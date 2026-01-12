S nástupem ledna služby zdražují, a to víc než jiné sektory

3 minuty
Analytici očekávají, že zdražování služeb bude i v letošním roce vyšší, než bude činit průměrná inflace. Znát už je to v ubytování a stravování, trend ale poznají například i zákazníci, kteří se chystají do kadeřnictví, na manikúru nebo kosmetiku. Někde za zdražením stojí vyšší nájmy provozoven, jinde vyšší povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Měsíc leden je pak znám tím, že ke zdražování dochází plošně.
Většina oslovených zákazníků tvrdí, že vyšší ceny je od využívání těchto služeb a od návštěv vyzkoušených provozoven neodradí. S postupným navyšováním cen počítají i ostatní obory. Dražší budou kupříkladu elektrikáři nebo zedníci.