Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, NASA

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky.

Úřad generálního inspektora NASA v úterní zprávě varoval před závažnými nedostatky testování a analýz přežití posádky u obou plánovaných přistávacích modulů: Starship Human Landing System (HLS) společnosti SpaceX i Blue Moon Lander společnosti Blue Origin. Autoři této zprávy upozornili, že pokud by došlo k nějaké katastrofě, astronauti by na Měsíci uvázli. NASA by totiž nebyla schopná je zachránit nejen z povrchu Měsíce, ale zřejmě dokonce ani z kosmické lodi na jeho oběžné dráze.

„Když nebudeme mít záchranné kapacity pro mise Artemis, o posádku přijdeme, pokud se HLS na povrchu Měsíce porouchá nebo se nebude schopná připojit k lodi Orion nebo stanici Gateway na oběžné dráze,“ uvádí zpráva.

Jak vypadá americký plán na dobytí Měsíce

Americká mise na Měsíc se jmenuje Artemis, navazuje na program Apollo z šedesátých let dvacátého století. A to nejen názvem (Artemis byla bohyní Měsíce a sestrou boha Apollona), ale také cílem: zajistit, aby se Američané procházeli po měsíčním povrchu. Zatímco program z minulého století to chtěl dokázat jen dočasně, nyní by se měli Američané vrátit na Měsíc formou dlouhodobé přítomnosti.

Spatří odvrácenou stranu Měsíce. Mise Artemis II už zná svou posádku
NASA oznámila jména členů posádky mise Artemis II

V rámci programu návratu na Měsíc se zatím v roce 2022 uskutečnila mise Artemis I, což byl úspěšný testovací let rakety Space Launch System (SLS) s lodí Orion, a to bez posádky. Na letošní únor se plánovala mise Artemis II s pilotovaným průletem lodi Orion kolem Měsíce. Kvůli úniku kapalného vodíku při tankování byl start odložen na zatím neurčenou dobu, zdá se, že nejdříve na duben. Mise Artemis III měla původně už na Měsíci přistát s lidmi, teď NASA plán změnila – nově bude mít za úkol pouze otestovat spojení lodi Orion s přistávacími moduly na oběžné dráze kolem Země.

O samotné přistání s lidmi se pokusí Artemis IV nejdřív roku 2028 pomocí výše jmenovaných lodí soukromých společností SpaceX a Blue Origin. Zpomalení programu je pro NASA i USA problém, hlavně proto, že o přistání usiluje do roku 2030 i Čína.

Mise Artemis III na Měsíci nepřistane, oznámil šéf NASA
Původní představa NASA o misi Artemis III

Jak situaci napravit

Podle inspekční zprávy je hlavním problémem, že v metodice NASA pro snižování rizik existuje spousta mezer. Jedním z problémů je to, že NASA se snaží testovat všechny důležité systémy v podmínkách co nejbližších těm reálným. Jenže promarnila celou řadu příležitostí pro takové testování u misí SpaceX i Blue Origin.

Problémem také je, že není dořešené, jestli a jak by měla posádka mise Artemis být schopná v případě nutnosti převzít řízení přistávacího modulu.

Podle zprávy ale není nic ztracené, existují cesty, jak nepříjemnou situaci napravit. Úřad generálního inspektora navrhuje, aby NASA programy na analýzu rizik lépe spravovala a aby nastavila jasná pravidla pro sledování vládní podpory dodavatelům. A rozhodně úřad doporučuje, aby se lépe zpracovaly analýzy přežití posádky, které by obsahovaly i strategie pro prodloužení přežití posádky.

