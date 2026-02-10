Rozpočtový výbor doporučil schválit rozpočet se schodkem 310 miliard korun


Sněmovní rozpočtový výbor doporučil v úterý hlasy koaliční většiny Poslanecké sněmovně schválit základní parametry státního rozpočtu na letošní rok. Jedná se o příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Navržený schodek se má meziročně zvýšit na 310 miliard korun. Národní rozpočtová rada (NRR) vydala prohlášení, že závazný limit deficitu je 246 miliard, návrh ho tedy překračuje o 64 miliard korun.

Příjmy se podle návrhu meziročně zvyšují o 31,7 miliardy na téměř 2118 miliard. Výdaje mají vzrůst o 100,7 miliardy na téměř 2428 miliard korun.

Opoziční poslanci neuspěli se svými návrhy, aby výbor doporučil sněmovně vrátit rozpočet vládě k přepracování a uvést ho do souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Navržený rozpočet kritizuje Národní rozpočtová rada, podle níž je v rozporu se zmíněným zákonem. Ministerstvo financí to odmítá. Ministryně Alena Schillerová (ANO) označila rozpočet za realistický a pravdivý. Navržený schodek 310 miliard korun je podle ní maximem možného.

Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

Babiš nebere stanovisko rozpočtové rady úplně vážně, věří Schillerové
Andrej Babiš

Deficit překračuje zákonný strop, tvrdí rozpočtová rada

Rozpočtová rada vydala v úterý vyjádření, podle něhož závazný limit deficitu státního rozpočtu na rok 2026 činí 246 miliard korun. Návrh tak podle ní překračuje tento zákonný strop o 64 miliard korun. „Tato suma představuje objem výdajů, pro které nemá vláda k dispozici ani příjmy, ani zákonem povolený schodek,“ uvádí rada. Ta již delší dobu polemizuje s právními názory ministerstva financí, podle něhož je současný navržený schodek možný.

Zároveň si uvědomuje, že příprava rozpočtu vznikla v bezprecedentní situaci. „Poprvé v dějinách samostatné České republiky byl rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky původní vládou navržený rozpočet vrácen k přepracování v okamžiku, kdy v mezičase proběhlé volby do sněmovny změnily její složení. Přicházející nová vládní většina tak vracela rozpočet k přepracování vládě, která většinu ztratila. Zároveň se vedla politická i výkladová diskuse o tom, zda má odcházející vláda po proběhlých volbách poslat původní návrh státního rozpočtu do sněmovny po volbách znovu, či nikoliv.“

Rada naopak pozitivně zhodnotila to, že návrh státního rozpočtu na rok 2026 netrpí některými vadami, kterými trpěly rozpočty v minulých letech. Například odhad výnosu z emisních povolenek je podle ní realističtější, celkové příjmy státního rozpočtu byly řádně posouzeny Výborem pro rozpočtové prognózy, nevykazují známky jakéhokoli záměrného zkreslení a neplánuje se mimorozpočtové krytí některých výdajů ve Státním fondu dopravní infrastruktury.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán zřízený podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnost. Činnost zahájila v roce 2018.

Pikora čeká, že prezident bude proti rozpočtu

Předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) řekl, že názor NRR vnímá jako různé právní výklady a nemá důvod nevěřit právnímu výkladu ministerstva financí. Také on označil navržený schodek za maximum možného. „Rozhodně jedeme rozpočet, který je na Stanjurově podvozku,“ řekl v narážce na bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Řekl, že podle původního Stanjurova rozpočtu by hrozil schodek až 400 miliard.

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po schůzi vlády

Pikora po jednání výboru řekl novinářům, že nepochybuje o zdárném projednání rozpočtu ve sněmovně. Očekává však, že narazí u prezidenta, který rozpočty dostává k podpisu. „Co se týče pana prezidenta, tak vzhledem k tomu, že to je vůdce opozice, tak předpokládám, že se bude stavět proti rozpočtu,“ řekl.

Sněmovna se má prvním čtením zabývat ve středu. Jde o první rozpočet, který předkládá vláda Andreje Babiše (ANO). Protože se rozpočet nepodařilo schválit do konce roku, je Česko nyní v rozpočtovém provizoriu. Za priority rozpočtu označila vláda například zlevnění elektřiny, růst platů pro státní zaměstnance nebo úspory na provozu státu.

Předpokládaný růst ekonomiky a možná rizika

Navržený rozpočet počítá s reálným růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Česká národní banka počítá pro letošní rok s růstem dokonce o 2,9 procenta. Průměrná míra inflace by měla klesnout z loňských 2,5 procenta na letošních 2,1 procenta. Spotřeba domácností má vzrůst o tři procenta, tedy o desetinu bodu víc než loni.

Za rizika pokládá vláda hlavně geopolitické napětí spojené především s válkou na Ukrajině. „Zvýšenou nejistotu představuje také zahraničněpolitické směřování Spojených států amerických, včetně možného zavádění cel a dalších překážek v mezinárodním obchodě, které mohou negativně ovlivnit výkonnost značně otevřené české ekonomiky,“ stojí v návrhu rozpočtu.

Rozpočet byl v lednu v přebytku 32,4 miliardy, výdaje omezilo provizorium
Ministerstvo financí

