Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil plénu schválení návrhu letošního státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Usnesení podpořili poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů, opoziční zákonodárci byli proti nebo se hlasování zdrželi. Výbor nepodpořil žádný ze čtyř podaných opozičních požadavků na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Vládní tábor do výboru žádnou úpravu nepředložil.
Další příležitost k podávání návrhů na převody peněz budou mít poslanci ve druhém čtení na sněmovním plénu. Uskuteční se příští týden ve středu. O týden později čeká dolní komoru závěrečné schvalování rozpočtu. Nyní Česko hospodaří v rozpočtovém provizoriu.
Spor se ve výboru rozhořel o úpravu poslanců TOP 09 v čele s Janem Jakobem, který ji označil za úsporný balíček. Návrh škrtal v různých kapitolách celkem asi 64,3 miliardy korun a zároveň by přidal 21 miliard korun ministerstvu obrany, 300 milionů korun bezpečnostní informační službě a 43 milionů korun Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Vládní poslanci tvrdili, že o Jakobově návrhu není možné hlasovat. Přesun se podle náměstkyně ministryně financí Marie Bílkové týkal v kapitole ministerstva pro místní rozvoj i peněz z EU, a tím zasahoval do už schváleného schodku rozpočtu. Jakob s tím nesouhlasil, nakonec hlasování prosadil. Výbor tento návrh nepodpořil stejně jako obdobnou úpravu poslanců TOP 09, která se týkala jen přidání peněz obraně, civilní kontrarozvědce a NÚKIB.
Záporně se výbor postavil rovněž k přesunu padesáti milionů korun z rozpočtové rezervy ministerstvu školství pro mládežnické organizace, jak jej navrhovala skupina opozičních poslanců kolem Věry Kovářové (STAN). Místopředseda výboru Patrik Pařil (ANO) řekl, že koalice předloží ve druhém sněmovním čtení vlastní verzi posílení objemu peněz na práci s mládeží.
Rozpočtový výbor odmítl také pozměňovací návrh části opozičních poslanců kolem Lucie Sedmihradské (STAN), jenž mířil na posílení rozpočtu Senátu o zhruba 14,5 milionu korun na úkor rozpočtové rezervy. Z opozice zaznívala upozornění, že horní komoře chybí peníze i na povinné výdaje.
- Domácí
- Ekonomika
- Rozpočtový výbor
- Poslanecká sněmovna
- Lidovci
- Energetický regulační úřad
- Lucie Sedmihradská
- ANO
- Sněmovna
- Věra Kovářová
- Hospodářský výbor
- Martin Kolovratník
- Energetika
- STAN
- TOP 09
- MŠMT
- Rozpočet
- KDU-ČSL
- Peníze
- Výbor
- Poslanci
- Senát
- Výdaje
- Vysoké školy
- Pozměňovací návrh
- Školství
- Zemědělství
- Bezpečnostní informační služba
- Výdaje na obranu
- Ministerstvo obrany
- Hlavní události
- Výběr redakce
- Státní rozpočet
- Jan Jakob
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
- NÚKIB