Odkaz na zprávu
Xixao

Výběr redakce

Poslanci interpelují ministry

ŽivěPoslanci interpelují ministry

10:00Aktualizovánopřed 1 mminutou
Nový íránský vůdce vyzval v prvním prohlášení k uzavření Hormuzu

Nový íránský vůdce vyzval v prvním prohlášení k uzavření Hormuzu

00:02Aktualizovánopřed 41 mminutami
Válka v Íránu letos energie neprodraží, řekl šéf ČEZu ČT

Válka v Íránu letos energie neprodraží, řekl šéf ČEZu ČT

před 1 hhodinou
Izrael tvrdí, že udeřil na další zařízení z íránského jaderného programu

Izrael tvrdí, že udeřil na další zařízení z íránského jaderného programu

04:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ČEZu loni klesl čistý zisk meziročně o 1,7 miliardy korun

ČEZu loni klesl čistý zisk meziročně o 1,7 miliardy korun

07:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud rozdělil kauzu Čapí hnízdo, Nagyové stanovil termín hlavního líčení

Soud rozdělil kauzu Čapí hnízdo, Nagyové stanovil termín hlavního líčení

před 3 hhodinami
Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad

Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad

před 4 hhodinami
Za útok na koncertní sál uložil ruský soud doživotí patnácti lidem

Za útok na koncertní sál uložil ruský soud doživotí patnácti lidem

10:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky.
před 1 hhodinou

Vědci spočítali, kolik emisí způsobila válka v Gaze

Vědci poprvé spočítali, kolik emisí skleníkových plynů způsobil konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Tvrdí, že v souvislosti s konfliktem se do atmosféry uvolnilo asi 33 milionů tun oxidu uhličitého, což odpovídá celoročním emisím Jordánska.
před 1 hhodinou

Češi umírají předčasně hlavně v severních regionech. Data ukazují, kde se žije nejdéle

Mapové výstupy ukazují, kde v České republice lidé nejčastěji umírají před 65. rokem života, kolik potenciálních let života se tím ztrácí a kde mají největší naději na dožití. Přehledná vizualizace velkých dat zobrazuje rozdíly na úrovni všech 206 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
před 6 hhodinami

Hromadné hroby odhalily míru černé smrti v Čechách

Kutnohorská kostnice je místem, které budí zájem turistů i spisovatelů. Ale také vědců; v jejím okolí je totiž pohřbeno asi 40 tisíc lidí. Nová analýza jejich kostí prokázala, jak dramaticky zasáhla české země v půlce čtrnáctého století morová epidemie.
včera v 12:25

Estonsko a Brno společně pracují na ochraně před kvantovým hackováním

Čeští a estonští vědci spojili síly, aby vybudovali přeshraniční centrum kybernetické bezpečnosti, které posílí digitální obranu Evropy tváří v tvář rostoucím hrozbám ve virtuálním prostoru.
včera v 10:55

Archeologové popsali unikátní masakr žen a dětí z doby železné

Před 2800 lety se odehrál masakr, při kterém neznámí útočníci pobili desítky žen a dětí. Archeologové teď pomocí forenzních metod zkoušejí popsat, co se tehdy vlastně stalo a proč je celá řada okolností spojených s touto masovou vraždou tak podivná.
včera v 06:30

Vědci vysvětlili „problém první noci“

Radost z cestování může mnohdy pokazit první noc na novém místě. Člověk se převaluje, má divoké sny, vzbudí ho každé šustnutí a ani druhý den si kvůli nevyspalosti moc neužije. Druhá noc už zpravidla bývá mnohem lepší. Tento fenomén se odborně označuje jeho „problém první noci“. Vědci teď exaktně popsali, v čem spočívá.
10. 3. 2026

Evropské lesy je třeba připravit na kůrovce i další požáry, varuje velký model

Podmínky pro vznik kůrovcových kalamit podobných té z let 2018 až 2022 se v budoucnosti budou opakovat, ukazuje nový model vytvořený s pomocí umělé inteligence. Podíleli se na něm i čeští vědci a předpovídá vývoj v Evropě, včetně Česka. I v nejoptimističtějším scénáři předpokládá výrazný nárůst zasažených lesů.
10. 3. 2026
Načítání...