ním musí hygieně hlásit všichni stavebníci

Pražští hygienici v loňském roce provedli bezmála stovku kontrol na přítomnost azbestu. Karcinogenní látky objevili třeba i při rekonstrukci střechy letiště Václava Havla a obchodního domu Kotva, kde byl i v obvodových zdech. Hygienici ho ale našli také v brzdových destičkách výtahů a eskalátorů. Přítomnost azbestu potvrdila rovněž kontrola v budově bývalého Prioru v Modřanech. Pokud se s domem nijak nemanipuluje, není látka sama o sobě škodlivá. V Modřanech ale dělníci plánují demolici, a ještě před jejím zahájením tak budou muset azbest zlikvidovat. Při drolení, lámání nebo řezání se z něj totiž uvolňují tenká vlákna, která snadno pronikají do plic, kde se hromadí a škodí. Způsobit může i rakovinu. Od ledna musí práci s azbestem hlásit hygieně všichni stavebníci, jinak hrozí pokuta v řádech desítek tisíc korun.
před 6 hhodinami

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po novém vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), aby zadalo forenzní audit – tedy důkladnou kontrolu hospodaření s cílem odhalit možné zpronevěry, podvody či korupci. Řekl to České televizi. Správní rada v pondělí odvolala ředitele největší zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka. Podle Vojtěcha jsou důvody velmi vážné, Kabátek jakákoli pochybení odmítá.
před 15 hhodinami

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

První povodňový stupeň platil v úterý ráno zhruba desítce míst v Česku. Týkalo se to například Tiché Orlice na Rychnovsku, kde voda ze vzedmuté řeky zaplavila cyklostezku mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Mírné vzestupy hladin meteorologové očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu požádalo v Česku o živnostenské oprávnění přes čtyřicet šest tisíc Ukrajinců. Vyplývá to ze statistik společnosti Dun & Bradstreet. Patří mezi ně Albína Romanjuková a Oleksandr Politiuk, kteří stejně jako tisíce jejich krajanů utekli před válkou a v Česku se pustili do podnikání. Ukrajinci se uplatňují i jako zdravotníci nebo učitelé. Solomija Makovská dokonce získala ocenění Učitel Vysočiny.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...