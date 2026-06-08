Muž se odvolal proti trestu patnáct let vězení za týrání a znásilňování


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Muž, kterého soud poslal na patnáct let do vězení za týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku, podal proti rozsudku odvolání. Ústecký krajský soud rozhodl o trestu odnětí svobody a ochranné sexuologické léčbě v květnu. Kratšími tresty vězení potrestal také jeho tři spolupachatele. Odvolala se spolupachatelka, kterou soud poslal do vězení na šest let. ČT to sdělila mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Gabriela Nedělková Pařízková. Případ bude řešit Vrchní soud v Praze.

„V tomto trestním řízení bylo podáno odvolání ze strany právních zástupců obžalovaných K. N. do výroků o trestu, o ochranném opatření a o náhradě škody a B. P. do výroku o trestu,“ upřesnila Nedělková.

Hlavní obžalovaný, dvaačtyřicetiletý Karel Novák, už byl v minulosti u soudu za znásilnění jiných žen. Podle znalců trpí sexuální deviací, konkrétně sadismem, a je pro společnost nebezpečný.

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení
Obžalovaný Karel Novák u soudu (21. května 2026)

Poslední oběť sedla k muži do auta podle spisu v listopadu 2024 s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Cestou dostala nápoj, ve kterém byly omamné látky. Podle státní zástupkyně následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování.

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