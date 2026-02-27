Mise Artemis III na Měsíci nepřistane, oznámil šéf NASA


Na páteční tiskové konferenci oznámil ředitel americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman, že se odkládá pokus o přistání lidské posádky na Měsíci. Původně ji měla mít za úkol mise Artemis III, podle Isaacmana to ale má teď provést až Artemis IV.

NASA přidala do svého programu Artemis zaměřeného na přistání na Měsíci novou misi, která by měla zahrnovat test dokování kosmické lodi na oběžné dráze Země. Ta by měla proběhnout ještě před přistáním prvních nových astronautů na Měsíci: NASA tím významně změnila svůj plánovaný program.

Nová mise Artemis, plánovaná na rok 2027, je jednou z mnoha změn v měsíčním programu, které americká kosmická agentura oznámila v pátek, zatímco Čína se rychle blíží svému cíli vyslat v roce 2030 posádku na Měsíc. Američtí bezpečnostní experti podle agentury Reuters varují, že je třeba provést další testy, než se o to NASA pokusí, je to teď v plánu až v rámci mise Artemis IV v roce 2028.

Zjednodušeně: podle nového scénáře má v dubnu letošního roku odstartovat Artemis II, která poletí s lidmi jen k Měsíci, ale nepřistane tam, roku 2027 si NASA v rámci mise Artemis III otestuje dokování lidské posádky na oběžné dráze a nakonec až roku 2028 poletí Artemis IV, která s lidmi na Měsíci přistane. To vše samozřejmě v případě, že nedojde k dalším technickým problémům.

Řada změn

NASA také zrušila snahu o modernizaci své rakety Space Launch System, aby se místo toho mohla soustředit na zvýšení produkce a letové frekvence této rakety, která byla ve srovnání s novějšími raketami pomalá. Tento krok má dopad na kontrakt společnosti Boeing v hodnotě přibližně dvou miliard dolarů na stavbu výkonnějšího horního stupně SLS, jehož současné plány byly zrušeny.

Společnosti SpaceX Elona Muska a Blue Origin Jeffa Bezose vyvíjejí pro tento program lunární modul pro astronauty a soupeří o to, která z nich jako první dosáhne přistání na Měsíci pro NASA. Společnosti Boeing a Northrop Grumman staví raketu SLS, která nese astronautskou kapsli Orion vyrobenou společností Lockheed Martin, která dopraví astronauty k jednomu z lunárních modulů ve vesmíru před přistáním na Měsíci.

Ředitel NASA Jared Isaacman
Zdroj: Reuters/Evelyn Hockstein

Nová mise umožní NASA podle Isaacmana získat před ambicióznějším krokem, kterým je přistání na Měsíci, více zkušeností a lépe ověřit kriticky důležité systémy.

