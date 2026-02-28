Měst omezujících hazard přibývá. Češi přesto loni prosázeli bilion korun

Přibývá měst, která zakázala nebo omezila provoz heren a kasin. Například v Plzni od nového roku vyhláška zakazuje veškerý hazard. K regulaci heren pak přistoupila i Polička, Karlovy Vary nebo Benešov. I přes postupné omezování překročil počet vsazených peněz v Česku v roce 2025 jeden bilion korun. Téměř tři čtvrtiny částky lidé vsadili přes internet.
Plzeň v roce 2023 schválila městskou vyhlášku, podle které platí od začátku letošního roku kompletní zákaz provozování hazardních her. „Téměř všechny provozovny ukončily svoji činnost. Některé provozovny ještě mají platná a dosud nepravomocně ukončená povolení k provozování hazardních her na konkrétní adrese. Jedná se ale o jednotky případů,“ sdělila České televizi mluvčí Plzně Eva Barborková.
Podezření na porušení vyhlášky zatím město nemá. „V rámci pravidelných bezpečnostně preventivních opatření ve spolupráci s Městskou policií Plzeň a Policií ČR jsou kontrolovány noční a hudební kluby, popřípadě i jiné provozovny, kde by mohlo docházet ke vzniku černých heren,“ dodala Barborková.
Podobné řešení zvolilo i východočeské město Polička. Vyhlášku s účinností od 30. prosince 2025 vydali zastupitelé města na základě referenda z loňského října. Herny ale z Poličky zatím nezmizely. Stávající provozovny mohou fungovat až doby, než jim vyprší platnost vydaného povolení. „Jsou to dvě provozovny, do 18. 9. 2028 ukončí provoz jedna herna a do 30. 9. 2028 jedno kasino,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.
K lázním kasina tak nějak patří, zní z Karlových Varů
Ne všechna města ale hazard na svém území zakazují úplně. Například v Karlových Varech by vyhláška od nového roku měla bránit vzniku nových heren a kasin. Zůstanou ale ty stávající, kterých teď ve městě funguje jedenáct. „Je pravda, že jsme město lázeňské a kasina k tomu tak nějak patří,“ uvedl mluvčí Karlových Varů Jan Kopál.
Nová vyhláška o omezení provozu heren a kasin platí od letošního ledna také v Benešově. Navazuje na deset let starou regulaci počtu provozoven. Tehdy město omezilo počet provozoven ve městě na dvanáct. Současná vyhláška jich dovoluje pouze šest.
„Vyhláška od 1. 1. určuje konkrétní místa, na kterých je možné provozovat hazardní hry. Aktuálně jsou v Benešově čtyři aktivní herny a dvě kasina s živou hrou,“ upřesnila mluvčí města Tereza Lípová. Podle ní má vyhláška mimo jiné omezit vyšší riziko zadlužení nebo rušení nočního klidu.
Hazard v Česku roste
I přes postupné zákazy a omezení loni Češi vsadili v hazardních hrách rekordní sumu, o téměř sto miliard více než v roce 2024. „Celkový úhrn přijatých vkladů v rámci hazardních her za rok 2025 činí přes jeden bilion a sedmdesát jedna miliard korun,“ říká mluvčí Finanční správy Patrik Madle. Zvýšil se i objem vyplacených výher – 1,001 bilionu korun.
Asi sedmdesát procent všech sázek probíhá přes internet, tento podíl dlouhodobě roste. Nejpopulárnější formou hazardu v Česku jsou podle dat Finanční správy technické hry, především hrací automaty, a to i ty virtuální. Tvoří zhruba tři čtvrtiny veškerého gamblingu. Druhou nejčastější variantou je kurzové sázení, i když loni zaznamenal pokles.
Stále populárnější jsou také živé hry, například ruleta nebo poker, které vzrostly z 37 na 62 miliard korun. I tady je čím dál populárnější hra přes internet.