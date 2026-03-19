Archeologové našli ve Velkém Meziříčí středověkou studnu a asi i základ pranýře


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve středu Velkého Meziříčí letos archeologové odkryli zasypanou středověkou studnu a kruhový podstavec, který zřejmě sloužil jako pranýř. Našli také základy středověké pece. Oznámil to Šimon Kochan ze zapsaného ústavu Archaia Brno, který na místě pracuje. Záchranný archeologický výzkum doprovází postupnou obnovu náměstí a přilehlých ulic, která začala loni zjara. Stavební práce budou podle radnice dokončené příští rok.

Archeologové nyní pracují na středové ploše náměstí mezi mariánským sloupem a radnicí. Přibližně sedmdesát centimetrů pod povrchem narazili na původní středověkou dlažbu. „Jsou to vlastně skládané říční valounky. Dalo by se říci, že to je takové provizorní dobové dláždění,“ přiblížil Kochan. To, že náměstí kdysi sloužilo různým obchodním aktivitám, dokládá i nalezená sada lotových závaží. Lot je stará jednotka hmotnosti odpovídající přibližně šestnácti gramům.

Drobná kovová závaží, která se mohla používat třeba při vážení drahých kovů, mají tvar misek. Jsou odstupňovaná podle velikosti a dají se skládat do sebe. „Vyskytují se od třináctého století až hluboko do novověku,“ sdělil Kochan. Pomocí detektoru kovů bylo ve výkopu zatím nalezených pět závaží a víčko, jímž se po složení sada zavírala.

Lotová závaží nalezená ve Velkém Meziříčí
Zdroj: ČTK/Libor Plíhal

Pranýř pro provinilce

Studnu našli archeologové blíže ke kostelu, zasypaná byla asi na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Pár metrů od ní byl kruhový základ s průměrem 2,5 metru. „S největší pravděpodobností se jedná o pranýř,“ sdělil Kochan. Na pranýři si provinilci na veřejnosti odpykávali tresty za menší prohřešky. „Na náměstích byly ve středověku a novověku pranýře na frekventovaných místech, před kostely a radnicemi,“ podotkl.

Ještě o pár metrů blíž ke kostelu byly základy středověké pece. Kochan vysvětlil, že na náměstích bývaly chlebné lavice, kde se prodával chléb. Mohli ho tam i péci. „Máme tady doklad pece a pravděpodobně nějakého jednoduchého přístřešku, který k ní náležel,“ doplnil k tomuto nálezu. Pec zřejmě fungovala v době, kdy byla v provozu i studna. Když šli lidé pro vodu, mohli si tak rovnou koupit čerstvý chléb.

Ve studni se díky vysoké hladině spodní vody dochovaly předměty, které by jinak nevydržely – dvě vyřezávané lžíce a fragmenty bedněných a soustružených dřevěných nádob. U kostela se našla rovněž cisterna, která sloužila k zachycování vody. Uvnitř bylo několik téměř nepoškozených keramických nádob z konce patnáctého století, kahan a části, z nichž se dá sestavit téměř celý kachel z gotických kamen zdobený reliéfem českého lva.

Hrad Loket vznikl o sto let dříve, než se předpokládalo, odhalili archeologové
Hrad Loket

Loni byly při výzkumu blízko kostela nalezené také pravěké kamenné předměty a základy středověkých a novověkých domů. Odborníci odkryli i bývalý hřbitov. U něj našli tři kostry zřejmě popravených lidí. Hroby, jichž bylo přes tisíc, bylo potřeba zdokumentovat a ostatky pietně vyzvednout. Zkoumat je ještě budou antropologové.

Obnova se ve Velkém Meziříčí týká povrchů náměstí a ulic, zeleně, mobiliáře, technických sítí i dopravního režimu. Akci za víc než 280 milionů korun provádí město.

Výběr redakce

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

před 9 mminutami
Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

před 18 mminutami
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

08:14Aktualizovánopřed 18 mminutami
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

10:02Aktualizovánopřed 47 mminutami
O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

před 2 hhodinami
Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

před 2 hhodinami
Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

před 3 hhodinami
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Do ugandského národního parku se po dekádách vrátili nosorožci

Tento týden byli v národním parku Kidepo Valley na severovýchodě Ugandy vypuštěni do volné přírody dva bílí nosorožci jižní. Jsou prvními ze skupiny osmi jedinců, kteří se mají usadit v parku, kde byl poslední nosorožec zabit v roce 1983. Na jejich navrácení do místní přírody nyní částečně dohlíží Ugandský úřad pro ochranu divoké zvěře (UWA).
před 32 mminutami

Vědci popsali, kdy se mezi indiány rozšířily luky a šípy

Nový archeologický výzkum zkoumal nejstarší zbraňové artefakty nalezené v Severní Americe. Vědcům se je podařilo velmi přesně datovat, takže poprvé dokázali popsat, kdy tam luky a šípy nahradily oštěpy a praky.
před 1 hhodinou

před 1 hhodinou

VideoUnikátním ekosystémem Pražského hradu se zabývali přírodovědci

Pražský hrad byl sídlem králů, císařů i prezidentů. Ale také více než sedmi stovek druhů rostlin, 220 druhů hmyzu a více než čtyřiceti druhů ptáků. Teď tam přírodovědci popsali dokonce několik druhů, které až doposud z tuzemské přírody vůbec neznali – včetně unikátního roztoče pancířníka. Nejzajímavějším místem v areálu je podle biologů Jelení příkop, který obsahuje neporušenou „krajinu“, jež sahá až do dob mamutích stepí z doby ledové.
před 4 hhodinami

„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
před 5 hhodinami

Víc než polovina kojenců tráví čas u mobilu nebo televize, vyplývá z průzkumu

Celkem padesát pět procent dětí mladších než dvanáct měsíců pravidelně tráví čas u mobilu, tabletu či televize. Více než hodinu denně tato zařízení sleduje čtyřicet jedna procent batolat od jednoho do dvou let. Mezi předškoláky je to šedesát osm procent dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který představil spolek Zvedni hlavu a Nadace O2. Podle předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbory Richtrové jsou čísla výrazně vyšší, než jaká jsou v tomto ohledu doporučení odborníků.
před 18 hhodinami

Virus chikungunya se šíří do Evropy, kvůli oteplování asi pronikne i do Česka

Až donedávna byl virus chikungunya spojený jen s tropickými zeměmi. Vloni už ale způsobil stovky nákaz i ve Francii a Itálii. Britští vědci teď detailně popsali, jak moc na sever může proniknout. V rozhovoru pro Českou televizi upozornili, že mezi ohroženými zeměmi je i Česko.
před 23 hhodinami

VideoAI a válka s Íránem zdražují elektroniku. Na víc vyjdou počítače či mobily

Situace kolem války na Blízkém východě se kromě cen energií a komodit negativně dotýká i elektroniky. Znamená to například dražší počítače nebo mobilní telefony, řekl pro ČT Vladimír Janíček z elektrotechnické fakulty ČVUT. Už před několika měsíci kvůli vysoké poptávce ze strany datových center pro umělou inteligenci přitom vystřelily nahoru ceny hlavně některých základních počítačových komponent – zejména pamětí. Nyní se může do cen čipů propsat ztížená logistika i dražší výroba způsobená nedostatkem energetických surovin, jakými jsou plyn a ropa.
včera v 11:07
Načítání...