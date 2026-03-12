Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky.
Úřad generálního inspektora NASA v úterní zprávě varoval před závažnými nedostatky testování a analýz přežití posádky u obou plánovaných přistávacích modulů: Starship Human Landing System (HLS) společnosti SpaceX i Blue Moon Lander společnosti Blue Origin. Autoři této zprávy upozornili, že pokud by došlo k nějaké katastrofě, astronauti by na Měsíci uvázli. NASA by totiž nebyla schopná je zachránit nejen z povrchu Měsíce, ale zřejmě dokonce ani z kosmické lodi na jeho oběžné dráze.
„Když nebudeme mít záchranné kapacity pro mise Artemis, o posádku přijdeme, pokud se HLS na povrchu Měsíce porouchá nebo se nebude schopná připojit k lodi Orion nebo stanici Gateway na oběžné dráze,“ uvádí zpráva.
Jak vypadá americký plán na dobytí Měsíce
Americká mise na Měsíc se jmenuje Artemis, navazuje na program Apollo z šedesátých let dvacátého století. A to nejen názvem (Artemis byla bohyní Měsíce a sestrou boha Apollona), ale také cílem: zajistit, aby se Američané procházeli po měsíčním povrchu. Zatímco program z minulého století to chtěl dokázat jen dočasně, nyní by se měli Američané vrátit na Měsíc formou dlouhodobé přítomnosti.
V rámci programu návratu na Měsíc se zatím v roce 2022 uskutečnila mise Artemis I, což byl úspěšný testovací let rakety Space Launch System (SLS) s lodí Orion, a to bez posádky. Na letošní únor se plánovala mise Artemis II s pilotovaným průletem lodi Orion kolem Měsíce. Kvůli úniku kapalného vodíku při tankování byl start odložen na zatím neurčenou dobu, zdá se, že nejdříve na duben. Mise Artemis III měla původně už na Měsíci přistát s lidmi, teď NASA plán změnila – nově bude mít za úkol pouze otestovat spojení lodi Orion s přistávacími moduly na oběžné dráze kolem Země.
O samotné přistání s lidmi se pokusí Artemis IV nejdřív roku 2028 pomocí výše jmenovaných lodí soukromých společností SpaceX a Blue Origin. Zpomalení programu je pro NASA i USA problém, hlavně proto, že o přistání usiluje do roku 2030 i Čína.
Jak situaci napravit
Podle inspekční zprávy je hlavním problémem, že v metodice NASA pro snižování rizik existuje spousta mezer. Jedním z problémů je to, že NASA se snaží testovat všechny důležité systémy v podmínkách co nejbližších těm reálným. Jenže promarnila celou řadu příležitostí pro takové testování u misí SpaceX i Blue Origin.
Problémem také je, že není dořešené, jestli a jak by měla posádka mise Artemis být schopná v případě nutnosti převzít řízení přistávacího modulu.
Podle zprávy ale není nic ztracené, existují cesty, jak nepříjemnou situaci napravit. Úřad generálního inspektora navrhuje, aby NASA programy na analýzu rizik lépe spravovala a aby nastavila jasná pravidla pro sledování vládní podpory dodavatelům. A rozhodně úřad doporučuje, aby se lépe zpracovaly analýzy přežití posádky, které by obsahovaly i strategie pro prodloužení přežití posádky.