Archeologové našli ve Velkém Meziříčí středověkou studnu a asi i základ pranýře

Ve středu Velkého Meziříčí letos archeologové odkryli zasypanou středověkou studnu a kruhový podstavec, který zřejmě sloužil jako pranýř. Našli také základy středověké pece. Oznámil to Šimon Kochan ze zapsaného ústavu Archaia Brno, který na místě pracuje. Záchranný archeologický výzkum doprovází postupnou obnovu náměstí a přilehlých ulic, která začala loni zjara. Stavební práce budou podle radnice dokončené příští rok.
Archeologové nyní pracují na středové ploše náměstí mezi mariánským sloupem a radnicí. Přibližně sedmdesát centimetrů pod povrchem narazili na původní středověkou dlažbu. „Jsou to vlastně skládané říční valounky. Dalo by se říci, že to je takové provizorní dobové dláždění,“ přiblížil Kochan. To, že náměstí kdysi sloužilo různým obchodním aktivitám, dokládá i nalezená sada lotových závaží. Lot je stará jednotka hmotnosti odpovídající přibližně šestnácti gramům.
Drobná kovová závaží, která se mohla používat třeba při vážení drahých kovů, mají tvar misek. Jsou odstupňovaná podle velikosti a dají se skládat do sebe. „Vyskytují se od třináctého století až hluboko do novověku,“ sdělil Kochan. Pomocí detektoru kovů bylo ve výkopu zatím nalezených pět závaží a víčko, jímž se po složení sada zavírala.
Pranýř pro provinilce
Studnu našli archeologové blíže ke kostelu, zasypaná byla asi na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Pár metrů od ní byl kruhový základ s průměrem 2,5 metru. „S největší pravděpodobností se jedná o pranýř,“ sdělil Kochan. Na pranýři si provinilci na veřejnosti odpykávali tresty za menší prohřešky. „Na náměstích byly ve středověku a novověku pranýře na frekventovaných místech, před kostely a radnicemi,“ podotkl.
Ještě o pár metrů blíž ke kostelu byly základy středověké pece. Kochan vysvětlil, že na náměstích bývaly chlebné lavice, kde se prodával chléb. Mohli ho tam i péci. „Máme tady doklad pece a pravděpodobně nějakého jednoduchého přístřešku, který k ní náležel,“ doplnil k tomuto nálezu. Pec zřejmě fungovala v době, kdy byla v provozu i studna. Když šli lidé pro vodu, mohli si tak rovnou koupit čerstvý chléb.
Ve studni se díky vysoké hladině spodní vody dochovaly předměty, které by jinak nevydržely – dvě vyřezávané lžíce a fragmenty bedněných a soustružených dřevěných nádob. U kostela se našla rovněž cisterna, která sloužila k zachycování vody. Uvnitř bylo několik téměř nepoškozených keramických nádob z konce patnáctého století, kahan a části, z nichž se dá sestavit téměř celý kachel z gotických kamen zdobený reliéfem českého lva.
Loni byly při výzkumu blízko kostela nalezené také pravěké kamenné předměty a základy středověkých a novověkých domů. Odborníci odkryli i bývalý hřbitov. U něj našli tři kostry zřejmě popravených lidí. Hroby, jichž bylo přes tisíc, bylo potřeba zdokumentovat a ostatky pietně vyzvednout. Zkoumat je ještě budou antropologové.
Obnova se ve Velkém Meziříčí týká povrchů náměstí a ulic, zeleně, mobiliáře, technických sítí i dopravního režimu. Akci za víc než 280 milionů korun provádí město.