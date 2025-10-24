Jako z Hollywoodu. V USA rozkryli podvody spojené s pokerem


před 2 hhodinami|Zdroj: BBC

Americké úřady odhalily propracované podvody spojené s pokerem, píše server BBC. Hráči, na něž se zaměřila mafie, neměli skoro žádnou šanci cokoliv vyhrát. Státní zástupci tvrdí, že dotčení byli podvedeni o nejméně sedm milionů dolarů. Komplot, který využil rentgen ve stolech nebo skryté kamery, popsali „jako z hollywoodského filmu“.

Rozsáhlé federální vyšetřování vedlo k zatčením více než třiceti lidí, mezi nimiž jsou například členové mafiánské rodiny La Costra Nostra, nebo basketbalisté Damon Jones a Chauncey Billups.

Ředitel FBI Kash Patel hovořil o „ohromujícím“ systému, který mafie udržovala v chodu od roku 2019 v New Yorku, Miami, Las Vegas a dalších amerických městech. Podíl ze zisku, jak tvrdí státní zástupci, pomáhal financovat zločinecké podnikání.

Bývalí profesionální sportovci, které státní zástupci označili za „tváře“ podvodu, sloužili jako vábnička pro zájemce, kteří si toužili zahrát s prominentní celebritou, píše BBC.

Kontaktní čočky

Oběti pak vůbec netušily, že do podvodu jsou zapojeni všichni kolem – od jiných hráčů až po krupiéry. Zmanipulovaná byla dokonce i technologie používaná k míchání balíčku či počítání žetonů, jak uvádí obsáhlá federální žaloba. Rentgen ve stolech odhaloval karty položené lícem dolů, hráči vybavení speciálními kontaktními čočkami si navíc mohli všimnout předem označených karet.

K oklamání hráčů varianty Texas hold'em mafie také používala sofistikovanou bezdrátovou technologii spojenou i se skrytými kamerami zabudovanými ve stolech či svítidlech. Takzvaný operátor pak mohl instruovat hráče přímo u stolu. Úřady odhadují, že každá hra připravila oběť o desítky až stovky tisíc dolarů.

Státní zástupci tvrdí, že obžalovaní následně prali finanční prostředky prostřednictvím kryptoměn, směnáren a fiktivních společností.

