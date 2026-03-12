V Iráku bylo při dronovém útoku zraněno nejméně šest francouzských vojáků

Při dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku utrpělo zranění nejméně šest francouzských vojáků. Ve čtvrtek to podle agentury Reuters oznámil guvernér provincie Irbíl Úmíd Chúšnáv. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená se Spojenými státy a jejich spojenci.
Podrobnosti o povaze zranění nejsou k dispozici. Francouzská armáda potvrdila, že bylo zraněno šest jejích vojáků a že byli převezeni do nejbližší nemocnice. Vojáci v oblasti poskytovali protiteroristický výcvik. Chúšnáv dodal, že při úderu nebyli zraněni žádní kurdští bojovníci.
Francie má v Irbílu stovky vojáků v rámci mezinárodní koalice pro boj proti ozbrojencům Islámského státu, napsala agentura Reuters.
Podle Chúšnáva nebere irácká vláda vážně hrozbu zmíněných proíránských milic, které v Iráku působí. Také prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Ničirvan Barzání opakovaně kritizuje Bagdád za to, že podle něj dostatečně nechrání diplomatický personál a zástupce zahraničních koaličních sil. Podle webu The New Region rovněž varoval, že „trpělivost Kurdistánu má své meze“.
Paříž nasazuje asi tucet námořních plavidel, včetně své úderné skupiny letadlových lodí, do Středozemního moře a Rudého moře. Ve hře je také nasazení do Hormuzského průlivu v rámci obranné podpory spojenců ohrožených konfliktem na Blízkém východě.
Spojené státy a Izrael při úderech proti Íránu zabily mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na židovský stát, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.